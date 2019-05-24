Полицейский беспредел в Армавире: За просьбу отпустить в туалет задержанного избили до полусмерти

В Краснодарском крае в федеральный розыск объявили 41-летнего полицейского, вместе со своим молодым напарником избившего задержанного. Сейчас их обвиняют сразу в серии должностных преступлений: применение насилия (п.«а» ч.3 ст.286 УК РФ) и умышленное причинении тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц (п.«а» ч.3 ст.111 УК РФ). Оба находились на суточном дежурстве в Армавирском отделе МВД.

Все произошло еще 3 марта, накануне вечером полицейский, сотрудник охраны объектов МВД, Дмитрий Андрусенко и его 21-летний напарник, инспектор ППС, доставили в райотдел 48-летнего «хулигана». В субботний вечер мужчина перебрал с алкоголем и за это попал в поле зрения правоохранителей. В камере, прямо в наручниках, он уснул. А с рассветом попросился по нужде.

- Оба полицейских в ответ на его просьбу вошли в камеру, где молодой инспектор ППС завернул задержанному руки за спиной, - прокомментировали «КП» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю. - А Андрусенко начал истово бить возмутителя спокойствия в живот.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что ударов было не менее пяти. И они были такой силы, что у несчастного в буквальном смысле лопнул мочевой пузырь.

Дмитрий Андрусенко объявлен в федеральный розыск. Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Очевидно, проситься в туалет мужчина больше не стал. А полицейские спокойно продолжили нести службу пока их не сменили. Заступившие вместо них коллеги нашли задержанного едва живым. Они вызвали скорую, которая увезла мужчину из тюрьмы прямо в больницу. Позже, придя в себя, о рассказал следователям, начавшим проверку, что Андрусенко пинал его ногами уже лежачего на полу.

- В настоящее время 21-летний бывший младший инспектор отдельного батальона ППС отдела МВД России по городу Армавиру задержан, ему предъявлено обвинение, судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - пояснили «Комсомолке» в СУ СК России по Краснодарскому краю.

А вот Дмитрий Викторович Андрусенко как только запахло жареным (то есть, когда с волчьим билетом в полиции ему указали на дверь), поспешил скрыться. Шутка ли, за инкриминируемое преступление ему грозит несколько лет тюрьмы. Сейчас он объявлен в федеральный розыск. Но совершенно точно, когда его найдут, он сам окажется на месте того несчастного мужчины.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пребывании Дмитрия Андрусенко, следствие просит сообщить об этом по телефону 8-86137-3-05-57.