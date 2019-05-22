Успеть за 90 секунд: Банкоматы могут оставить краснодарцев без денег

Столицу захлестнула волна мошенничеств с картами Сбербанка. Причем уязвимое место аферисты нашли в платежных терминалах, которыми ежедневно пользуются сотни тысяч людей. Схема, по которой работают любители легкой наживы, до безобразия проста.

Многие знают, что для начала какой-либо операции не обязательно первым делом вставлять свою карту в терминал. Например, если нужно забросить деньги на телефон, достаточно выбрать на экране нужный пункт меню, затем ввести номер телефона и сумму.

Карту на этом этапе можно не вставлять. И как раз этой лазейкой воспользовались мошенники.

На экране сообщение: «Чтобы завершить платеж, используйте карту или устройство (это, как правило, система бесконтактной оплаты через программу на мобильном - Авт.)».

Невнимательный клиент может не прочитать то, что написано, и сразу же вставить карту. После этого система предложит ввести пин-код. Человек подумает - это надо для того, чтобы войти в меню, а на самом деле, чтобы отправить деньги на счет мошенников.

Схема простейшая, но, судя по комментариям в социальных сетях, рабочая. Правда, пока пострадавшие только в Москве. В Краснодаре ни одного подобного случая пока не зарегистрировано. Но более внимательными жителям города быть точно не помешает.

Какие действия будет предпринимать Сбербанк, не известно, так как фактически мошенники ничего не взламывают, а пользуются невнимательностью самих клиентов.

ВАЖНО!

На удочку пройдох может попасться кто угодно. На в самой большой зоне риска пенсионеры, люди с плохим зрением, а также те, кто увлечен перепиской в телефоне или очень торопится снять деньги.

Банковские специалисты напоминают - прежде чем вставлять в терминал свою карту, надо удостовериться, что на терминале завершены все ранее проводившиеся операции. Особенно это касается мест, расположенных в зонах с большим количеством людей. Именно там действуют мошенники из-за большей вероятности, что клиент, стоявший в очереди к терминалу, будет спешить и не обратит внимание на экран.

Трюк злоумышленников удается лишь в том случае, если следующий за ними человек введет свои данные в течение 90 секунд, то есть всего полторы минуты. В противном случае операция прерывается.

НА ЗАМЕТКУ

Если же вы все-таки стали жертвой аферистов, то сразу же обращайтесь в банк и полицию.

- Сразу же после того, как сообщили информацию в правоохранительные органы, важно оставаться на месте до прибытия правоохранителей. Желательно исключить возможное пользование данным терминалом или банкоматом другими людьми. Эти меры необходимы для проведения качественного осмотра места происшествия, - объясняет «Комсомольской правде» - Кубань» руководитель пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.