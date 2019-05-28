Красивая дача своими руками

Приусадебный участок сегодня - это вовсе не унылые грядки и картофельные делянки. Дача давно стала местом отдыха для души и тела, где так приятно проводить праздники с друзьями и близкими или мечтать в одиночку. А чтобы ваш собственный сад радовал глаз, стоит подумать о ландшафтном дизайне. Сегодня мы поделимся с вами секретами этого непростого искусства. Благодаря нескольким подсказкам вы сможете создать свой уникальный уголок природы.

Люди мы занятые, да и переплачивать не любим, поэтому, чтобы сэкономить время и деньги, отправляемся в «Бауцентр». В отделе «Сад» можно найти все, что нам понадобится, по ценам, наиболее демократичным в городе. Кстати, в Краснодаре два таких магазина, а в интернет-магазине baucenter.ru можно выбрать и заказать все, что нужно, с доставкой прямо на дачный участок.

Торговая сеть «Бауцентр»

Вам нужен план

Перед началом работы необходимо разбить приусадебный участок на несколько частей, каждую из которых вы будете оформлять по-своему. Это придомовая зона, палисадник, огород. Выделить зоны можно дорожками из симпатичной садовой плитки. Уложить ее в состоянии даже новичок.

Совет мастера: не выкладывайте сплошным полотном, лучше распределите плитки в шахматном порядке, а между ними посейте газонную траву или посадите цветы, например, флоксы или обриеты. Эти почвопокровные растения с яркими цветами создадут красивое обрамление.

Помните, что лужайка должна быть ухоженной, поэтому газонную траву надо регулярно скашивать. Если площадь небольшая, для этого вполне подойдет небольшая электрическая газонокосилка, купить которую в «Бауцентре» можно по цене от 3190 рублей. Мощные модели с бензиновыми двигателями предназначены для солидных площадей. Стоят они уже от 14 тыс. руб.

Около дома никаких гигантов

Самое главное правило - не высаживайте в непосредственной близости от дома высокие деревья. И вовсе не потому, что это «не по фен-шую». Через несколько лет хрупкий саженец станет массивным деревом с густой кроной, и ваши комнаты превратятся в унылое царство тьмы. Лучше разбейте перед домом цветник или подумайте о низкорослых кустарниках. В «Бауцентре» огромный выбор таких растений: кустарники с различным цветом листьев и формой кроны. Кстати, помните, что хвойные кустарники и деревья, в том числе туи и можжевельник, растут гораздо медленнее лиственных. Учитывайте это в планировании вашего ландшафтного дизайна. Поэтому, если не хотите долго ждать, советуем приобретать уже крупные саженцы. Около забора отлично будут смотреться кусты плетистой розы. Не забывайте и об ароматных лианах, которые подходят для обрамления беседки, забора или даже стены дома. Советуем обратить внимание на неприхотливые и быстрорастущие глицинии и жимолость. Эти растения обладают неконтролируемым ростом и способны за короткое время полностью заплести нужную поверхность. Глицинии будут радовать глаз сиреневым водопадом из соцветий весной, а каприфоль с ее невзрачными цветками на протяжении целого лета станет источником нежного аромата.

Торговая сеть «Бауцентр»

Пруды, фонтаны и водопады

Садовые пруды или фонтаны - это особая и самая сложная часть ландшафтного дизайна. Отдых у воды успокаивает, дарит прохладу в жаркий день и даже служит показателем благосостояния владельца участка.

Водоемы могут выглядеть как природные или же с четко оформленными декоративными бортиками. На самом деле обзавестись собственным фонтанчиком, прудом или ручьем совсем несложно, особенно если использовать готовую пластиковую форму для создания дна.

