Краснодарцев обвиняют в святотатстве: Братская могила в Чистяковской роще превратилась в площадку для роллеров

Жителей Краснодара - города, выстоявшего в годы фашисткой оккупации — обвинили в недостаточно уважительном отношении к захоронению жертв Великой Отечественной войны. Спустя 77 лет (с 1942 по 1943 год Краснодар был во вражеской власти) на одном из самых священных мест — на Братской могиле 13 тысяч невинно убиенных жителей города организовали прокат картинга. И на мощеном плиткой кладбище резвится детвора. Те, кого такое состояние памяти возмутило, даже сняли происходящее на видео.

- Уважаемые жители и гости Краснодара, - рассказывает за кадром автор видео. - Хочу вас немножечко просветить. Здесь находится памятник жертвам фашизма. Появился он в этом месте неслучайно — это братская могила 13 тысяч убиенных горожан в годы оккупации.

Крохотная табличка с просьбой не кататься на самокатах там имеется. Но, судя по всему, для самосознания сограждан в мэрии города ошиблись с «калибром».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/710373" frameborder="0"></iframe> Братская могила в Чистяковской роще Краснодара.Соцсети

- Когда-то там размещалась огромная плита с надписью о том, что под всей площадью мемориального комплекса покоятся жертвы фашизма. Затем эта плита куда-то исчезла, - вспоминают горожане.

Между тем, скульптурная композиция была открыта 9 мая 1975 года в день 30-летия Победы. Она отражает историю Краснодара в годы Великой Отечественной войны и установлена в память о тысячах горожан, убитых в период оккупации города.

Памятник является собирательным образом тех, кто был зверски замучен фашистами в Краснодаре.

Здесь есть фигуры и солдата, и матроса, и старика, и паренька, и маленькой девочки… На мраморной плите у Вечного огня высечены слова: «Помните, помните, помните, люди. Имя убийцы – фашизм!». Авторами мемориального комплекса являются скульптор И. П. Шмагун и архитектор И. И. Головерова.

Скульптурная композиция расположена на бывшей северной окраине города, ранее здесь находился противотанковый ров. Именно туда во время войны фашисты сбрасывали тела расстрелянных и задушенных мирных жителей Краснодара. Всего за время полугодовой оккупации немцами было убито более тринадцати тысяч горожан. В напоминание об этом на поле мемориального комплекса размещено тринадцать зеленых квадратов.

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