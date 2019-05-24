Сменил имидж: побритый карликовый кролик позабавил пользователей соцсетей
Обычно в ветклиники на стрижку приводят котиков и собак. А с наступлением тепла у парикмахеров для животных вообще работы прибавилось. Длинношерстных братьев наших меньших несут каждый день на модную стрижку. Чтобы и хвостатым было легко, и их хозяевам шерсть не докучала. Но вот чтобы к грумеру – так называется парикмахер для животных, привели кролика – такое случается редко.
Пользователи соцсетей сейчас умиляются модной стрижке кролика, который и стал клиентом одного из салонов для домашних питомцев на улице Бургасской в Краснодаре.
- Сегодня стригла карликового сатинового кролика породы вислоухий баран, - так подписала мастер снимки с «голым» ушастиком.
Так кролик выглядел до стрижки. Фото: instagram.com/prosto_groomer
На фото кролик «до» и «после» стрижки. Когда его принесли в салон к мастеру, вислоухий баран был похож на пушистый комочек. А после процедуры его стало не узнать – мохнатая голова и «голое» тело.
- Кроликов тоже можно брить, - рассказала мастер. – Иногда это делают, по необходимости.
А после стрижки карликовому кролику устроили фотосессию на лужайке около салона. Судя по кадрам, клиент новым имиджем остался доволен.
А вот владельцам этого кролика его модная стрижка обошлась в 2000 рублей.
Видео: instagram.com/prosto_groomer.
ИСТОЧНИК KP.RU