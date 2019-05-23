2019-05-23T19:27:58+03:00
Дом. Семья

«Дорожка из котиков»: золотая рысь вывела на первую прогулку в парк своих месячных котят

Когда малыши вернулись домой, их ждал сытный обед
Ольга ШАХОВА@olgakomsomolka
Поделиться:
Котята вышли на свою первую прогулку в парк. Фото: instagram.com/miya_goldkitty/Котята вышли на свою первую прогулку в парк. Фото: instagram.com/miya_goldkitty/
Изменить размер текста:

Кошка-блогер Мия из Краснодара месяц назад стала мамой. Она родила пятерых чудесных котят - трое малышей золотого оттенка, а двое – в мать, такого же окраса, как и она.

Хозяева Мии долгое время не показывали котят, боялись, чтобы не сглазили. А когда малыши открыли глазки, их видео стали чаще появляться на странице у Мии.

miya_goldkittymiya_goldkitty
Наша мамочка лапочка кто как мамку атакует, кто сбоку, кто сверху
248 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

А когда крошкам исполнился месяц, их вывели на первую в их жизни прогулку – в парк.

miya_goldkittymiya_goldkitty
НАШИ БУЛОЧКИ! Мы решились их показать пол их ещё не знаем, не спрашивайте родились 22.04 (сегодня нам уже 11 день) ЖДЁМ ВАШИХ КОММЕНТАРИЕВ
453 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Золотая шиншила, которую хозяева называют золотой рысью, стала популярной после фотосессий в городских парках. Но больше всего снимков у нее из парка «Краснодар». То она на дереве, то на скамейке, то отдыхает на изумрудном газоне. За эти снимки ее даже прозвали «Гализейным древолазом».

Малышам на природе очень понравилось. Фото: instagram.com/miya_goldkitty/

Малышам на природе очень понравилось. Фото: instagram.com/miya_goldkitty/

Сам парк построил миллиардер Сергей Галицкий и горожане часто называют этот зеленый уголок «Парк Галицкого».

- Котят вынесли буквально на 10 минут, - рассказала своим подписчикам хозяйка кошки. – Они все-таки еще очень маленькие, чтобы долго гулять. Но малышам в парке понравилось.

Та самая дорожка из котят. Фото: instagram.com/miya_goldkitty/

Та самая дорожка из котят. Фото: instagram.com/miya_goldkitty/

Своих подписчиков кошка Мия порадовала несколькими снимками их парка. Один из них даже назвала так: "Дорожка из котят". На сочном зеленом газоне эта пятерка котят выглядела очень эффектно.

Ну а пока котята гуляли и фотографировались, сама мать спала дома.

- Хоть мать отдохнет немного от детей, - умилялись снимками котят подписчики.

Когда же котята вернулись домой, мать начала их вылизывать и кормить. Малыши уж наверняка проголодались после своей первой прогулки.

miya_goldkittymiya_goldkitty
детоньки спят, обнимаются такие уже взрослые!
284 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Сочи начали сбор чая
Кубанские гребцы стали чемпионами Европы
«Били и смеялись»: в Анапе ищут парней, жестоко избивших девушек
Краснодарские школьники и студенты получат льготы в общественном транспорте
В Краснодаре 13 новых улиц получили имена
В Краснодаре назначен новый начальник управления торговли и бытового обслуживания населения
В станице Нижнебаканской спасатели поймали змею в детском саду
Кубанское вино отправилось в Германию
В Краснодаре проведут экскурсию по театральным местам города
Школьники-регбисты съедутся в Краснодар
В Новороссийске пройдет первенство России по самбо
В Краснодаре голого мужчину сняли со стрелы башенного крана
На Кубани ищут беглого экс-полицейского
На Кубани выросло промышленное производство на 5 %
В Краснодаре пройдет прогулка по Екатерининскому скверу и Городскому парку
«Росгосстрах» открыл агентский центр нового формата в Краснодаре