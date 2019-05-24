Тренер ФК «Краснодар» Мурад Мусаев рассказал, кто в команде самый вредный футболист

Перед воскресным матчем с «Рубином» «быки» встретились с болельщиками. На их вопросы отвечали Мурад Мусаев, капитан Александр Мартынович и футболисты, которые не продлили контракты и покинут клуб, Маурисио Перейра и Шарль Каборе. Амфитеатр парка был переполнен, свободных мест не оставалось.

Народ шел на встречу с плакатами, где указывали вопрос, как на конференцию президента, некоторые даже сделали портрет Маурисио Перейры и подарили его игроку. Поклонники футболиста и футболист, ведь 26 мая игра с «Рубином» окажется для него последней.

- Почему вы решили уйти из клуба? – спросил маленький мальчик.

- Это семейный вопрос, с женой так решили. Моему сыну скоро в школу, поэтому я принял решения перейти в испанский клуб. Ребенку сложно говорить по-русски. Хотим найти место, где он сможет говорить по-испански. В общем, это было трудное решение.

- Когда ты понял, что футбол это твоя профессия?

- Я начал играть в 4 года, тогда не думал, что футбол станет моей профессией. В 17 лет тренировался со сборной Уругвая. На сборах понял – играть мое будущее, - закончил Перейра.

В этот же момент одна из болельщиц «Краснодара» подарила Перейре вязанную своими руками шапку с рогами. Перейра тут же надел ее и был в ней до конца мероприятия.

Маурисио Перейре подарили вязанную шапку\ФОТО: пресс-служба ФК «Краснодар»

Дальше на вопросы отвечал Александр Мартынович.

- Что для вас ФК «Краснодар»?

- Я считаю клуб своим домом, если представится возможность тут завершить карьеру, почту за честь.

- Как вы стали капитаном команды?

- Я схватил повязку и никому не отдал (смеется). Но на самом деле меня выбрали голосованием.

В этот момент кто-то из болельщиков попросил капитана передать письмо Сергею Галицкому. Мартынович взял конверт и пошутил: «Я тут не вижу 500 рублей».

Александр Мартынович стал капитаном после голосования в команде\ФОТО: пресс-служба ФК «Краснодар»

Дальше отвечал на вопросы Шарль Каборе.

- Когда уедешь из Краснодара, что будешь вспоминать?

- Это тяжело, я здесь 7 лет, клуб мне как родной. Вы все мне останетесь родными, очень жаль, что ухожу, - ответил Каборе.

Больше всего вопросов задавали Мураду Мусаеву.

- Кем вы мечтали стать в детстве?

- В детстве я очень любил футбол, моя комната была полностью в плакатах футболистов, не пропускал ни одной игры по телевизору, всегда пропадал на футбольном поле. Поэтому мечтал, чтобы профессия была связана с футболом. Хотел играть, но не получилось. Стал тренером. Я - счастливый человек, потому что занимаюсь любимым делом.

- Когда мы станем чемпионами России?

- Мы сделаем все, чтобы сделать это в следующем сезоне, нас ожидают 3 трансфера. Рассчитываем и на наших воспитанников, как только они будут готовы, не будем это делать искусственно. Они должны заслужить место в стартовом составе и доказать, что сильнее.

Фанаты подарили Перейре портрет\ФОТО: пресс-служба ФК «Краснодар»

- Когда вас объявят официально главным тренером?

- После окончания сезона я получу тренерскую категорию А, а потом буду поступать на категорию Pro и меня официально заявят главным тренером.

- С кем бы из тренеров выпили пива и кто самый вредный в команде?

- Пиво я бы не пил, но пообщался бы с тренером Челси Маурицио Сарри. Самый вредный (в хорошем смысле слова) человек, который над всеми шутит и дает прозвища, – Ари.

- Рассматриваете ли вы Люка де Йонга для покупки?

- По трансферам я не могу комментировать, пока они не объявлены. В списке много кандидатов, будет некорректно о них говорить преждевременно.