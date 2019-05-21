Сергей Галицкий и администрация Краснодар подписали концессионное соглашение по реконструкции кинотеатра «Аврора»

День, когда начнется реконструкция кинотеатра «Аврора», стал еще ближе. В Краснодаре, наконец, подписано концессионное соглашение между городской администрацией и компанией Сергея Галицкого. Символично, событие прошло на площади перед зданием кинотеатра.

Подготовка к этому событию заняла без малого два года, а закрыт один из главных символов краевого центра с января 2015-го года. Четыре года назад городские власти хотели реконструировать кинотеатр, а деньги планировали выделить по программе «Краснодару – столичный облик».

Но программа внезапно прекратила свое существование, работы прекратились. Как выяснилось, подрядчик оказался недобросовестным и едва не лишил Краснодар одной из достопримечательностей. К этому моменту «Аврора» осталась с разбитым фасадом, поврежденными несущими конструкциями, лишилась окон, и выглядела плачевно. Администрация погрязла в судах, а денег на завершение реконструкции в казне не находилось.

Кинотеатр "Аврора" Фото: krd.ru

Летом 2017-го года спасти «Аврору» вызвался известный бизнесмен Сергей Галицкий. Но оказалось, что все не так просто. Вопрос с предыдущим подрядчиком не был решен, необходимы были изменения в генплане города и подготовка концессионного соглашения. Все это растянулось на долгие месяцы.

- Одной из самых длительных процедур стало судебное разбирательство с подрядчиком, который начинал ремонт здания и нарушил условия контракта - вместо косметических работ, в частности, были повреждены несущие конструкции. В результате администрация добилась расторжения контракта. После этого подготовили всю необходимую земельно-правовую документацию, чтобы концессионное соглашение можно было заключить, — сформировали земельный участок под кинотеатром, внесли соответствующие изменения в Генплан, Правила землепользования и застройки, проект планировки центральной части города, - объясняют в администрации Краснодара.

Сергей Галицкий терпеливо ждал и заверил горожан, что они смогут гордиться «Авророй» после реконструкции. Он пообещал бережно отнестись к ее архитектурным формам.

На сохранение архитектурного памятника инвестор потратит 2,8 миллиарда рублей.Фото: Артём ГНАТЕНКО

- На подготовку проектной документации будет необходимо ориентировочно 8-9 месяцев, - сообщил бизнесмен и добавил. - Уже сейчас наши специалисты смотрят лучшие кинозалы мира, чтобы «Аврора» приобрела современный вид и в то же время осталась узнаваемой.

Но не только само здание обретет приличный вид, бизнесмен пообещал благоустроить еще и территорию рядом с «Авророй». Высадить кусты и деревья, отремонтировать пешеходные переходы к кинотеатру.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/710166" frameborder="0"></iframe> Подписание концессионного соглашения по реконструкции «Аврора».Артём ГНАТЕНКО

И вот наконец - «Аврору», фонтан и прилегающую территорию со стороны Офицерской официально передали инвестору.

- 30 дней займет акт приема передачи, в течение 60 дней демонтируют плоскостной фонтан, который находится перед зданием. На проектирование отведено полтора года, окончание всех работ намечено на 2024 год, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» гендиректор компании «Инвестстрой» Сергей Трунов.

Плоскостной фонтан позднее перенесут в один из скверов города.

На сохранение архитектурного памятника инвестор потратит 2,8 миллиарда рублей.

Теперь концессионер может разрабатывать проект восстановления кинотеатра. На это время здание будет законсервировано, чтобы и дальше обеспечить сохранность несущих конструкций. После этого уже разработанный проект пройдет обязательное согласование в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края.

СПРАВКА «КП»

Памятник архитектуры

«Аврора» - широкоформатный кинотеатр в Краснодаре, открытый в 1970 году. Само здание сдали в эксплуатацию 13 мая 1967 года. Долгое время кинотеатр был одним из самых современных на юге России, а его архитектурное решение - уникальным для своего времени.

14 лет спустя решением Краснодарского крайисполкома кинотеатр «Аврора» признали памятником архитектуры.