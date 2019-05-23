График отключений горячей воды в детсадах Краснодара на все лето

Летом на две недели вырубают не только горячую воду в городских многоэтажках, но и в дошкольных учреждениях. График отключений горячей воды в детсадах Краснодара уже появился.

- Большинство садов будут отключать от горячей воды, начиная с 28 мая. С этого дня запланирована сезонная остановка работы самого крупного поставщика теплоэнергии – Краснодарской ТЭЦ. В основном дошкольные учреждения будут оставаться без горячей воды от 10 до 14 дней, - сообщили сайту «КП»-Кубань» в администрации Краснодара.

О том, что учреждения останутся без блага цивилизации, родителей малышей предупреждают. Так как на время отключений горячей воды в детских садах Краснодара здания закрываются. То есть две недели мамам и папам придется развлекать свое чадо самостоятельно.

- Но есть и другие варианты. Можно временно перевести в ближайший работающий сад, для этого нужно обратиться в МФЦ. Также в некоторых учреждениях, где есть автономные системы горячего водоснабжения, будут сформированы дежурные группы из детей разного возраста, - рассказал замдиректора департамента образования Краснодара Денис Погожев.

График отключений горячей воды в детсадах Краснодара уже готов. На время, пока учреждения будут закрыты, в них проведут ремонт, благоустроят территорию.

График отключений горячей воды в детсадах Краснодара

с 28 мая по 11 июня

Детские сады № 17; 20; 46; 57; 60; 63; 93; 106; 115; 222; 230; 232; 233.

с 13 по 27 июня

Детские сады № 3; 133; 161; 234.

с 17 июня по 1 июля

Детские сады № 2; 13; 31; 35; 36; 41; 63; 70; 77; 91; 94; 97; 98; 101; 116; 112; 113; 121; 124; 125; 131; 138; 160; 166; 167; 169; 170; 175; 179; 181; 183; 184; 187; 190; 191; 196; 197; 208; 209; 211; 212; 213; 214; 215; 217; 222; 228.

с 24 июня по 8 июля

Детские сады № 17;139;

с 1 по 15 июля

Детские сады № 1; 16; 30; 65; 69; 77; 84; 90; 134; 163; 164; 188; 221;

с 3 по 17 июля

Детские сады № 114; 132; 186

с 15 по 29 июля

Детские сады № 5; 6; 78; 136; 177; 202; 216, «Сказка».

с 29 июля по 12 августа

Детские сады № 18; 66; 82; 92; 135;137,

с 12 по 26 августа

Детский сад № 87