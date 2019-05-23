«Дорожка из котиков»: золотая рысь вывела на первую прогулку в парк своих месячных котят
Кошка-блогер Мия из Краснодара месяц назад стала мамой. Она родила пятерых чудесных котят - трое малышей золотого оттенка, а двое – в мать, такого же окраса, как и она.
Хозяева Мии долгое время не показывали котят, боялись, чтобы не сглазили. А когда малыши открыли глазки, их видео стали чаще появляться на странице у Мии.
А когда крошкам исполнился месяц, их вывели на первую в их жизни прогулку – в парк.
Золотая шиншила, которую хозяева называют золотой рысью, стала популярной после фотосессий в городских парках. Но больше всего снимков у нее из парка «Краснодар». То она на дереве, то на скамейке, то отдыхает на изумрудном газоне. За эти снимки ее даже прозвали «Гализейным древолазом».
Малышам на природе очень понравилось. Фото: instagram.com/miya_goldkitty/
Сам парк построил миллиардер Сергей Галицкий и горожане часто называют этот зеленый уголок «Парк Галицкого».
- Котят вынесли буквально на 10 минут, - рассказала своим подписчикам хозяйка кошки. – Они все-таки еще очень маленькие, чтобы долго гулять. Но малышам в парке понравилось.
Та самая дорожка из котят. Фото: instagram.com/miya_goldkitty/
Своих подписчиков кошка Мия порадовала несколькими снимками их парка. Один из них даже назвала так: "Дорожка из котят". На сочном зеленом газоне эта пятерка котят выглядела очень эффектно.
Ну а пока котята гуляли и фотографировались, сама мать спала дома.
- Хоть мать отдохнет немного от детей, - умилялись снимками котят подписчики.
Когда же котята вернулись домой, мать начала их вылизывать и кормить. Малыши уж наверняка проголодались после своей первой прогулки.
ИСТОЧНИК KP.RU