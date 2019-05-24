2019-05-24T12:50:34+03:00
Общество

Разыгрываем запас детского питания

Участвуй в конкурсе «Мой малыш» и получи целый пакет вкусняшек для крохи
Ольга СУХОВА@kp_kuban
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Выиграйте пакет детского питанияВыиграйте пакет детского питания
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Совсем скоро настанет лето. А 1 июня – это не только начало самого классного месяца в году, но и еще и Международный день детей. В России он больше известен как День защиты детей. 1 июня во всех городах Кубани пройдут праздники для ребятни. И мы тоже решили порадовать наших юных читателей подарками - тех, которым еще не исполнился год.

Наш партнер – компания «Бибиколь», которая выпускает детское питание на козьем молоке, приготовила пять пакетов с подарками. В них - детская каша из органической крупы на козьем молоке, которая не содержит глютена и сахара, а также баночки с фруктовыми пюре и удобные ложечки для кормления малыша.

Выиграйте пакет детского питания от компании "Бибиколь" Фото: Ольга СУХОВА

Выиграйте пакет детского питания от компании "Бибиколь"Фото: Ольга СУХОВА

Чтобы получить этот вкусный подарок, необходимо прислать в редакцию «КП»-Кубань» на электронную почту olga.suhova@phkp.ru фотографию своего малыша. В описании к снимку обязательно укажите возраст крохи, его имя и фамилию, а также населенный пункт, в котором живет ребенок. Не забудьте также указать свой номер телефона – это нужно для того, чтобы мы могли связаться с вами в случае победы вашего малыша в конкурсе.

Фотографии и заявки на участие мы принимаем до 17:00 31 мая. А уже 1 июня запустим голосование на нашем сайте kuban.kp.ru. Первые пять малышей, которые наберут больше всех голосов, и получат подарки от нашего партнера.

Внимание, конкурс для малышей до года.

Положение о конкурсе

ИСТОЧНИК KP.RU

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