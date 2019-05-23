«Дорожка из котиков»: золотая рысь вывела на первую прогулку в парк своих месячных котят

Кошка-блогер Мия из Краснодара месяц назад стала мамой. Она родила пятерых чудесных котят - трое малышей золотого оттенка, а двое – в мать, такого же окраса, как и она.

Хозяева Мии долгое время не показывали котят, боялись, чтобы не сглазили. А когда малыши открыли глазки, их видео стали чаще появляться на странице у Мии.

miya_goldkitty Наша мамочка лапочка кто как мамку атакует, кто сбоку, кто сверху

А когда крошкам исполнился месяц, их вывели на первую в их жизни прогулку – в парк.

miya_goldkitty НАШИ БУЛОЧКИ! Мы решились их показать пол их ещё не знаем, не спрашивайте родились 22.04 (сегодня нам уже 11 день) ЖДЁМ ВАШИХ КОММЕНТАРИЕВ

Золотая шиншила, которую хозяева называют золотой рысью, стала популярной после фотосессий в городских парках. Но больше всего снимков у нее из парка «Краснодар». То она на дереве, то на скамейке, то отдыхает на изумрудном газоне. За эти снимки ее даже прозвали «Гализейным древолазом».

Малышам на природе очень понравилось. Фото: instagram.com/miya_goldkitty/

Сам парк построил миллиардер Сергей Галицкий и горожане часто называют этот зеленый уголок «Парк Галицкого».

- Котят вынесли буквально на 10 минут, - рассказала своим подписчикам хозяйка кошки. – Они все-таки еще очень маленькие, чтобы долго гулять. Но малышам в парке понравилось.

Та самая дорожка из котят. Фото: instagram.com/miya_goldkitty/

Своих подписчиков кошка Мия порадовала несколькими снимками их парка. Один из них даже назвала так: "Дорожка из котят". На сочном зеленом газоне эта пятерка котят выглядела очень эффектно.

Ну а пока котята гуляли и фотографировались, сама мать спала дома.

- Хоть мать отдохнет немного от детей, - умилялись снимками котят подписчики.

Когда же котята вернулись домой, мать начала их вылизывать и кормить. Малыши уж наверняка проголодались после своей первой прогулки.