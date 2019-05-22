Найдены потомки моряков, служивших на линкоре «Императрица Екатерина Великая»

В мае исполняется 105 лет со дня спуска на воду легендарного линейного корабля «Императрица Екатерина Великая». После революции он получил название «Свободная Россия», а в июне 1918-го года линкор затопили в Цемесской бухте, чтобы он не достался врагу.

Исследованием корабля и его истории занималась экспедиция Русского географического общества. Ее команда провела фото- и видеосъемку линкора, составила 3D-модель судна и подняла на поверхность отдельные артефакты, имеющие мемориальную ценность, увидел свет фильм «Второе рождение линкора». Проект продолжается и сегодня – ведется архивная работа, готовятся новые музейные экспозиции.

Матросы легендарного линкора Фото: Краснодарское отделение РГО

- И в канун памятной даты нашелся внук матроса линкора «Екатерина Великая» Юрия Машкова, который написал письмо исследователям. Николай Егорович Чернышов прислал фотографии из семейного архива и известную ему информацию о службе деда. Потомок моряка сообщил, что он очень гордился ей, а также участием в боях против германских крейсеров «Гебен» и «Бреслау», - рассказали в Краснодарском отделении Русского географического общества.

Матросы легендарного линкора Фото: Краснодарское отделение РГО

На обороте фотографии сохранили заметки, сделанные самим матросом. По ним удалось определить, что снимки сделаны в промежутке между 8 января 1916 года и 14 ноября 1917 года.

- Благодаря письму нам стали известны новые имена матросов, оставивших свои автографы на пожелтевших фотокарточках – Михаил Игнатович Кулик, Андрей Васильевич Туманов, Роман Андреевич Позняк, Сергей Игнатович Бобровников, Андрей Васильевич Тулинов, Василий Ильич Плющ, - добавили в РГО.

Матросы легендарного линкора Фото: Краснодарское отделение РГО

Если вам что-то известно о судьбах этих людей, свяжитесь с поисковой группой проекта по электронному адресу reg23@rgo.ru

ИЗ ИСТОРИИ ЛЕГЕНДАРНОГО КОРАБЛЯ

Корабль «Императрица Екатерина Великая» был спущен на воду в мае 1914 года. Мощное бронирование, двадцать 130-миллиметровых бортовых орудий и двенадцать 305-миллиметровых орудий главного калибра в четырех башнях сделали новые линкоры грозным оружием, с которым считались все воюющие державы на Черном море.

Линейный корабль "Императрица Екатерина Великая" Фото: Краснодарское отделение РГО

В декабре 1915 года во время патрулирования корабль встретил германо-турецкий линейный крейсер «Гебен», но он смог чудом уцелеть и ушел в Босфор, воспользовавшись преимуществом в скорости.

После революции корабль переименовали, он стал называться «Свободная Россия».

1 мая 1918 года линкор перевели из Севастополя, занятого немцами, в Новороссийск. Новый германский ультиматум Брестского мира поставил моряков перед выбором: вернуться в Севастополь, поверив обещаниям немцев об интернировании флота, или затопить линкор, как требовал шифрованный приказ из Москвы. Часть экипажа дезертировала, большинство оставшихся матросов требовали вести линкор в Севастополь. Однако офицеры решили не отдавать корабль врагу.

В июне 1918 года «Императрица Екатерина Великая», она же «Свободная Россия», была затоплена в Цемесской (Новороссийской) бухте.

В 30-е годы XX века с затопленного линкора сняли башни и установили на батареях береговой обороны Севастополя. Сейчас корпус некогда грозного боевого корабля покоится на глубине 38–40 метров на траверзе мыса Дооб.

В 2014-м году на линкоре под водой была установлена мемориальная доска.