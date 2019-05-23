В Краснодаре с улицы Красной уберут троллейбусы

Слухи о том, что троллейбусную линию на главной улице города в обоих направлениях хотят ликвидировать, ходили давно. И вот стало известно, что троллейбусы, курсирующие не один десяток лет по улице Красной, все же уберут. Информацию об этом подтвердили в администрации Краснодара.

Старые троллейбусы, которые ездили от Северной до Офицерской, заменят на автобусы.

- Замена троллейбусов на электробусы - это реализация программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, которую разработала и подготовила для Краснодара Высшая школа экономики, - говорит мэр Краснодара Евгений Первышов. - На опыте многих городов мира эксперты доказали эффективность электробусов — это такой же экологичный, к тому же более быстрый и удобный с точки зрения эксплуатации вид транспорта.

По словам властей, закупить хотят сразу большую партию, чтобы полноценно посмотреть автобусы в работе. Из электробусов собираются сформировать два городских маршрута.

- Именно поэтому мы закупаем не одну, а сразу 10–12 машин, - добавляет градоначальник. - И, безусловно, в технических условиях будет требование об оборудовании электробусов кондиционерами.

На закупку потратят 123 миллиона рублей. До этого по Красной будут временно курсировать низкопольные автобусы с кондиционерами.

КОНКРЕТНО

С 15 июня:

Троллейбусный маршрут №31 (Восточно-Кругликовская - ж/д вокзал Краснодар-1) полностью ликвидируют. Ему на смену придет автобусный маршрут №15, который пройдет по тем же улицам.

Тоже самое произойдет и с троллейбусом №9 - рогатых заменят на автобусы, но девятый номер сохранится.

Что касается троллейбуса №21, то он будет ездить по другой схеме: Бальнеолечебница - Офицерская - Домбайская.

Изменения 21 маршрута троллейбуса в Краснодаре

Скорректируют маршрут и «рогатика» № 13 - он последует от Бальнеолечебницы по улице Тургенева, затем свернет на Северную и поедет до ГМР.

Изменит свой путь и автобус №2, который хотят пустить по улице Красной.

Автобус номер 2

Кроме того, автобус №14, как и прежде, станет троллейбусным.

А КАК У НИХ

В Москве электробусы выпустили на столичные дороги осенью 2018 года. В целом, в нем нет ничего сверхъестественного. 33 сидячих места. Площадка для инвалидной коляски. Wi-Fi - для тех, кто не может жить без интернета. В салоне также есть шесть USB-разъемов для зарядки гаджетов. На дверях внутри кнопки - как в «ласточках». Кроме того, в машине установлены кондиционеры.

Вот такие электробусы могут появиться в городе. Фото: Павел КЛОКОВ

На остановках электробус умеет приседать на правую сторону, чтобы пожилым людям и мамам с колясками легче было проходить в салон.

В целом в электробусе нет ничего сверхъестественного. 33 сидячих места. Площадка для инвалидной коляски. Вайфай. На дверях внутри кнопки - как в «ласточках». Кондиционер.Фото: Павел КЛОКОВ

Курсируют электробусы с динамической подзарядкой и в Курске. Он может преодолевать до 20 километров без подключения к контактной сети. Салон инновационного транспорта рассчитан на 85 человек, из них сидячих мест - 29. Машина низкопольная, оснащена откидным трапом и местом, оборудованном для размещения инвалидов в колясках, современной системой безопасности, а также системой информирования пассажиров. В салоне - комбинированный кондиционер с равномерным охлаждением всей площади.