Кубань станет центром сельского туризма

Ежегодная экспозиция проходит каждый год по инициативе Законодательного собрания и при поддержке краевой администрации.

На день центр Краснодара преобразился в уютную станицу с куренями, плетнями, подсолнухами и традиционными казачьими песнями и плясками. На одной площадке собрались ремесленники, сельхозтоваропроизводители, владельцы виноделен, пасек, рыболовных баз, экоферм, агроусадеб. Выставку-ярмарку кубанских народных промыслов, ремесел и сельского (аграрного) туризма «АгроТУР - 2019» торжественно открыли губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и председатель Заксобрания Юрий Бурлачко.

- Агротуризм - это сохранение наших традиций, нашей культуры, наших ремесел, образа и уклада жизни, помноженное на прибыль, которую мы можем заработать. Вы, маленькие бизнесмены, делаете большое дело там, где живете: создаете рабочие места, вовлекаете молодежь, передаете им то, чем сами владеете. Нашими традициями и ремеслами, возможностью жить и уверенно смотреть в будущее, - отметил губернатор, обращаясь к участникам выставки.

Председатель краевого парламента Юрий Бурлачко подчеркнул, что выставка стала хорошей площадкой, на которой ее участники могут прорекламировать свои услуги, обменяться опытом с коллегами из других муниципалитетов, заключить соглашения о сотрудничестве с туроператорами.

- Сельский туризм - перспективное для Кубани направление. Наш край поразительно богат не только природными, но и рукотворными красотами. И те миллионы отдыхающих, которые ежегодно приезжают к нам, будут увозить с собой воспоминания не только о приморских пляжах, но и о красоте кубанской глубинки, о том, какие гостеприимные, талантливые и творческие люди живут в нашем крае, - сказал Юрий Бурлачко.

Также он напомнил, что под развитие аграрного туризма в регионе подведена надежная законодательная база. Органы государственной власти края и местного самоуправления уделяют особое внимание развитию сельского туризма. Благодаря этому год от года увеличивается число востребованных маршрутов и мест отдыха, создаются новые рабочие места, укрепляется экономика сельских поселений. Кубань очень разнообразна, поэтому организовать привлекательные места для отдыхающих из других регионов страны и зарубежья можно не только на побережье.

И это действительно так. Несмотря на то, что агротуризм достаточно новое направление для края, кубанцам есть чем удивить гостей. Так, один из владельцев пасеки по примеру зарубежных коллег-пчеловодов создал уникальный оздоравливающий дом. Под специальными кушетками для гостей в изолированных отсеках размещают несколько пчелосемей. Несмотря на полную безопасность, человек и пчелы находятся достаточно близко друг к другу, поэтому посетитель такого дома попадает под воздействие биополя пчел, испытывает умиротворение и полностью расслабляется. Через 15 минут сеанса гость засыпает, а спустя час чувствует себя отдохнувшим и оздоровившимся. Подобная практика сегодня становится популярной на Западе, и кубанские пчеловоды не отстают от мировых трендов. Руководители региона осмотрели выставку-ярмарку, пообщались с ее участниками.

Посетители выставки смогли увидеть презентации объектов сельского туризма и изделия декоративно-прикладного искусства, продегустировать блюда национальной кухни, продукцию кубанских фермеров, поучаствовать в мастер-классах по народным ремеслам. Праздничную атмосферу создавали выступления творческих коллективов со всей Кубани.

В течение выставки состоялась церемония награждения победителей конкурса на лучший объект аграрного туризма. Заместитель председателя ЗСК Сергей Усенко и вице-губернатор Василий Швец вручили им почетные дипломы и сертификаты на получение грантов. Напомним, номинаций в конкурсе три - лучший малый, средний и крупный объект сельского туризма. В этом году увеличен размер грантов финалистам, занявшим в каждой номинации первое, второе и третье места. Они получат 170, 130 и 100 тысяч рублей соответственно.

- Ярмарку решено было провести в порядке эксперимента несколько лет назад. Сейчас можно сказать, что проект состоялся во многом благодаря энтузиазму и большому желанию кубанцев поделиться тем, что наработано в каждом муниципалитете. Мы в середине пути, и я убежден - аграрному туризму на Кубани быть, - заявил Юрий Бурлачко.

Ярмарочный день завершил гала-концерт и награждение участников краевого фестиваля-конкурса «Во славу Кубани, на благо России».

Почтальоны и волонтеры помогут жителям освоить «цифру»

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко провел совещание, посвященное переходу на цифровое ТВ.

В обсуждении приняли участие министр труда и социального развития края Сергей Гаркуша, руководители региональных департаментов информационной политики Владимир Пригода и потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Роман Куринный.

Открывая совещание, Юрий Бурлачко напомнил, что отключение аналогового вещания состоится уже 3 июня, и поинтересовался готовностью края к переходу на цифровое телевидение.

Руководитель департамента информационной политики Владимир Пригода сообщил, что при поддержке депутатов ЗСК большое внимание уделяется информированию населения о порядке подключения и настройки оборудования, местах его продаж, об условиях получения отдельными категориями жителей края социальной поддержки. Информационно-разъяснительная работа проводится в разных формах. С апреля к информированию населения подключились более четырех тысяч почтальонов. Вклад в разъяснительную работу вносят также операторы краевой горячей линии, волонтеры - студенты учебных заведений края, а также представители местных администраций, управлений социальной защиты населения и органов ТОС.

Министр труда и соцразвития края Сергей Гаркуша проинформировал о мерах социальной поддержки отдельным категориям жителей края за приобретенное оборудование для приема сигнала в цифровом формате. На эти цели в краевом бюджете предусмотрено более 77 млн рублей. Как подчеркнул докладчик, в местные управления соцзащиты населения документы уже сдали 229 граждан, а компенсацию получили 150 из них.

Кроме того, малоимущим гражданам, проживающим в горной местности, куда не распространяется цифровой сигнал, из краевого бюджета возместят расходы на покупку оборудования в размере его фактической стоимости, но не более 4,5 тысячи рублей. Что касается наличия в регионе оборудования для приема цифрового сигнала, то, по словам Романа Куринного, торговые сети региона готовы удовлетворить потребности в необходимой технике.

По мнению первого вице-спикера ЗСК, председателя комитета по вопросам информационной политики Николая Гриценко, в целом край готов к новому формату вещания.

- Президент России Владимир Владимирович Путин, говоря о переходе нашей страны на цифровой формат вещания, подчеркнул, что он должен быть плавным. Люди не должны остаться без телевидения. Поэтому прошу вас еще раз очень внимательно подойти к этому вопросу, особенно во время работы на местах. Ведь успешное решение поставленной задачи возможно только при эффективном взаимодействии с органами исполнительной власти и местного самоуправления края, - резюмировал Юрий Бурлачко.