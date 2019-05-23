«Хочу надрать тебе зад»: блогер из Краснодара вызвал на дуэль Владимира Соловьева

Известный телеведущий Владимир Соловьев в радиоэфире назвал бесами противников строительства храма в Екатеринбурге, а краснодарский блогер ему ответил.

Началось все с этих слов Соловьева:

- Они - абсолютные бесы... Таких одержимых довольно много, - сказал Соловьев в радиоэфире и добавил, что раньше на месте постройки храма прошел крестных ход из 20 тысяч человек. - Это тебе не вчерашние жалкие две тысячи бесов.

По словам телеведущего, это протест в Екатеринбурге хорошо спланирован. И когда в эфир позвони слушатель и спросил у Соловьева, почему тот за строительство храма. Владимир Соловьев и его назвал бесом. Этот эфир слушал и краснодарский блогер Кирилл Гурьев. У себя в блоге он ответил телеведущему.

Кирилл Гурьев веден канал в Яндекс.Дзене\ФОТО: страница ВКонтакте

- Послушай, Соловьев! Ты, по большому счёту, не являешься ни лидером мнения, ни журналистом, ни уважаемым человеком в стране. Ты обыкновенный пропагандист. Поверхностный и примитивный... Ты оскорбил народ. Ты оскорбил не только екатеринбуржцев, назвав их бесами, но и всё остальное уважающее себя общество. Ты позволяешь себе подобные высказывания на всю страну только лишь потому, что, как говорил твой единомышленник генерал Росгвардии Золотов, тебе никто никогда не давал крепко по заду. А пора бы уже это сделать. Пусть, это буду я.

Гурьев предложил несколько форматов встречи: на ринге, на татами – да на чем угодно. Правда, сам блогер не уверен, что его письмо прочтет Владимир Соловьев.

- А если и увидит, то может проигнорировать меня, - заявил Гурьев. – Ну, или позовет на передачу, куда я не пойду.

А вот, что ответил ему Соловьев.