16-летнюю лицеистку из Майкопа ищут уже третьи сутки
К поискам 16-летней девочки Дарьи Шопиной в Майкопе подключились уже сотни неравнодушных людей и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Она пропала в пятницу, 24 мая, когда покинула здание лицея №34 в районе полудня. Однако на тренировке по волейболу в Адыгейском государственном университете, куда должна была направиться, Даша так и не появилась.
- Она перестала отвечать на звонки. Ни с кем из друзей или родственников на связь не выходит, - говорится в объявлении-молнии, расклеенном сейчас по всему Майкопу.
Более того, в полиции, которая параллельно с добровольцами занимается поисками подростка, ничего не дал просмотр камер видеонаблюдения. Даша просто исчезла.
Сейчас проверяются все версии и возможные причины ее пропажи. Но одна из ключевых в подобных ситуациях — конфликт с родителями пока не подтверждается. Абсолютно все знакомые и друзья Даши говорят о ней, как об уравновешенной, хорошо воспитанной и дружелюбной девушке. Никогда ранее из дома она не уходила. А семью педагогов республиканского университета Адыгеи характеризуют только с положительной стороны. Сейчас и отец Даши Андрей, и ее мама Ирина находятся в постоянном контакте с волонтерами и не находят себе места.
Всех, кто обладает хоть какой-либо информацией о местонахождении девочки, просят сообщать по телефону 8-962-868-80-24 или в полицию.
Даше Шопиной на вид 16-17 лет, она высокая (165-170 см), у нее прямые русые волосы и серые глаза. Одета была в черные брюки с темно-синими кроссовками и белую блузку, а поверх нее — синюю кофту с длинным рукавом. При себе у девушки был темно-синий рюкзак со значками, на одном из них надпись «Последний день Помпеи».
- Волосы были собраны «крабиком», - уточняют каждую деталь родители девочки.
Пошли третьи сутки активных поисков.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
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ИСТОЧНИК KP.RU