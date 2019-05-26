Краснодар – Рубин 26 мая 2019: прямая онлайн-трансляция матча 30 тура РПЛ

В заключительном туре РПЛ сезона 2018/2019 «Краснодар» на домашней арене принимает казанский «Рубин». «Горожане» уже обеспечили себе как минимум бронзовые награды по итогам сезона, но еще есть шанс стать вторыми и напрямую попасть в группу Лиги Чемпионов. Для этого обязательно нужно выигрывать у «Рубина» и рассчитывать на осечку «Локомотива» в матче с «Уфой».

Все билеты на матч Краснодар – Рубин проданы, на трибунах соберутся 35 тысяч болельщиков, чтобы поблагодарить команду за сезон и попрощаться с Шарлем Каборе и Маурисио Перейрой, которые покинут клуб после окончания сезона. Вероятно, предстоящий матч станет последним для Курбана Бердыева у руля казанской команды. «Рубин» пока занимает 10-е место и может подняться или опуститься на одну строчку по итогам встречи в Краснодаре.

Статистика личных встреч

«Краснодар» и «Рубин» провели 15 официальных очных встреч – все в РПЛ. В этих играх «быки» отпраздновали успех 10 раз, 3 раза уступили, еще 2 игры завершились вничью. Общая разница мячей в противостоянии – 21:13 в пользу «горожан». Однако в стартовом туре текущего сезона черно-зеленые в Казани уступили со счетом 1:2.

Прямая трансляция матча Краснодар – Рубин 26 мая 2019

Все игры тура начнутся в одно время, поэтому матч Краснодар - Рубин покажет канал «Матч! Футбол 2». Встреча пройдет в воскресенье, 26 мая, и начнется в 14:00 по московскому времени. Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на сайте kp.ru