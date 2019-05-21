Артист Мариинского театра и ведущие дирижеры страны: в Краснодаре открывается оперный фестиваль

Вот уже четвертый раз в столице Кубани пройдет фестиваль «Опера без границ». В этом году он стартует 22 мая и завершится гала-концертом 8 июня.

- Оперный фестиваль - это уже традиция, - рассказала замгенерального директора ТО «Премьера» Виктория Полторанина. - И с каждым годом он собирает все больше зрителей. В этом году фестиваль посвящен родине этого музыкального жанра – Италии. Также в рамках «Оперы без границ» пройдет гала-концерт к 175-летию со дня рождения великого русского композитора Николая Андреевича Римского-Корсакова. Перед кубанской публикой выступит ведущий солист Мариинского театра Эдем Умеров, а за дирижёрский пульт симфонического оркестра встанет главный дирижёр Ростовского государственного музыкального театра Андрей Иванов. Но это далеко не все сюрпризы, которые мы подготовили для зрителей

22 мая в 18:30 на сцене Музыкального театра Краснодара представят оперу «Риголетто» - она и откроет фестиваль.

Именно в этой постановке главную партию исполнит ведущий солист Мариинского театра, «один из лучших Риголетто России» Эдем Умеров. А в роли Герцога выступит заслуженный артист Республики Татарстан, заслуженный деятель Казахстана, лауреат международных конкурсов, солист Московского театра «Новая Опера им. Е.В. Колобова» Нурлан Бекмухамбетов. Андрей Иванов будет главным дирижером.

Откроется фестиваль оперой "Риголетто". Фото: Музыкальный театр

«Риголетто» - одно из самых известных произведений Джузеппе Верди. На краснодарской сцене ее представят в постановке худрука Московского государственного академического детского музыкального театра имени Н.И.Сац Георгия Исаакяна. Причем это будет новое прочтение классической оперы с современными декорациями.

27 мая в 18:30 в рамках фестиваля представят оперу в трех действиях «Тоска». Ее везет в Краснодар Волгоградский музыкальный театр. И на кубанской сцене эту оперу еще ни разу не ставили. Так что это будет своеобразный дебют.

"Тоска" - постановка, которую представит волгоградский театр. Фото: tzaropera.ru

Само произведение написал французский драматург Викторьен Сарду для своей землячки, актрисы Сары Бернар. А вот сюжет пьесы разворачивается вокруг политических авантюр времен Наполеона. Эта драма больше о любовных переживаниях, интригах, самопожертвовании.

6 июня блистать в «Севильском цирюльнике» будет краснодарская исполнительница Татьяна Еремина. Кстати, первая постановка этой оперы прошла в Краснодаре три года назад. И с тех пор это один из полюбившихся кубанским зрителям спектаклей. Конечно же, его просто не могли не включить в программу «Оперы без границ».

Одна из постановок фестиваля - опера "Севильский цирюльник". Фото: Музыкальный театр

А 8 июня в Краснодаре пройдет гала-концерт закрытия оперного фестиваля. Он будет посвящен 175-летию со дня рождения Николая Римского-Корсакова. И зрители услышат многие знаменитые оперы маэстро.