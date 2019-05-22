2019-05-22T18:03:22+03:00
Общество

Последний звонок-2019 на Кубани прозвучит 23 мая для 84 тысяч выпускников

А первые экзамены начнутся уже 24 мая
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Последний звонок-2019 в Краснодарском крае состоится 23 мая Фото: admkrai.krasnodar.ruПоследний звонок-2019 в Краснодарском крае состоится 23 мая Фото: admkrai.krasnodar.ru
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23 мая в 1208 школах Краснодарского края пройдут торжественные линейки в честь окончания учебного года. В этом году свой последний звонок услышат 84 тысячи выпускников 9-х и 11-х классов.

В школы придут представители общественных организации, разных ветвей власти, ветераны, заслуженные работники, чтобы сказать детям напутственные слова. После этого намечены классные часы.

Традиционно в день последнего звонка предпринимателям напоминают о запрете продажи алкоголя лицам, не достигшим 18-летнего возраста. Будут усилены меры безопасности. Правопорядок обеспечат около 400 сотрудников Росгвардии, 3500 полицейских и 2000 казаков и добровольцев.

- Накануне праздничных мероприятий сотрудники инженерно-технических групп сочинского и краснодарского ОМОН обследуют свыше 170 учебных заведений, расположенных в краевой столице и городе-курорте, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ Росгавардии по краю.

Всего ожидается, что в школьном празднике примут участие более 150 тысяч человек.

- Кинологи обследуют все учебные заведения, после чего их возьмут под круглосуточную охрану. Будут усилены меры обеспечения безопасности дорожного движения – на улицы выйдут дополнительные экипажи ДПС, - рассказал замначальника полиции по охране общественного порядка ГУ МВД России по Краснодарскому краю Юрий Сафронов.

Но на долгое празднование у выпускников нет времени. Сразу после последнего звонка нужно готовиться к экзаменам. Для девятиклассников они стартуют 24 мая, для одиннадцатиклассников – 27 мая. Первый ОГЭ будет по иностранным языкам, а первый ЕГЭ по географии и литературе. В этом году ЕГЭ будут сдавать более 25 тысяч человек, ОГЭ – 60,5 тысяч.

Основной период сдачи экаменов закончится 2 июля. А 28 июля на Казачьей площади перед ЗСК состоится Губернаторский бал, участниками которого станут почти 2,5 тысячи выпускников.

Расписание ЕГЭ-2019

27 мая — география, литература;

29 мая — математика базового и профильного уровней;

31 мая — история, химия;

3 июня — русский язык;

5 июня — иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский), физика;

7 июня — устная часть экзамена по иностранным языкам;

8 июня — устная часть экзамена по иностранным языкам;

10 июня — обществознание;

13 июня — биология, информатика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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