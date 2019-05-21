Вечный огонь на Сопке Героев, погашенный из-за нехватки денег на его содержание, ночью экстренно зажгли

Отгремели торжества по случаю очередной годовщины Победы в Великой Отечественной войне, ветераны разошлись по домам, а на мемориале Сопка Героев в Крымске погас Вечный (казалось!) огонь. Одному из федеральных СМИ в администрации города, которому только накануне 9 мая решением региональных властей присвоили звание города воинской доблести, объяснили такое решение соображениями безопасности и... безденежьем.

- Принято решение зажигать Вечный огонь исключительно на праздники и в памятные даты. Сделали это из соображений безопасности: крупный мемориал некому охранять. А также по сугубо финансовым причинам, - уточнила начальник отдела по взаимодействию со СМИ районной администрации Наталья Аксенова.

Правда, спустя несколько часов после того, как такое решение растиражировали журналисты, а фактически уже ночью, пламя над Братской могилой более 16 тысяч советских солдат вновь взвилось. А власти обвинили журналистов во лжи.

- Кто-то просто неправильно понял мои слова, - сообщила «КП» - Кубань» Наталья Аксенова. - На мемориале ремонтировали форсунки. И когда я вчера разговаривала с журналистами, не ожидала, что работы закончатся так быстро.

Уже в восемь утра на странице крымской администрации в соцсетях появилось официальное заявление и фотография, сделанная в ночи.

- По ситуации с Вечным огнем... на мемориальном комплексе Сопка Героев вышла из строя форсунка, пришлось на время работ огонь погасить. Сейчас все ремонтные мероприятия проведены, огонь снова горит, - говорится в заявлении.

Между тем, как бы сейчас районные власти не отыгрывали ситуацию, для Крымского района и для Киевского сельского поселения в частности, на чьем балансе находится всемирноизвестный памятник сопротивления фашизму, проблема его содержания давно уже не нова.

Так, еще в 2013 году местная газета «Электрон» публиковала мнения своих жителей.

« - Всегда Вечный огонь символизировал вечную память, прийти к нему поклониться можно было в любое время, а не только в специально отведенное. А теперь его зажигают только по праздникам или к визиту высоких гостей. Я рядом живу, вижу. Едет полицейская машина с мигалками, а за ней роскошный кортеж, и газовики спешат зажечь пламя. Но это же не гирлянда», - цитирует издание Василия Полевого.

Глава села после вчерашнего бума уже вроде и готов платить за содержание мемориала, но точную сумму контракта с профильной организацией «Краснодаррегионгазом» держит зачем-то в тайне.

- Не буду говорить, сколько. Много, - заявил «Комсомолке» Борис Шатун.

А в администрации района (после вчерашнего) вообще проблемы не видят.

- Кто-то суммы называет в 3,5 млн рублей, - продолжает ссылаться на оговор журналистов Наталья Аксенова. - На самом деле — это 4 тысячи рублей в день и что-то чуть больше 1 млн в год. А Киевское сельское поселение — совсем немаленькое, чтобы таких денег не найти.

Но как по нам, так и эта сумма для села в восемь с небольшим тысяч жителей кажется запредельной. Что у них проблем с дорогами что ли нет?! Однако больной вопрос содержания подобных мемориалов пока относится к ведению органов местного самоуправления. Да что там, количество «Вечных огней» в России посчитали только недавно. И рекордсменом по их количеству стал как раз Краснодарский край — здесь установлен 261 мемориал. С небольшим отрывом за ним следуют Оренбургская область (237) и Ставропольский край (230). Любопытно, что в пятерку лидеров входит регион, который находился во время Великой Отечественной войны в глубоком тылу, — в Алтайском крае установлено 184 мемориала. В то же время Смоленская область, которая понесла одни из самых больших потерь во время войны, не входит в число рекордсменов: там установлено всего 26 огней.

СПРАВКА «КП»

В годы Великой Отечественной войны, в районе города Крымска проходил рубеж вермахта под названием «Голубая Линия». Сотни бункеров с пулеметными гнездами, десятки километров минных полей, километры колючей проволоки и траншей – все это было призвано остановить советскую армию на пути к освобождению Таманского полуострова. Центром этого участка была высота 121,4, куда 26 мая 1943 года российское командование послало армию. Бои за высоту длились несколько дней, на одном только участке высоты пало более 16 000 бойцов Красной армии. Уже к 30 мая 1943 года, высота 121,4 получила в сводках нынешнее название – «Сопка Героев».

Надо сказать, каждый год поисковики продолжают находить в районе Крымска все новые останки бойцов. И каждый год их с почестями хоронят на Сопке.