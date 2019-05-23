На Кубани мужчина спас немецкую овчарку, которую выгнали из дома

В конце 2018-го Евгений ехал со своей дочерью в сторону Анапы. Перед станицей Гостагаевской девочка попросилась в туалет. Когда стала возвращаться обратно, за ней из леса медленно волочилась собака. Животное было истощено. Казалось, что позади шел живой лохматый скелет, который еле держался на ногах.

- Мой супруг покормил собаку и уехал, - рассказывает его жена Светлана Ермолаева. – Немецкая овчарка была без ошейника. Даже странно было подумать, что кто-то так хотел избавиться от породистой собаки. Муж каждый день проезжал это место по пути на работу. Собака снова сидела на том месте, будто специально кого-то ждала. Женя не выдержал, снова ее покормил и уехал. Так продолжалось 2 недели. Супруг даже договорился с мясной лавкой рядом с домом, чтобы те давали мясо, которое не жалко. Все отдавал овчарке.

Потом мужчина приехал домой и предложил жене забрать собаки и отдать ее на передержку. Семья поехала, овчарка не отошла ни на метр от места первой встречи.

- Поехали я с мужем, - продолжает Светлана. – Купили корма для приманки, ошейник и запаслись терпением. Нам рассказал знакомый кинолог, что для собак ошейник это некий символ. Он посоветовал надеть его на овчарку, если та позволит это сделать, значит, пес доверят вам. Так и сделали, надели ошейник, насыпали корма на заднее сиденье. Собака поначалу не хотела залазить в салон, съедала корм и убегала. Но через несколько часов она запрыгнула, и мы поехали. В пути она клала морду на сиденье мужа, хотела залезть к нему на колени. Привезли собаки знакомому, который согласился ее на время приютить. Назвали овчарку Альма.

Неизвестно, сколько дней голодала собака\ФОТО: Светлана Ермолаева

Хозяева не находились, потом ее определили на работы, охранять местные склады под Новороссийском. Поставили условия новым хозяевам, чтобы на цепь сажали только ночью, а днем собака бегала в вольере. Но долго Альма не проработала охранником, собственники склада жаловались, что она много ест и мало лает. Овчарку вернули на передержку, сделали прививки, стерилизовали и продолжают искать хозяев.

- Овчарка добрая, когти на лапах у нее были длинные, - продолжает Светлана. – Обычно так бывает у домашних собак. Из-за того, что они практически не бегают по земле, у них отрастают когти на конечностях. Видимо, ее держали в квартире. Только позже выяснилось, что ей было тогда 4,5 года – взрослая особь. Кинологи нам сказали, что часто домашние питомцы не могут выжить на улице и адаптироваться. Если бродячие псы легко находят себе пропитание или хотя бы виляют хвостом, то Альма вела себя пассивно, будто ей нужно было дождаться хозяина во что бы то не стало.

Если вы хотите стать хозяином Альмы или можете посоветовать знакомых, звоните:

Наталья, 8-909-44-87-404

Светлана,8-918-366-65-66