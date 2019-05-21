Мальчику с аппендицитом, которого лечили от кишечной инфекции, врачи выплатят компенсацию

Суд Горячего Ключа удовлетворил требования родителей 9-летнего Никиты Симоненко, которому долго и мучительно местные врачи диагностировали аппендицит.

В процессе было установлено, что обследование мальчика было неполным, а документация велась кое-как. Но ребенок остался жив, следовательно, недоработки докторов "негативных последствий не повлекли". И суд назначил взыскать с городской больницы 50 тысяч рублей компенсации морального вреда семье мальчика и штраф в 25 тысяч.

- У Никиты спаечная болезнь, как последствия, а это крайне неприятная штука. Ограничение физической активности и постоянные запоры, - прокомментировал решение суда глава общественной организации "Право на здоровье" Николай Чернышук, помогавший маме мальчика Татьяне добиться справедливости в суде. - Удивляет сумма за вред здоровью ребенка. Мучения на всю оставшуюся жизнь суд оценил в 75 тысяч.

Напомним, целый месяц летних каникул Никита Симоненко пролежал в больницах после трех операций из-за банального аппендицита. И время - меньшее, что он потерял. Никита мог погибнуть, пока доктора устанавливали ему диагноз.

- 20 июля мы повезли сына в городскую больницу Горячего Ключа с дикими болями в животе, рвотой и температурой 39 градусов, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» мама ребенка Татьяна Симоненко.

Страдающего ребенка привезли сначала в инфекционное отделение местной ЦРБ. Там врач назначил анализы крови и пригласил для консультации заведующего хирургией Евгения Чайкина.

- Он посмотрел Никиту, пощупал живот и сказал, что это - нехирургический пациент, - говорит Татьяна. - А инфекционист, глянув анализ, сделал вывод, что кровь «воспалительная», записал в карточке диагноз - «кишечная инфекция» и назначил кучу лекарств, лечащих ее.

Родители Никиты послушно закупились пилюлями в аптеке по рецепту врача и начали лечить сына. Но спустя время симптомы не исчезали, а Никита угасал на глазах.

- Мы снова поехали в больницу, прошла почти неделя с момента нашего первого визита. На наше счастье там дежурил другой хирург по фамилии Павличюнко, - продолжает мама. - И я ему очень благодарна, что он все-таки увидел в состоянии Никиты показания к экстренной операции. У сына был банальный аппендицит.

После удаления зловредного рудимента мальчика оставили в реанимации на три дня.

- Мы уже тогда заподозрили неладное. Обычно удаление аппендицита называют простейшей операцией. А тут так долго в реанимации, - вспоминает Татьяна Симоненко. - Медперсонал тоже нам «по секрету» сказал, что перитонит у сына. Потом его снова прооперировали.

С серьезными осложнениями, о которых матери почему-то в больнице Горячего Ключа так и не сказали, Никиту срочно отправили в детскую краевую больницу в Краснодар.

- Я добилась этого только после звонка на горячую линию минздрава, - говорит Татьяна. - Нам сразу дали направление в ДККБ и скорую.

Здесь ему сделали еще одну, уже третью по счету, операцию.

- Только в краевой больнице выяснилось, и в выписке это есть, что аппендицит уже загноился и его содержимое попало в брюшную полость. Началось заражение тканей. Врачи вскрывали живот несколько раз именно для того, чтобы очистить внутренности от последствий, - перечисляет мама диагнозы сына, от которых он мог погибнуть. - Я очень благодарна всем в ДККБ, особенно - заведующей ДХО Натусе Баровой и лечащему хирургу Ивану Панкратову, всем медсестрам и медбратьям, санитаркам, реанимации, диагностам УЗИ и КТ и даже раздатчицам в столовой. Спасибо!

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