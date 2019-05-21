В «Ласточках» из Краснодара в Сочи дети могут ездить без взрослых

Дети без взрослых раньше не могли ездить в поездах. Лишь один состав перевозил несовершеннолетних без сопровождающих - «Невский экспресс» сообщением Москва – Санкт-Петербург. А теперь мамы и папу могут еще отправить свое чадо одного на «Ласточках» Краснодар – Адлер и Краснодар – Имеретинский курорт.

- Эта услуга доступна только для перевозки детей с 10 до 16 лет, - пояснили сайту «КП»-Кубань» в СК ЖД. – В вагоне за несовершеннолетним присмотри проводник, а также начальник поезда.

Причем уже сейчас можно купить билет для одного ребенка на «Ласточку» - эта услуга начала действовать в двадцатых числах мая.

- Оформить ее можно в билетных кассах вокзалов: Краснодар-1, Сочи, Адлер.. – пояснили железнодорожники. - Для оформления необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность ребенка, документ, подтверждающий, что заявитель является законным представителем ребенка, а также заполнить соответствующее заявление. После этого оформляется проездной документ и квитанция на оплату услуги. При оформлении документов указываются данные и телефон встречающего на станции назначения.

Стоит такая услуга 1 500 рублей, плюс отдельно покупает билет для ребенка. Когда назначена дата отправления, ребятню необходимо привезти за 30 минут до отправления поезда. Родители передают своего отпрыска сотруднику вокзала, который уводит юного пассажира сначала в зал повышенной комфортности, а потом – в вагон. А уже в пути за ребенком следит проводник вагона и начальник поезда.

- А когда юный пассажи приедет, начальник поезда передает его встречающему – тому человеку, данные которого указаны в заявлении от родителей, - объясняют в СК ЖД. - Если тот, кто должен забрать ребенка, опаздывает, то несовершеннолетний находится в зале повышенной комфортности под присмотром работника сервисного центра до тех пор, пока его не заберут.