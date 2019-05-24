Положение о проведении викторины «Смотри в оба»

В понедельник, 20 мая, ПАО «Ростелеком» совместно с Краснодарским филиалом «Комсомольская правда» запустил викторину «Смотри в оба» для знатоков прогрессивных технологий и любителей высоких скоростей. Участником радиовикторины может стать любой желающий, достигший возраста 16 лет. Приняв участие в этом конкурсе, наши читатели и те, кто только собирается ими стать, смогут блеснуть своими знаниями, узнать любопытные факты, а также научится отлично ориентироваться в услугах интерактивного телевидения, узнать о его преимуществах и получить призы от ПАО «Ростелекома».

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок проведения викторины от ПАО «Ростелеком» «Смотри в оба».

1.2. Организаторами конкурса является Краснодарский филиал АО ИД «Комсомольская правда».

2. Участники конкурса

2.1 Участником викторины может стать любой желающий, достигший возраста 16 лет.

3. Сроки и порядок проведения викторины

3.1 Для участия в конкурсе лица, не моложе 16 лет, должны пройти тест-викторину, опубликованную на сайте «КП». Участникам необходимо правильно ответить на вопросы викторины по Темам и в сроки, установленные данным Положением:

СПОРТ с 20.05.2019г по 26.05.2019г.

ФИЛЬМЫ И СЕРИАЛЫ с 27.05.2019г. по 02.06.2019г.

ДЕТСКИЙ КАНАЛ с 03.06.2019г. по 09.06.2019г

ОБУЧАЮЩИЙ КАНАЛ с 10.06.2019г. по 16.06.2019г.

3.2 Среди всех участников, прошедших испытание и давших правильные ответы на вопросы викторины, будет выбрано 4 победителя. Выбор победителей будет осуществлен 19 июня 2019 года.

3.3 Для определения победителей будет создан список всех участников викторины. Победителей выберут организаторы из числа участников конкурса, правильно ответивших на все вопросы тест-викторины. Если число участников, ответивших на все вопросы правильно и в сроки, установленные данным Положением, будет более 4, победителями станут те, кто дал правильные ответы раньше конкурентов. Время ответа на вопрос тест-викторины автоматически фиксируется на сайте КП.

3.4. Участие в викторине подтверждает согласие гражданина на обработку его персональных данных.

4. Призовой фонд

4.1 Главным призом викторины станет бесплатная подписка на пользование сервисами Wink в течение 6 месяцев. 4 шт. Победители получают подарки от партнеров конкурса ПАО «Ростелеком».

5. Итоги конкурса

5.1 Итоги конкурса будут опубликованы на сайте www.kuban.kp.ru

24.06.2019 года.

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