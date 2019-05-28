2019-05-27T13:00:23+03:00
Общество

Красивая дача своими руками

Как выбрать правильный мангал, установить фонтан и собрать богатый урожай на приусадебном участке
Иван ЕГОРОВ
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Торговая сеть «Бауцентр»Торговая сеть «Бауцентр»
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Приусадебный участок сегодня - это вовсе не унылые грядки и картофельные делянки. Дача давно стала местом отдыха для души и тела, где так приятно проводить праздники с друзьями и близкими или мечтать в одиночку. А чтобы ваш собственный сад радовал глаз, стоит подумать о ландшафтном дизайне. Сегодня мы поделимся с вами секретами этого непростого искусства. Благодаря нескольким подсказкам вы сможете создать свой уникальный уголок природы.

Люди мы занятые, да и переплачивать не любим, поэтому, чтобы сэкономить время и деньги, отправляемся в «Бауцентр». В отделе «Сад» можно найти все, что нам понадобится, по ценам, наиболее демократичным в городе. Кстати, в Краснодаре два таких магазина, а в интернет-магазине baucenter.ru можно выбрать и заказать все, что нужно, с доставкой прямо на дачный участок.

Торговая сеть «Бауцентр»

Торговая сеть «Бауцентр»

Вам нужен план

Перед началом работы необходимо разбить приусадебный участок на несколько частей, каждую из которых вы будете оформлять по-своему. Это придомовая зона, палисадник, огород. Выделить зоны можно дорожками из симпатичной садовой плитки. Уложить ее в состоянии даже новичок.

Совет мастера: не выкладывайте сплошным полотном, лучше распределите плитки в шахматном порядке, а между ними посейте газонную траву или посадите цветы, например, флоксы или обриеты. Эти почвопокровные растения с яркими цветами создадут красивое обрамление.

Помните, что лужайка должна быть ухоженной, поэтому газонную траву надо регулярно скашивать. Если площадь небольшая, для этого вполне подойдет небольшая электрическая газонокосилка, купить которую в «Бауцентре» можно по цене от 3190 рублей. Мощные модели с бензиновыми двигателями предназначены для солидных площадей. Стоят они уже от 14 тыс. руб.

Около дома никаких гигантов

Самое главное правило - не высаживайте в непосредственной близости от дома высокие деревья. И вовсе не потому, что это «не по фен-шую». Через несколько лет хрупкий саженец станет массивным деревом с густой кроной, и ваши комнаты превратятся в унылое царство тьмы. Лучше разбейте перед домом цветник или подумайте о низкорослых кустарниках. В «Бауцентре» огромный выбор таких растений: кустарники с различным цветом листьев и формой кроны. Кстати, помните, что хвойные кустарники и деревья, в том числе туи и можжевельник, растут гораздо медленнее лиственных. Учитывайте это в планировании вашего ландшафтного дизайна. Поэтому, если не хотите долго ждать, советуем приобретать уже крупные саженцы. Около забора отлично будут смотреться кусты плетистой розы. Не забывайте и об ароматных лианах, которые подходят для обрамления беседки, забора или даже стены дома. Советуем обратить внимание на неприхотливые и быстрорастущие глицинии и жимолость. Эти растения обладают неконтролируемым ростом и способны за короткое время полностью заплести нужную поверхность. Глицинии будут радовать глаз сиреневым водопадом из соцветий весной, а каприфоль с ее невзрачными цветками на протяжении целого лета станет источником нежного аромата.

Торговая сеть «Бауцентр»

Торговая сеть «Бауцентр»

Пруды, фонтаны и водопады

Садовые пруды или фонтаны - это особая и самая сложная часть ландшафтного дизайна. Отдых у воды успокаивает, дарит прохладу в жаркий день и даже служит показателем благосостояния владельца участка.

Водоемы могут выглядеть как природные или же с четко оформленными декоративными бортиками. На самом деле обзавестись собственным фонтанчиком, прудом или ручьем совсем несложно, особенно если использовать готовую пластиковую форму для создания дна.

