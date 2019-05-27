Не так припарковали: в Краснодаре сын депутата разбил чужую машину и угрожал ее владельцам смертью

В тот день семья Турко собиралась поехать погулять в парк. Пока глава семейства замешкался дома вместе с дочкой, мама пошла к машине. Когда та вышла из подъезда и оказалась возле своего авто - фургона Renault Trafic, к ней подошел какой-то мужчина.

- Не поцарапали еще? – спросил он.

Ничего не понимающая женщина ответила, что не поцарапали. Правда, что именно они не поцарапали, так и не поняла. Но мужчину сел в свою машину и уехал. А Татьяна Турко и забыла про этот странный разговор. Когда семья погуляла, и к вечеру вернулось домой, тут-то ее ждали неприятности посерьезнее.

- Мы уложили дочь спать и сами уже собирались ложиться, как слышим страшный грохот и удары по железу. Выглянули в окно, а там этот человек, который утром мне угрожал, бьет по нашей машине, - рассказывает Татьяна.

Пара выбежала на улицу, а по дороге вызвали полицию.

- Когда мы спустились, мужчина был в магазине рядом. Я сразу же зашла, чтобы выяснить, в чем дело и на каком основании он портит наше имущество, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» Татьяна. – В ответ он начал на меня набрасываться, его пытались оттянуть люди, которые также находились в магазине. Все происходящее я фиксировала на видео. Мужчина кричал, что вырежет всю мою семью, что сожжет машину, и до утра никто не доживет. Когда мы вышли, точнее, нас вытолкали из магазина, с нами начал разговаривать человек, который представился его отцом, объясняя, что сын находится не в адекватном состоянии. И попросил нас вернуться домой, что он успокоит своего сына.

Но оказавшись в квартире, супруги снова услышали удары по машине и угрозы.

- Он кричал на всю улицу — многие соседи это слышали и видели. Мы не рискнули снова выходить, так как опасались за свою жизнь. Мы услышали, как подъехали несколько машин. Оттуда вышли мужчины спортивного телосложения. Тот, угрожавший, начал говорить им, чтобы они убили нашу семью и сожгли машину, - вспоминает Татьяна. – Мы вызвали полицию, и час ждали наряд. Все это время мужчина периодически подходил и бил по машине. Затем он уехал вместе с остальными, уходя, снова кричал угрозы, что убьет всю нашу семью и сожжет автомобиль.

Сначала приехал наряд ППС, потом следователь. Они составили два заявления: по поводу угрозы жизни и порчи имущества.

А дальше выяснилось, что тот, кто обещал Татьяне и ее мужу большие проблемы, является сыном депутата городской Думы Краснодара Николая Юрина.

- Мы из окна видели, как нападавший на нас спокойно сидит вместе с приятелями и выпивает возле магазина, а мы боимся лишний раз на улицу выйти, - всхлипывает Татьяна. – И как нам теперь жить с таким соседом.

Полиция сейчас выясняет, что именно стало причиной такой агрессии.

- Скорее всего, этому человеку не понравилось, что мы поставили свою машину, и она закрыла вывеску в его магазин, - строит догадки Татьяна. – Сам налетчик – владелец этой торговой точки. И что именно ему не понравилось, он так и не сказал. Он просто набросился на авто, а потом на нас.

Материалы дела переданы в полицию и прокуратуру.

- По данному факту проводится проверка. Оценивается сумма причиненного ущерба. По результатам будет принято процессуальное решение, - прокомментировали в УМВД по Краснодару.