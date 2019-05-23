В Темрюке задержали сотрудника Росреестра по подозрению в коррупции

В Сети появился ролик, на кадрах которого несколько людей задерживают человека в Темрюке. Все происходило на улице Таманской, что находится в самом центре города, средь бела дня. Само видео, по-видимому, сняли силовики во время спецоперации.

По предварительным данным, сотрудники ФСБ задержали местного чиновника - высокопоставленного сотрудника ФГБУ «ФКП Росреестра» по Краснодарскому краю. Его подозревают в совершении коррупционного преступления.

Говорят, что в руки правоохранителей попал руководитель местного филиала ведомства. Однако официального подтверждения этой информации нет.

Злоумышленник вымогал у жителя Темрюкского района более одного миллиона рублей. За это он обещал помочь через имеющиеся у него связи в органах уйти от уголовной ответственности.

- При получении денег подозреваемый задержан с поличным оперативными сотрудниками ФСБ, - прокомментировали в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю. - В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Напомним, ранее в Краснодаре задержали двух высокопоставленных чиновников. На крючок силовиков попались сразу двое сотрудников министерства сельского хозяйства края. Как удалось узнать «КП» - Кубань», речь идет о заместителе министра сельского хозяйства по экономическим вопросам в АПК Киме Тертице и начальнике управления развития малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации Александре Пиунове. Именно они стали фигурантами уголовного дела о взятке.