Совет: Если вы решили сделать пруд без использования формы, дно нужно усилить поливинилхлоридной пленкой. Этот недорогой материал способен прослужить более 20 лет. Стоимость его в садовом отделе «Бауцентра» начинается от 260 руб. за метр. А наиболее прочные аналоги обойдутся в 1400 руб. Перед укладкой пленки покройте дно пруда песком не менее 10 см. Большое значение имеет и состав почвы. Так, если это глина или чернозем, стенки пруда должны быть вертикальными, если же грунт песочный - необходимо сделать небольшой уклон. Глубины 80 см хватит для установки конструкций и насоса, а также декорирования растениями.

Фонтаны могут быть плавающими и стационарными. Первые устанавливают в прудах, вторые же являются отдельным сооружением. Стоимость небольших плавающих фонтанов на солнечных батареях начинается от 1200 руб. Примерно за такую же цену можно приобрести насос с несколькими насадками для стационарного водоема. При желании можно приобрести солидный стационарный фонтан с каменной чашей, декоративными элементами в виде скульптур или водопадов. Такие модели стоят от 4 до 17 тыс. руб.

Водоемы на приусадебном участке могут быть разных конструкций - с неподвижной или подвижной водой или малые формы декоративных элементов. В неподвижные водоемы можно запустить рыб, но помните, что вода должна быть кристально чистой, а значит, нужно правильно рассчитать количество водных обитателей и растений. Чтобы жидкость оставалась свежей, рекомендуем приобрести биоактиватор для очистки воды. Пачка такого порошка обойдется в 130 руб. К слову, в Краснодаре в уличных водоемах прекрасно себя чувствуют водные черепахи, а для украшения поверхности пруда подойдут лотосы. Если у вас совсем небольшая территория, подумайте о вертикальной конструкции, наподобие маленького водопада.

Зона барбекю

Невозможно представить отдых на приусадебном участке без посиделок за ароматным шашлычком. И даже если вы являетесь убежденным веганом, овощи и грибы на мангале никто не отменял. А это значит, что нам нужно обустроить зону барбекю. Расположить ее следует неподалеку от дома, но и не слишком близко, чтобы дым не попадал в жилье. Если позволяет территория, в этой зоне можно расположить беседку или навес для защиты от дождя и солнца.

Но самое главное - не ошибиться с выбором мангала, чтобы он не только идеально вписался в ландшафт, но и был удобным, практичным и долговечным.

Торговая сеть «Бауцентр»

Торговая сеть «Бауцентр»

Чугунный мангал - это классика жанра. Он является наиболее надежным и вполне может стать семейной реликвией, переходя из поколения в поколение. Его достоинствами считаются устойчивость к коррозии и экономичность. Ведь толстые стены великолепно сохраняют тепло, что сокращает расход топлива. Мясо в нем готовится быстрее, чем в стальном аналоге. Кроме того, литые чугунные жаровни выглядят очень эстетично.

К недостаткам чугуна можно отнести высокую стоимость изделия и солидный вес. Цена небольшого чугунного гриля начинается от 2 тыс. руб. Стоит помнить, что чугун может дать трещину от резкого перепада температур, поэтому разогревать его надо постепенно.

Мангал из стали широко используется в качестве стационарной или переносной жаровни. Такие модели имеют демократичную стоимость и небольшой вес (что важно, если мангал нестационарный). Переносной мангал в «Бауцентре» можно купить за 200 руб., стационарный стоит от 2,5 тыс. руб. Модели с крышей и элементами художественной ковки могут стоить свыше 20 тыс. руб. Из минусов - недолговечность. Сталь может деформироваться от сильного жара, поэтому использовать дрова в таких жаровнях не рекомендуется. Если стенки мангала имеют толщину менее 3 мм, при регулярном использовании они довольно быстро прогорают.

Кирпичные жаровни. Этот вариант создан для гуру шашлыка и считается элитным в мире мангалов. Выкладывают его из жаростойкого кирпича, на фундамент. Поэтому сразу можно говорить о более высокой стоимости, в основном за работу мастера. Но зато такой мангал прослужит вам очень долго, он отлично сохраняет тепло и прекрасно впишется в ландшафтный дизайн.

