В Новороссийске запретили купаться на 13 пляжах

Запрет коснулся 13 пляжей и 28 водоемов в черте Новороссийска. На них нельзя купать по нескольким причинам: дно не обследованное, нет спасательного пункта и снаряжения, связи, не стоят буйки и т.д. В городе 43 километра пляжей и на эту территорию вышеупомянутых ресурсов не хватает. За купание в таких водоемах и на пляжах штраф 500 рублей, отвертеться от него не удастся. Ведь МВД с администрацией города каждый день патрулируют участки, но не корысти рады. Эти места реально опасны для людей.

- На побережье и водоемах города до сих пор водолазы находят неразорвавшиеся мины и бомбы времен войны, - говорит Дмитрий Ульянов, замначальника отдела обеспечения безопасности на водных объектах администрации Новороссийска. – Поэтому, если морское дно или водоема не проверили водолазы, то купаться там нельзя, даже если и буйки на месте, и спасатели на страже. Насчет спасателей. По нормативам пункт должен быть через каждые 200 метров, там же должна быть связь по рации и оборудование: лодки, жилеты, круги и т.д. У нас не хватит людей и ресурсов, чтобы охватить 43 километра пляжей и поставить спасателей возле каждого водоема, поэтому действуют такие запреты.

До 24 мая на запрещенных водоемах поставят знаки. За купание там штраф – 500 рублей. Эти участки патрулирует администрация с полицией, чтобы составить протокол, если вдруг у нарушителя не будет с собой паспорта. На самом деле это делают не ради наживы. Если дно у пляжа не обследовано, то вы рискуете своей жизнью или вашего ребенка. Мины и бомбы это полбеды, необследованное дно может быть нашпиговано острыми предметами.

ФОТО: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КОНКРЕТНО

Где запрещено купаться:

Пляж «Барбарина», район ОАО «Черномортранснефть»

«БТОФ», район «База технического обслуживания флота»

«Водная станция», район «Стройдеталь» «Дача Голицына»

«Западный мол», район ГТС «АМП Новороссийск»

«Яхтклуб», район старой спасательной станции у мыса Любв

Берег от «Рыбзавода» до пляжа «Суджукская коса»

«Алексино», район очистных сооружений «Алексино»

«Мысхако», берег поселка до мыса Мысхако

«Широкая балка», берег урочища Широкая балка, за исключением пляжа «Широкая балка»

«Южная Озерейка», берег села, кроме пляжа «Южная Озерейка», базы отдыха «Волна», «Искра», «Глобус»

«Дюрсо», берег хутора Дюрсо, кроме пляжа «Дюрсо», базы «Лиманчик» и пансионата «Звездный»

«Сухая щель», берег, кроме ведомственных пляжей баз отдыха

Мыс «Суджук», берег от пляжа «Суджукская коса» до пляжа «Алексино»

Закрытые для купания водоемы:

Владимировское водохранилище № 3, юго-восточнее села Владимировки

Глебовское водохранилище №4, северо-западней хутора Камчатки, балка Пинчукова

Атакайские водохранилища №1, 2, северо-восточная часть Верхнебаканского

Неберджаевское водохранилище, на реке Липки, гора Крымская-Долгая

Озеро Малый лиман, Абрау-Дюрсо

Озеро Абрау, Абрау-Дюрсо

Озеро Соленое, Южный район Новороссийска

Озеро Малый лиман, Сухая щель

Водохранилище БАМ, Дюрсо

Водохранилище № 18 «Орел», хутор Победа,

Водохранилище № 13, полигон военной части 61756

Водохранилища № 5, 6, 7, 8, Раевская

Водохранилище № 10, северная окраина Натухаевской

Пруды № 12, 14, хутор Семигорский

Пруд № 15, северо-западная окраина хутора Ленинский путь

Пруды № 16, 17, Мысхако, Безымянная щель

Пруды № 1, 2, за ТЦ «Южный»

Пруд Гайдук, ул.Труда

Пруд рыбоводческий, Гайдук, за «Ключавто» на улице Золотая Рыбка, 33/1

Пруд Цемдолины, за магазином «Лента»

Пруд, станица Гостагаевская

Пруд, село Глебовское

Биопруды, поселок Верхнебаканский

Биопруд, село Гайдук

7 мест, где можно купаться:

Дюрсо

Южная Озереевка

Широкая балка

Городской пляж

Суджукская коса

Алексино

Русское море