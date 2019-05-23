«Я б агентом стать хотел, пусть меня научат»: в Краснодаре открылся агентский центр «Росгосстраха» нового формата

Краснодар стал одним из первых городов-миллионников, в котором компания «Росгосстрах» сегодня открыла современный центр нового формата для страховых агентов. На торжественное открытие центра прибыли с рабочим визитом Михаил Иванов — управляющий директор департамента продаж региональной сети и Алексей Филипков — директор по работе с регионами компании «Росгосстрах», которая входит в группу «Открытие».

«Новая агентская модель — приоритетный элемент Стратегии развития «Росгосстраха», — указал Михаил Иванов, отвечая на вопросы журналистов. — В рамках НАМ только в текущем году по всей стране будет открыто около 50 офисов нового формата, а численность агентского корпуса компании увеличится с нынешних 35 тыс. человек до более чем 50 тысяч к 2021 году».

Что может предложить ведущая страховая компания страны своим агентам, потенциальным сотрудникам и клиентам в регионе, нам рассказал директор Краснодарского филиала ПАО СК «Росгосстрах» Александр Казаков.

- Сегодня на улице Дзержинского, 14, открылся новый агентский центр в Краснодаре. Почему именно развитию агентского канала уделяется сегодня такое внимание?

- Исторически для компании агентский канал остается ключевым в продвижении страховых услуг, поскольку именно он обеспечивает охват даже самых отдаленных уголков нашей страны. В этом году началась масштабная реализация проекта «Новая агентская модель». Открывая новые агентские центры по всей стране и вкладывая ресурсы в развитие агентского канала, мы обеспечиваем прирост клиентской базы и лояльность страхователей. Ведь хороший агент — это всегда довольный и защищенный клиент.

- Что сегодня компания может предложить страховым агентам?

- Мы решительно настроены стать компанией первого выбора для лучших страховых агентов города и края и сегодня готовы предложить им условия взаимовыгодного бизнес - партнерства. Мы даем агентам современные инструменты, которые делают их работу с клиентом проще и понятнее: круглосуточный канал информационной поддержки, многоуровневую систему обучения, выгодную систему мотивации и комфортные условия для рабочих встреч и даже отдыха. А жители города смогут получить принципиально новый уровень сервиса от агентов.

- Можно ли говорить о том, что отношение к профессии «Страховой агент» сегодня меняется?

- Конечно, и наша компания всячески этому способствует. Сегодня профессия страхового агента приобретает более высокий общественный статус. Современный страховой агент - это высокопрофессиональный финансовый консультант, который способен быстро и точно определить потребности клиента в страховой защите жизни, здоровья и имущества и предложить оптимальные варианты такой защиты, удобные формы оплаты и сопровождение договора. Успешная деятельность страхового агента предполагает и подготовку полисов в единых информационных системах компании, и постоянное изучение новых продуктов, и переговоры с клиентами. Поэтому сегодня страховой агент – это грамотный в финансовом плане активный и мобильный сотрудник.

- «Росгосстрах» – один из крупных работодателей в регионе. Кто для компании важнее: молодежь или люди с опытом?

- У нас работает сплоченная команда агентов, в которой немало ветеранов «Росгосстраха». И мы всегда готовы принять на работу активных молодых людей и зрелых сотрудников, нацеленных на профессиональный рост. Даже человек без опыта в течение нескольких месяцев овладевает профессией, навыками продаж. Ведь действующие в «Росгосстрахе» программы наставничества и стипендиальной поддержки новичков позволяют начинающим сотрудникам быстро получать достойный доход и повышать свою квалификацию. Появление офиса нового формата предоставляет агентам комфортное рабочее пространство, где они смогут обучаться, работать и проводить встречи с клиентами.