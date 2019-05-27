2019-05-27T16:59:20+03:00
Происшествия

16-летнюю лицеистку из Майкопа ищут уже третьи сутки

Даша Шопина пропала по пути на тренировку
Евгения ОСТРАЯ
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Дашу характеризуют исключительно положительноДашу характеризуют исключительно положительно
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К поискам 16-летней девочки Дарьи Шопиной в Майкопе подключились уже сотни неравнодушных людей и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Она пропала в пятницу, 24 мая, когда покинула здание лицея №34 в районе полудня. Однако на тренировке по волейболу в Адыгейском государственном университете, куда должна была направиться, Даша так и не появилась.

- Она перестала отвечать на звонки. Ни с кем из друзей или родственников на связь не выходит, - говорится в объявлении-молнии, расклеенном сейчас по всему Майкопу.

Более того, в полиции, которая параллельно с добровольцами занимается поисками подростка, ничего не дал просмотр камер видеонаблюдения. Даша просто исчезла.

Сейчас проверяются все версии и возможные причины ее пропажи. Но одна из ключевых в подобных ситуациях — конфликт с родителями пока не подтверждается. Абсолютно все знакомые и друзья Даши говорят о ней, как об уравновешенной, хорошо воспитанной и дружелюбной девушке. Никогда ранее из дома она не уходила. А семью педагогов республиканского университета Адыгеи характеризуют только с положительной стороны. Сейчас и отец Даши Андрей, и ее мама Ирина находятся в постоянном контакте с волонтерами и не находят себе места.

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Внимание! #Пропал подросток! #Шопина Дарья Андреевна,16 лет (2002 г. р.), г. #Майкоп, Республика #Адыгея 24 мая 2019 г. вышла из школы, домой не вернулась. Приметы: рост 165-170 см, среднего телосложения, волосы прямые, русые, глаза серые. Одежда: темно-синяя кофта, белая блузка, черные брюки, темно-синие кроссовки. С собой: синий рюкзак. Инфорг поиска: Юлия +79528724228 #ЛА_КК #Краснодарский_край
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Всех, кто обладает хоть какой-либо информацией о местонахождении девочки, просят сообщать по телефону 8-962-868-80-24 или в полицию.

Даше Шопиной на вид 16-17 лет, она высокая (165-170 см), у нее прямые русые волосы и серые глаза. Одета была в черные брюки с темно-синими кроссовками и белую блузку, а поверх нее — синюю кофту с длинным рукавом. При себе у девушки был темно-синий рюкзак со значками, на одном из них надпись «Последний день Помпеи».

- Волосы были собраны «крабиком», - уточняют каждую деталь родители девочки.

Пошли третьи сутки активных поисков.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Следователи возбудили уголовное дело по факту пропажи 16-летней девушки в Майкопе

Они призывают откликнуться водителей с авторегистраторами, курсировавшими в районе ее исчезновения (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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