2019-05-24T15:51:13+03:00
Спорт

Краснодар – Рубин 26 мая 2019: Прогноз на матч 30 тура чемпионата России по футболу

Прогноз на матч 30 тура чемпионата России по футболу Краснодар-Рубин. Встреча состоится 26 мая 2019 года в 14:00 на стадионе «Краснодар»
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
Поделиться:
Маурисио Перейра проведет свой последний матч за "Краснодар" Фото: ФК "Краснодар"/Андрей ШРАМКОМаурисио Перейра проведет свой последний матч за "Краснодар" Фото: ФК "Краснодар"/Андрей ШРАМКО
Изменить размер текста:

В воскресенье состоится заключительный 30-й тур Российской премьер-лиги. Все матчи начнутся одновременно – в 14:00 по московскому времени. В это время «Краснодар» на домашнем стадионе начнет матч против казанского «Рубина».

Итоговое положение «горожан» - одна из главных интриг тура. «Краснодар» уже обеспечил себе бронзовые медали, но еще может оказаться и на второй строчке и поменять третий квалификационный раунд Лиги Чемпионов на групповой этап. Для этого нужно обыграть «Рубин» и рассчитывать, что «Уфа» зацепит хотя бы ничью у «Локомотива» в параллельном матче. Шансы туманны, но в российском чемпионате возможно все.

Пока же «Краснодар» и «Локо» имеют в активе по 53 очка, но москвичи выше по личным встречам благодаря голу на выезде.

Что касается соперника «горожан» «Рубина», он расположился на 10 месте и может либо подняться на одну позицию, либо потерять одну строчку.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

«Краснодар» и «Рубин» провели 15 официальных очных встреч – все в РПЛ. В этих играх «быки» победили 10 раз, 3 раза уступили, еще 2 игры завершились вничью. Общая разница мячей в противостоянии – 21:13 в пользу южан. Но в стартовом туре текущего сезона черно-зеленые в Казани уступили со счетом 1:2.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ КРАСНОДАР – РУБИН

Эта игра станет последней в составе «горожан» для Шарля Каборе и легенды «Краснодара» Маурисио Перейры. Поддержать команду и проводить игроков соберется полный стадион - все билеты были проданы еще за неделю до матча. «Быков», уже добившихся исторического успеха ждет мощная поддержка.

Букмекеры уверены в победе «Краснодара». Коэффициент на победу хозяев – 1,33, на ничью – 4,9, а на победу «Рубина» - 9,8.

Сложно не согласиться с экспертами, поэтому наш прогноз – уверенная победа «Краснодара» на домашней арене.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ФК «Краснодар»»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Зенит-Енисей 26 мая 2019 года: Прогноз на матч 30 тура чемпионата российской Премьер-Лиги по футболу
Прогноз на матч 30 тура чемпионата российской Премьер-лиги по- футболу «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Енисей» (Красноярск). Команды сыграют в воскресенье, 26 мая, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена». Начало – в 14.00. (Мск)
Новости 24
В Краснодаре отметят День предпринимателя
Замминистра сельского хозяйства Кубани помещен под стражу
В Краснодаре закрыли подпольные казино
Прокуроры помогли ребенку из Новороссийска получить лекарства
В Краснодаре можно будет увидеть «Детей-шпионов»
В Краснодаре сохранят транспортные льготы
Кубанская прокуратура добилась ликвидации свалки
И карта, и банк: «БКС» и «БКС» представили пакет «Брокер PRO»
На Кубани открыли еще один спортивный центр
Погода 25-27 мая в Краснодарском крае: метеорологи прогнозируют сильные дожди с ветром
В Краснодаре пройдет фестиваль ретротехники
В «ЮгСтройИнвест» рассказали о возведении нового детского сада
В Таманском заливе задержаны браконьеры с уловом на миллион рублей
В Сочи мужчина заказал убийство любовника своей бывшей жены
В День славянской письменности глава Кубани посетил русскую православную школу в Краснодаре
В Краснодаре пройдет большой велопарад
На экспорт отправят станок кубанского станкостроительного завода
В Павловском районе девушка разбила авто своего бывшего сожителя