Садовая мебель

Для комфортного отдыха и дачных посиделок вам понадобится садовая мебель. Бюджетные варианты наборов мебели в «Бауцентре» можно приобрести за 5 тыс. Как правило, для их изготовления используется сверхпрочный термоустойчивый пластик или недорогие сорта натурального дерева. Такие столы и стулья могут находиться на улице в любую погоду и не требуют особого ухода. Как и мебель из искусственного ротанга. Стоимость более дорогих комплектов, плетенных из натурального ротанга, начинается от 14 тыс. руб. Выглядят они шикарно, но в сырую погоду их лучше не держать под открытым небом. Поэтому такая мебель отлично подойдет для закрытой веранды.

Растения для сада и огорода

Отдельного внимания требуют растения для сада и огорода. Если вы планируете развести фруктовый сад, то необходимо проконсультироваться со специалистами, которые расскажут вам все тонкости садоводства применительно к нашему климату. Не покупайте саженцы на рынке, если не хотите, чтобы через три года ваша элитная сортовая слива оказалась рядовой дичкой. Семена для огорода тоже нужно покупать у проверенных продавцов, которые могут дать гарантии на качество и всхожесть материала. А чтобы ваши посадки радовали вас буйством зелени и богатством урожая, стоит позаботиться о нескольких важных вещах.

Торговая сеть «Бауцентр»

Торговая сеть «Бауцентр»

Система полива

Чтобы облегчить жизнь владельцев участков, современная промышленность придумала несколько вариантов автоматического полива.

В зависимости от целей можно выбрать поверхностный или внутрипочвенный полив, капельное орошение или дождевание. Достаточно простой и недорогой в установке поверхностный полив, при котором вода по бороздкам поступает к растениям из шланга, который можно присоединить к централизованной системе водоснабжения или емкости для воды, установленной на даче. Но такой полив не рекомендуется использовать постоянно, поскольку кислород не поступает к корням.

Внутрипочвенный полив представляет собой систему трубок на глубине 30 см для подачи воды непосредственно к корню. Такая система эффективна для полива деревьев и кустарников. Ее также можно использовать в теплицах. Подземный полив позволяет вдвое экономить расход воды по сравнению с поверхностным. «Бауцентр» предлагает воспользоваться сервисом «Монтаж систем автополива», чтобы все правильно установить и настроить работу оборудования.

При дождевании вода в виде капель поступает в почву и верхние части растений, постепенно напитывая их влагой. Эта автоматическая система наиболее эффективна для полива газона. Система дождевания может быть стационарной или переносной. Можно также запрограммировать автополив, который будет включаться в определенное время, поэтому хозяева могут не переживать, что за время отъезда их газон выгорит. Любая система полива может быть автоматической, полуавтоматической или механической. Для каждого варианта нужно выбрать соответствующие трубы и шланги из металла, полиэтилена или ПВХ.

Удобрения и подкормка

Без правильной подкормки растений невозможно получить богатый урожай.

Весной перед началом посевных работ необходимо внести в почву удобрения, чтобы обеспечить интенсивный рост однолетних растений и многолетних кустарников и деревьев. В этот период норма внесения удобрений самая высокая. Для каждой культуры существуют определенные комплексные удобрения.

Кроме весенних удобрений, существуют и сезонные подкормки. Примерно до середины лета растения формируют зеленую массу, и в этот период им необходимо достаточное количество азота. А затем для качественных плодов и ягод потребуется дополнительно вносить азот и фосфор. Но помимо этих элементов, растениям необходимы калий, гуминовые кислоты и сера. В продаже широкий ассортимент удобрений и комплексных подкормок для однолетних и многолетних растений.

Теперь, когда вы наметили план и готовы воплотить мечту об идеальной даче, пора действовать! Магазины торговой сети «Бауцентр» работают каждый день с 8:00 до 22:00 и находятся в Краснодаре по адресам: Ростовское шоссе 28/7; ул. Селезнева, 4. (Кстати, откроем секрет: самая крупная экспозиция для сада и огорода представлена в ТЦ на Ростовском шоссе)

В интернет-магазине baucenter.ru можно выбрать и заказать все, что нужно, с доставкой прямо на дачный участок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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