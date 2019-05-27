День защиты детей 2019 в Краснодаре: куда пойти с ребенком 1 июня

Все лучшее - детям. А уж в их праздник тем более. Для краснодарской детворы подготовили море развлечений с конкурсами, призами и подарками. Так удачно совпало, что День защиты детей 2019 в Краснодаре выпадает на субботу, 1 июня. А это значит, что выходной можно провести вместе с семьей, наслаждаясь каждым мгновением. «Комсомолка» узнала, куда сходить на День защиты детей 2019 в Краснодаре.

АФИША

Парк им. 30-летия Победы

Именно здесь запланирован главный, общекраевой праздник. Семьи с детьми будут ждать уже с 9 утра. Для ребятни подготовили игры, активности, конкурсы, мастер-классы и викторины. Кроме того, десятки тематических площадок, которые откроют в этот день в парке, точно не дадут заскучать непоседам.

В 16:00 начнется развлекательное мероприятие «Приглашение в лето», а в 19:00 - концертная программа «В ритме лета».

Адрес: ул. Береговая, 146, главная сцена

Вход: свободный

Солнечный остров

Гулять в парке начнут с 11 утра. В это время на главной сцене центральной площади начнется благотворительный фестиваль «10000 бабочек ради одной мечты».

В 17:00 здесь для ребят устроят концерт «Краснодар - город чистой среды для детства». А на центральной аллеи для всех желающих будет играть духовой оркестр «Аккорд». Свое выступление он закончит в 18:30.

Кстати, праздник в парке продолжится и 2 июня. В 10:00 на главной сцене пройдут показательные выступления спортсменов.

Адрес: ул. Трамвайная, 2

Вход: свободный

Городской сад

Здесь детей ждут с 11:00. Юным краснодарцам устроят самый сладкий праздник - мороженого! Все, кто придет в парк, смогут продегустировать вкусные сливочные пломбиры и эскимо. Параллельно на сцене будут идти шоу-программа: ожидаются выступления местных творческих коллективов, игры с аниматорами, интерактивные зоны. Так что скучать детвора точно не будет.

Адрес: ул. Постовая, 34

Вход: свободный

Чистяковская роща

Детский праздник здесь стартует в 10:00. На большой сцене начнется мероприятие «Планета детства», а на сцене у фонтана - театрализованный концерт.

В 13:00 на площадки у фонтана для всех желающих устроят фитнес-тренировку и спортивно-игровую программу «Лето сказало: «Старт!». В 18:00 краснодарцев ждет променад-концерт. На большой сцене выступит камерный «Премьер-оркестр».

Продолжатся гуляния и 2 июня. Детей ждет много игровых программ, песни и танцы.

Адрес: ул. Колхозная, 86

Вход: свободный.

КАК ПОГОДКА?

Дождя на выходных можно точно не ждать. 1 и 2 июня синоптики обещают настоящее пекло. Днем столбики термометров поднимутся до отметки +32 градуса. Ветер слабый - около 4 метров в секунду.

Так что не забудьте захватить с собой головные уборы. Также в жару врачи советуют пить больше простой питьевой воды с добавлением лимона, мяты, есть больше овощей и фруктов.