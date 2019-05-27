2019-05-27T15:13:14+03:00
Общество

«Поедем, поедим!» в Каневской: ведущий программы Джон Уоррен сбежал с собственной «свадьбы»

А еще научился готовить настоящие кубанские вареники [фото, видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: kanevskadm.ruФото: kanevskadm.ru
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На Кубань с визитом приехала съемочная группа программы «Поедем, поедим!» во главе с обаятельным и неповторимым ведущим Джоном Уорреном. Вот уже шесть лет он путешествует по стране в поисках необычных кулинарных рецептов. Попутно в своих сюжетах он рассказывает о самых интересных особенностях края, в котором побывал. На этот раз Джон Уоррен заглянул в гости к каневчанам.

Фото: kanevskadm.ru

Фото: kanevskadm.ru

Первым делом он посетил станичное кафе «Казачье». За чашкой кофе глава района Александр Герасименко и депутат Госдумы Наталья Боева пообщались с Джоном Уорреном. Ведущий популярной программы рассказал о себе, своей карьере и в очередной раз признался в любви к России и многогранному русскому языку. В каждом регионе он отличается, имеет свои особенности. А уж кубанский диалект - кладезь интересных находок.

Фото: kanevskadm.ru

Фото: kanevskadm.ru

Кубанская балачка Джону не в новинку - в Краснодарский край он уже приезжал. Во время одного из визитов его даже посвятили в казаки. А вот женить такого гарного хлопца не успели! В Каневской это недоразумение решили исправить и организовали свадьбу для холостяка. Как полагается, по казачьим традициям.

Фото: kanevskadm.ru

Фото: kanevskadm.ru

На шумное веселье и хмельное застолье обычно собирается вся станица. Вот и на экранную свадьбу путешественника собрались десятки каневчан.

По сценарию ведущий попадает на собственное торжество, где его ждет невеста в белом платье и плотной закрывающей лицо фатой. Когда же за столом гости кричат «Горько!», жених поднимает ткань, чтобы взглянуть на свою суженую, и тут его ждет сюрприз.

Свадьба Джона Уоррена в Каневской Видео: instagram.com/johnwarren_ntv/.

- Роль невесты исполняла пожилая леди. Для Джона это стало полной неожиданностью. Шутка удалась! - рассказали в администрации Каневского района.

С собственной свадьбы ведущий сбегает, прыгает в телегу около кафе и зарывается в копну сена. Женихи, не берите этот лайфхак на заметку!

Фото: kanevskadm.ru

Фото: kanevskadm.ru

Когда съемочный процесс свадебного обряда закончили, Джон отправился на мастер-класс по приготовлению кубанских вареников с двойной начинкой (творогом и клубникой). А еще успел продегустировать местные сыры с плесенью. И стоит сказать, здешняя кухня гостю, как и многим путешественникам, пришлась по нраву.

Фото: kanevskadm.ru

Фото: kanevskadm.ru

Кстати, помимо райцентра, съемки прошли еще и в станицах Челбасской и Стародеревянковской.

Полный выпуск программы «Поедем, поедим!», которые снимали на Кубани, можно будет увидеть на канале НТВ 15 июня в 14:05.

ИСТОЧНИК KP.RU

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