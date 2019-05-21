В Краснодаре с улицы Красной могут убрать троллейбусы

В краевом центре в самом разгаре ремонт улицы Шоссе Нефтянников. Эту проезжую часть приведут в порядок на всем ее протяжении – от Гаврилова до Стахановской. Часть Шоссе Нефтянников проходит рядом с бульваром на улице Красной и здесь недавно начали срезать верхний слой асфальта. Это участок от Офицерской до Гаврилова.

- Ремонт Шоссе Нефтяников закончим к 1 сентября, - пояснил «КП» директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Архипов. – Здесь не только заменим асфальт, но еще и отремонтируют канализационные колодцы, приведем в порядок светофоры и обочины. А с середины июня стартует ремонт на улице Красной. Приведем в порядок участок от Офицерской до Буденного.

На главной улице города также все работы планируют закончить к концу лета. Марафет на Красной, также, как и на Шоссе Нефтянников, будут наводить ночью, чтобы не создавать неудобств автолюбителям.

И пока работы на Красной еще не начались, вдруг появилась информация, что на время ремонта с нее уберут троллейбусы. Речь идет якобы о маршрутах № 31 и 9. Сообщается, что уже с 1 июня они не будут курсировать. А троллейбус № 21 пустят по измененной схеме: Бальнеолечебница - Офицерская - Домбайская. Поменяет маршрут и «рогатик» № 13 - он якобы последует так: Бальнеолечебница - Тургенева - Северная - ГМР.

Хотя в самом трамвайно-троллейбусном управлении эту информацию не подтверждают, но и не опровергают.

Тем временем в администрации Краснодара сообщили, что этот вопрос обсуждался.

- Планы в этом направлении действительно есть, мы их обсуждали. Дату изменений не подтверждаем. Первого июня троллейбусы не уйдут с Красной. Вопрос прорабатывается. В первую очередь речь идет о перспективах развития городского электротранспорта, - сообщили в мэрии и заверили, что совсем скоро все подробно расскажут.