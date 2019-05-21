Игроки ПБК «Локомотив-Кубань» закрыли сезон автограф-сессией и турниром с болельщиками

Большой баскетбол в Краснодаре берет паузу – ПБК «Локомотив-Кубань» завершил сезон. Перед пусть и временным расставанием, игроки встретились с болельщиками и поблагодарили их за поддержку.

Традиционная теплая встреча прошла в «Баскет-Холле». Она была насыщенна событиями, главное из которых «Кубок Дружбы». Но перед ним состоялся детский матч. С юными болельщиками, ставшими частью социального проекта One Team, сыграли чемпионы юношеской лиги «Локо-ДЮБЛ».

А после этого игроки основного состава «Локо» разделились, создали смешанные команды с болельщиками и разыграли «Кубок Дружбы». Здесь были аллей-упы и данки, точные трехи и дух спортивной борьбы. В финале со счетом 29:25 победила команда в белых майках, усиленная Виталием Фридзоном, Алексеем Саврасенко и Джеромом Рэндлом. Они вырвали победу у «людей в черном» с Драганом Апичем, Джауаном Джонсоном и Дмитрием Кулагиным в составе.

Фото: ПБК "Локомотив-Кубань"

Кроме того, определились победители конкурса «Биг Баскет», который проходил в течение сезона. За минуту участникам необходимо было как можно чаще поразить гигантскую корзину большим надувным мячом. Битва была нешуточной.

Ну а после этого на вечере, организованном «Локо» компанией «РИТ-ГАЗ» прошла традиционная «пресс-конференция» для болельщиков. Главный вопрос – кто же из игроков останется на следующий сезон. За время конференции публика узнала, что Дорелл Райт – потенциальный бейсболист, Драган Апич в шутку собирается стать лицом Black Star, а Дмитрий Хвостов успешно восстанавливается от травмы колена и даже приступил к легким пробежкам. Не обошлось без наград и подарков.

- Генеральный менеджер «Локомотива-Кубань» Алексей Саврасенко вручил приз Дореллу Райту от Единой лиги ВТБ. Форвард «Локо» признан лучшим «шестым» игроком турнира в этом сезоне. По итогам голосования болельщиков Дмитрий Кулагин второй год подряд был признан лучшим игроком сезона, - сообщают в пресс-службе ПБК «Локомотив-Кубань».

Фото: ПБК "Локомотив-Кубань"

- Пообщались с болельщиками, это самое главное. Приятно, что столько болельщиков переживают за клуб. Этот сезон был не очень хорошим, надеюсь, что следующий будет лучше и мы не подведем наших болельщиков, — поделился впечатлениями капитна ПБК «Локомотив-Кубань» Виталий Фридзон.

Ну а завершился сезон совместной фотографией команды с фанатами.