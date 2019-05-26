Краснодарцы устроили заплыв на матрасе по подтопленной после дождя улице

25 мая в Краснодаре прошел ливень, который сопровождал сильный ветер. Осадки шли непрерывно около четырех часов. За это время подтопило несколько улиц, а во дворе дома на проспекте Константина Образцова появился новый водоем. Местные жители не растерялись и вышли на улицу с надувным матрасом. Видео с заплывом снял один из жильцов дома и опубликовал в Сети.

Тем временем, городские власти отчитались, что всю ночь на улицах города работала водооткачивающая техника – 12 машин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="264" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/711045" frameborder="0"></iframe> Краснодарцы плывут на матрасе после дождя.

- От жителей города поступили 3 заявки на откачку воды. На улице 2-я Пятилетка из-за большого объема дождевой воды проезжая часть оказалась под водой. По словам специалистов, насосы здесь не останавливали работу. Но при этом из-за засорения решеток ливнеприемников откачка воды шла неэффективно, - уточнили в пресс-службе администрации Краснодара.

В то же время впервые за долгое время сильный дождь не привел к подтоплениям на улице Московской, где в предыдущие годы плавали не только на матрасах, но и лодках и даже гидроциклах. Здесь наконец начала работать ливневка.

— Несмотря на то, что строительство магистрального коллектора еще не окончено, система ливневой канализации частично заработала, и уже виден положительный результат. Тот участок улицы Московской, который ранее при выпадении обильных осадков сильно подтапливало, сегодня практически сухой. И это при том, что дождь шел в течение 4 часов, — сказал глава Прикубанского округа Александр Журавлев.

По всему Краснодарскому краю продолжает действовать экстренное предупреждение. Региональное управление МЧС работает в режиме повышенной готовности.

До утра 27 мая по краю ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-23 м/с. На реках возможен подъем уровня воды до неблагоприятных отметок.