Сменил имидж: побритый карликовый кролик позабавил пользователей соцсетей

Обычно в ветклиники на стрижку приводят котиков и собак. А с наступлением тепла у парикмахеров для животных вообще работы прибавилось. Длинношерстных братьев наших меньших несут каждый день на модную стрижку. Чтобы и хвостатым было легко, и их хозяевам шерсть не докучала. Но вот чтобы к грумеру – так называется парикмахер для животных, привели кролика – такое случается редко.

Пользователи соцсетей сейчас умиляются модной стрижке кролика, который и стал клиентом одного из салонов для домашних питомцев на улице Бургасской в Краснодаре.

- Сегодня стригла карликового сатинового кролика породы вислоухий баран, - так подписала мастер снимки с «голым» ушастиком.

Так кролик выглядел до стрижки. Фото: instagram.com/prosto_groomer

На фото кролик «до» и «после» стрижки. Когда его принесли в салон к мастеру, вислоухий баран был похож на пушистый комочек. А после процедуры его стало не узнать – мохнатая голова и «голое» тело.

- Кроликов тоже можно брить, - рассказала мастер. – Иногда это делают, по необходимости.

А после стрижки карликовому кролику устроили фотосессию на лужайке около салона. Судя по кадрам, клиент новым имиджем остался доволен.

prosto_groomer Сегодня стригла карликового сатинового кролика породы вислоухий баран!

А вот владельцам этого кролика его модная стрижка обошлась в 2000 рублей.