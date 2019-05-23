На дорогах Краснодара появятся пять выделенных полос до конца 2019 года

Разговоры о возвращении выделенных полос для общественного транспорта идут давно. Еще в 2017 году эксперты говорили, что высвободить из краснодарских пробок общественный транспорт можно, обозначив для них специальные полосы. Хотя в городе и был печальный опыт их введения. Так, три года назад на улице Северной уже отводили часть дороги для автобусов и троллейбусов. После нововведения вся магистраль встала в многочасовые пробки, так что через несколько дней все вернули обратно.

- Считаю, что этого делать не нужно было. Выделенные полосы на Северной были правильным шагом, - объяснял тогда «Комсомольской правде» - Кубань» замдиректора департамента транспорта и организации дорожного движения администрации Краснодара Владимир Архипов. - Да, были шероховатости, но них можно и нужно было устранять, а не сдаваться.

И вот к этому вопросу вернулись вновь. На основе исследований Высшей школы экономики и транспортной стратегии власти сообщили о развитии общественного транспорта. Выделенные полосы, по их словам, не только обеспечат приоритет для автобусов и троллейбусов, но и позволят соблюдать график.

На организацию полос потратят 3,75 миллиона рублей. Фото: СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН

- В этом году собираются внедрить выделенные полосы на пяти участках города, - передает корреспондент «КП» - Кубань» с пресс-конференции, посвященной этому вопросу.

«Зеленый коридор» собираются создать по улице Северной (от Тургенева до Рашпилевской), по проспекту Чекистов, по улице Тюляева, по улице Тургенева (от Атарбекова до Стахановской), а также по улице 1 мая (от Черкасской до 40 лет Победы).

На всех участках крайняя полоса часто запаркована, поэтому ухудшения ситуации для автомобилистов не ждут.

При этом в мэрии уточнили, что по «выделенке» разрешат движение таксистам, но только тем, кто работает легально, а также велосипедистам. На внедрение полос потратят 3,75 миллиона рублей.

Первые «зеленые коридоры» организуют уже в июле.