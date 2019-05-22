В Армавире троллейбусный парк хотят сдать в аренду

В марте работники «Троллейбусного управления» Армавира написали коллективное письмо и раскинули его по соцсетям. Народ жаловался, что якобы предприятие банкротят и скоро закроют, а людей уволят. Администрация Армавира эти слухи опровергла и сообщила, что субсидии выделили и потому никого сокращать не станут. Недавно стало известно из Единого реестра сведений о банкротстве, что арбитражный суд края ввел на 18 месяцев внешнее управление предприятия, чтобы оптимизировать расходы депо и хоть как-то держать его на плаву.

Но процедуру банкротства не прекращали, ее инициировала налоговая инспекция № 13 края. Ведь долгов накопилось около 48 млн рублей, из них 27 млн – НДФЛ, пенсионные страховые взносы, 6,7 млн - долги по медицинскому страхованию, транспортный, земельный, налог на имущество, НДС и пеня 13,9 млн рублей. Эти суммы накопились с 2014 по 2017 годы. Причем на зарплате работников это никак не отразилось, им платили без задержек.

Несмотря на это, вопрос закрытия и прекращения деятельности муниципального предприятия Армавира «Троллейбусное управление» администрация города не рассматривает.

- Троллейбус по сравнению с другими видами транспорта обладает преимуществами, - сообщил «Комсомольской правде»-Кубань» главный специалист пресс-служба администрации Армавира Александр Ефанов. - Это экологичность, бесшумность, вместимость и другие. Троллейбус обслуживает незащищенные слои населения: инвалидов, пенсионеров, школьников, студентов. Городской электротранспорт составляет 10,5% от общего количества городского пассажирского транспорта. На его долю приходится более 25% общего объема городских пассажирских перевозок. Чтобы поддержать предприятие, выделили субсидии, поэтому депо не закроется.

Субсидии

2 апреля 2015 года администрацией Армавира принято постановление №882 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из местного бюджета на возмещение затрат перевозчикам, образующихся в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров на маршрутах наземного электротранспорта».

Проезд в общественном транспорте города с января 2019-го поднялся с 22 до 28 рублей 39 копеек. Рост почти 7 рублей. Часть этой суммы субсидировала администрация города. Теперь проезд в троллейбусах и автобусах стал 25 рублей.

- Тарифы связаны с изменением цен на бензин, ГСМ, электричество и повышение ставки НДС, - сообщает пресс-служба города. – Часть расходов город взял на себя. Это 3 рубля 39 копеек. В изменившемся тарифе также заложены средства для увеличения зарплаты работников. Удорожание проезда поможет обновить транспортный парк. Сейчас средний возраст трамвая или троллейбуса 15 лет. К тому же тариф 25 рублей позволит предприятию получать прибыль, а не копить долги.

Поддержку выделили, но она не дошла

- Предприятие на стадии банкротства с 2011 года, - рассказывает арбитражный управляющий Екатерина Лозанова. – Оно убыточное и постоянно копит долги. Денег не хватает даже на запчасти, а техника парка вся 1980 года выпуска. С начала этого года в Армавире подорожал проезд. И без этого троллейбусом не так часто пользовались горожане. Теперь, когда проезд сделали таким же, как в маршрутках, население стало еще меньше пользоваться троллейбусами, пассажиропоток снизился. Повысить проезд снова, чтобы хотя бы выйти в безубыточность, не стоит. Мы и так сейчас мало возим людей, в таком случае станем заниматься перевозками воздуха. Обещанные субсидии администрация нам до сих пор не перечислила. По карте школьника скидка 50 %, мы продаем его по скидке, но затраты нам не компенсируют, то же самое с ценой проезда.

Несмотря на это, часть расходов удалось снизить. Для этого в час-пик пускают больше троллейбусов, а когда пассажиропоток ниже - сокращают выход на маршрут. Так снижают траты на электричество. Но это не поможет погасить все долги, сейчас встал вопрос о сдаче предприятия в аренду. Для этого планируют сделать конкурс. Как это отразится на работниках, начнутся ли сокращения, арбитражный управляющий сказать не может, но вероятность такого исхода есть.

Троллейбусное управление в Армавире работает с 1972 года. Действующее предприятие зарегистрировано в 1993 году. Внешнее управление вводили еще в 2012 году, тогда требовали вернуть долги налоговая и местные ресурсоснабжающие предприятия. Народ говорил, что большей частью долга владело муниципальное предприятие «Тепловые сети». Из-за этого «Троллейбусное управление» Армавира хотели продать частникам, но администрация отменила решение, мол, это остановит работу общественного транспорта в городе.