Совет: Если вы решили сделать пруд без использования формы, дно нужно усилить поливинилхлоридной пленкой. Этот недорогой материал способен прослужить более 20 лет. Стоимость его в садовом отделе «Бауцентра» начинается от 260 руб. за метр. А наиболее прочные аналоги обойдутся в 1400 руб. Перед укладкой пленки покройте дно пруда песком не менее 10 см. Большое значение имеет и состав почвы. Так, если это глина или чернозем, стенки пруда должны быть вертикальными, если же грунт песочный - необходимо сделать небольшой уклон. Глубины 80 см хватит для установки конструкций и насоса, а также декорирования растениями.

Фонтаны могут быть плавающими и стационарными. Первые устанавливают в прудах, вторые же являются отдельным сооружением. Стоимость небольших плавающих фонтанов на солнечных батареях начинается от 1200 руб. Примерно за такую же цену можно приобрести насос с несколькими насадками для стационарного водоема. При желании можно приобрести солидный стационарный фонтан с каменной чашей, декоративными элементами в виде скульптур или водопадов. Такие модели стоят от 4 до 17 тыс. руб.

Водоемы на приусадебном участке могут быть разных конструкций - с неподвижной или подвижной водой или малые формы декоративных элементов. В неподвижные водоемы можно запустить рыб, но помните, что вода должна быть кристально чистой, а значит, нужно правильно рассчитать количество водных обитателей и растений. Чтобы жидкость оставалась свежей, рекомендуем приобрести биоактиватор для очистки воды. Пачка такого порошка обойдется в 130 руб. К слову, в Краснодаре в уличных водоемах прекрасно себя чувствуют водные черепахи, а для украшения поверхности пруда подойдут лотосы. Если у вас совсем небольшая территория, подумайте о вертикальной конструкции, наподобие маленького водопада.

Зона барбекю

Невозможно представить отдых на приусадебном участке без посиделок за ароматным шашлычком. И даже если вы являетесь убежденным веганом, овощи и грибы на мангале никто не отменял. А это значит, что нам нужно обустроить зону барбекю. Расположить ее следует неподалеку от дома, но и не слишком близко, чтобы дым не попадал в жилье. Если позволяет территория, в этой зоне можно расположить беседку или навес для защиты от дождя и солнца.

Но самое главное - не ошибиться с выбором мангала, чтобы он не только идеально вписался в ландшафт, но и был удобным, практичным и долговечным.

Торговая сеть «Бауцентр»

Чугунный мангал - это классика жанра. Он является наиболее надежным и вполне может стать семейной реликвией, переходя из поколения в поколение. Его достоинствами считаются устойчивость к коррозии и экономичность. Ведь толстые стены великолепно сохраняют тепло, что сокращает расход топлива. Мясо в нем готовится быстрее, чем в стальном аналоге. Кроме того, литые чугунные жаровни выглядят очень эстетично.

К недостаткам чугуна можно отнести высокую стоимость изделия и солидный вес. Цена небольшого чугунного гриля начинается от 2 тыс. руб. Стоит помнить, что чугун может дать трещину от резкого перепада температур, поэтому разогревать его надо постепенно.

Мангал из стали широко используется в качестве стационарной или переносной жаровни. Такие модели имеют демократичную стоимость и небольшой вес (что важно, если мангал нестационарный). Переносной мангал в «Бауцентре» можно купить за 200 руб., стационарный стоит от 2,5 тыс. руб. Модели с крышей и элементами художественной ковки могут стоить свыше 20 тыс. руб. Из минусов - недолговечность. Сталь может деформироваться от сильного жара, поэтому использовать дрова в таких жаровнях не рекомендуется. Если стенки мангала имеют толщину менее 3 мм, при регулярном использовании они довольно быстро прогорают.

Кирпичные жаровни. Этот вариант создан для гуру шашлыка и считается элитным в мире мангалов. Выкладывают его из жаростойкого кирпича, на фундамент. Поэтому сразу можно говорить о более высокой стоимости, в основном за работу мастера. Но зато такой мангал прослужит вам очень долго, он отлично сохраняет тепло и прекрасно впишется в ландшафтный дизайн.

