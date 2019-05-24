Краснодар – Рубин 26 мая 2019: Прогноз на матч 30 тура чемпионата России по футболу

В воскресенье состоится заключительный 30-й тур Российской премьер-лиги. Все матчи начнутся одновременно – в 14:00 по московскому времени. В это время «Краснодар» на домашнем стадионе начнет матч против казанского «Рубина».

Итоговое положение «горожан» - одна из главных интриг тура. «Краснодар» уже обеспечил себе бронзовые медали, но еще может оказаться и на второй строчке и поменять третий квалификационный раунд Лиги Чемпионов на групповой этап. Для этого нужно обыграть «Рубин» и рассчитывать, что «Уфа» зацепит хотя бы ничью у «Локомотива» в параллельном матче. Шансы туманны, но в российском чемпионате возможно все.

Пока же «Краснодар» и «Локо» имеют в активе по 53 очка, но москвичи выше по личным встречам благодаря голу на выезде.

Что касается соперника «горожан» «Рубина», он расположился на 10 месте и может либо подняться на одну позицию, либо потерять одну строчку.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

«Краснодар» и «Рубин» провели 15 официальных очных встреч – все в РПЛ. В этих играх «быки» победили 10 раз, 3 раза уступили, еще 2 игры завершились вничью. Общая разница мячей в противостоянии – 21:13 в пользу южан. Но в стартовом туре текущего сезона черно-зеленые в Казани уступили со счетом 1:2.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ КРАСНОДАР – РУБИН

Эта игра станет последней в составе «горожан» для Шарля Каборе и легенды «Краснодара» Маурисио Перейры. Поддержать команду и проводить игроков соберется полный стадион - все билеты были проданы еще за неделю до матча. «Быков», уже добившихся исторического успеха ждет мощная поддержка.

Букмекеры уверены в победе «Краснодара». Коэффициент на победу хозяев – 1,33, на ничью – 4,9, а на победу «Рубина» - 9,8.

Сложно не согласиться с экспертами, поэтому наш прогноз – уверенная победа «Краснодара» на домашней арене.