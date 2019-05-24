2019-05-24T16:51:18+03:00
Дом. Семья

Сменил имидж: побритый карликовый кролик позабавил пользователей соцсетей

А после стрижки ушастику устроили фотосессию на лужайке [видео]
Варвара ДЫМ
Поделиться:
Кролик с новой стрижкой. Фото: instagram.com/prosto_groomerКролик с новой стрижкой. Фото: instagram.com/prosto_groomer
Изменить размер текста:

Обычно в ветклиники на стрижку приводят котиков и собак. А с наступлением тепла у парикмахеров для животных вообще работы прибавилось. Длинношерстных братьев наших меньших несут каждый день на модную стрижку. Чтобы и хвостатым было легко, и их хозяевам шерсть не докучала. Но вот чтобы к грумеру – так называется парикмахер для животных, привели кролика – такое случается редко.

Пользователи соцсетей сейчас умиляются модной стрижке кролика, который и стал клиентом одного из салонов для домашних питомцев на улице Бургасской в Краснодаре.

- Сегодня стригла карликового сатинового кролика породы вислоухий баран, - так подписала мастер снимки с «голым» ушастиком.

Так кролик выглядел до стрижки. Фото: instagram.com/prosto_groomer

Так кролик выглядел до стрижки. Фото: instagram.com/prosto_groomer

На фото кролик «до» и «после» стрижки. Когда его принесли в салон к мастеру, вислоухий баран был похож на пушистый комочек. А после процедуры его стало не узнать – мохнатая голова и «голое» тело.

- Кроликов тоже можно брить, - рассказала мастер. – Иногда это делают, по необходимости.

А после стрижки карликовому кролику устроили фотосессию на лужайке около салона. Судя по кадрам, клиент новым имиджем остался доволен.

prosto_groomerprosto_groomer
Сегодня стригла карликового сатинового кролика породы вислоухий баран!
33 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

А вот владельцам этого кролика его модная стрижка обошлась в 2000 рублей.

Видео: instagram.com/prosto_groomer.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Краснодаре отметят День предпринимателя
Замминистра сельского хозяйства Кубани помещен под стражу
В Краснодаре закрыли подпольные казино
Прокуроры помогли ребенку из Новороссийска получить лекарства
В Краснодаре можно будет увидеть «Детей-шпионов»
В Краснодаре сохранят транспортные льготы
Кубанская прокуратура добилась ликвидации свалки
И карта, и банк: «БКС» и «БКС» представили пакет «Брокер PRO»
На Кубани открыли еще один спортивный центр
Погода 25-27 мая в Краснодарском крае: метеорологи прогнозируют сильные дожди с ветром
В Краснодаре пройдет фестиваль ретротехники
В «ЮгСтройИнвест» рассказали о возведении нового детского сада
В Таманском заливе задержаны браконьеры с уловом на миллион рублей
В Сочи мужчина заказал убийство любовника своей бывшей жены
В День славянской письменности глава Кубани посетил русскую православную школу в Краснодаре
В Краснодаре пройдет большой велопарад
На экспорт отправят станок кубанского станкостроительного завода
В Павловском районе девушка разбила авто своего бывшего сожителя