Садовая мебель

Для комфортного отдыха и дачных посиделок вам понадобится садовая мебель. Бюджетные варианты наборов мебели в «Бауцентре» можно приобрести за 5 тыс. Как правило, для их изготовления используется сверхпрочный термоустойчивый пластик или недорогие сорта натурального дерева. Такие столы и стулья могут находиться на улице в любую погоду и не требуют особого ухода. Как и мебель из искусственного ротанга. Стоимость более дорогих комплектов, плетенных из натурального ротанга, начинается от 14 тыс. руб. Выглядят они шикарно, но в сырую погоду их лучше не держать под открытым небом. Поэтому такая мебель отлично подойдет для закрытой веранды.

Растения для сада и огорода

Отдельного внимания требуют растения для сада и огорода. Если вы планируете развести фруктовый сад, то необходимо проконсультироваться со специалистами, которые расскажут вам все тонкости садоводства применительно к нашему климату. Не покупайте саженцы на рынке, если не хотите, чтобы через три года ваша элитная сортовая слива оказалась рядовой дичкой. Семена для огорода тоже нужно покупать у проверенных продавцов, которые могут дать гарантии на качество и всхожесть материала. А чтобы ваши посадки радовали вас буйством зелени и богатством урожая, стоит позаботиться о нескольких важных вещах.

Торговая сеть «Бауцентр»

Система полива

Чтобы облегчить жизнь владельцев участков, современная промышленность придумала несколько вариантов автоматического полива.

В зависимости от целей можно выбрать поверхностный или внутрипочвенный полив, капельное орошение или дождевание. Достаточно простой и недорогой в установке поверхностный полив, при котором вода по бороздкам поступает к растениям из шланга, который можно присоединить к централизованной системе водоснабжения или емкости для воды, установленной на даче. Но такой полив не рекомендуется использовать постоянно, поскольку кислород не поступает к корням.

Внутрипочвенный полив представляет собой систему трубок на глубине 30 см для подачи воды непосредственно к корню. Такая система эффективна для полива деревьев и кустарников. Ее также можно использовать в теплицах. Подземный полив позволяет вдвое экономить расход воды по сравнению с поверхностным. «Бауцентр» предлагает воспользоваться сервисом «Монтаж систем автополива», чтобы все правильно установить и настроить работу оборудования.

При дождевании вода в виде капель поступает в почву и верхние части растений, постепенно напитывая их влагой. Эта автоматическая система наиболее эффективна для полива газона. Система дождевания может быть стационарной или переносной. Можно также запрограммировать автополив, который будет включаться в определенное время, поэтому хозяева могут не переживать, что за время отъезда их газон выгорит. Любая система полива может быть автоматической, полуавтоматической или механической. Для каждого варианта нужно выбрать соответствующие трубы и шланги из металла, полиэтилена или ПВХ.

Удобрения и подкормка

Без правильной подкормки растений невозможно получить богатый урожай.

Весной перед началом посевных работ необходимо внести в почву удобрения, чтобы обеспечить интенсивный рост однолетних растений и многолетних кустарников и деревьев. В этот период норма внесения удобрений самая высокая. Для каждой культуры существуют определенные комплексные удобрения.

Кроме весенних удобрений, существуют и сезонные подкормки. Примерно до середины лета растения формируют зеленую массу, и в этот период им необходимо достаточное количество азота. А затем для качественных плодов и ягод потребуется дополнительно вносить азот и фосфор. Но помимо этих элементов, растениям необходимы калий, гуминовые кислоты и сера. В продаже широкий ассортимент удобрений и комплексных подкормок для однолетних и многолетних растений.

Теперь, когда вы наметили план и готовы воплотить мечту об идеальной даче, пора действовать! Магазины торговой сети «Бауцентр» работают каждый день с 8:00 до 22:00 и находятся в Краснодаре по адресам: Ростовское шоссе 28/7; ул. Селезнева, 4. (Кстати, откроем секрет: самая крупная экспозиция для сада и огорода представлена в ТЦ на Ростовском шоссе)

В интернет-магазине baucenter.ru можно выбрать и заказать все, что нужно, с доставкой прямо на дачный участок.