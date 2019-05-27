Когда гимнастика жестче экзорцизма: В Сети обсуждают видео занятий с грудничком в бассейне

В социальных сетях разлетелось видео, на котором краснодарский тренер по плаванию проводит занятия с маленьким ребенком. Со стороны, правда, происходящее похоже далеко не на тренировку, а на обряд экзорцизма, что вызвало возмущение сотен людей.

На кадрах видно, как женщина, стоя в бассейне, держит за руки младенца. Далее резким движением наклоняют голову малыша в воду, делая таким образом кувырок, а затем еще один, и еще. Через секунду, подняв грудничка над бассейном, тренер, не отдавая ему отдышаться, окунает ребенка в воду. На этом гимнастика не заканчивается - тренер снова погружает малыша и начинает крутить его руками под водой, создавая эффект «центрифуги».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/711264" frameborder="0"></iframe> Видео жестких занятий с грудничком в Краснодаре Видео: instagram.com/sila_vodi_.

Видеоролик продолжается около минуты, однако многих сильно возмутил.

- Скажите мне, что все это она вытворяет просто с куклой! Я отказываюсь верить, что можно так издеваться над живым человеком, пусть и маленьким, - выражала свое недовольство одна из краснодарских мам.

Как удалось выяснить «КП» - Кубань», героем видео стал месячный грудничок, которого на занятия привела мама. А женщина - известный в городе тренер Елена Родионова. Ее опыт работы в Краснодаре около семи лет. Свою методику динамической гимнастики она активно популяризирует в Сети, снимая видео с занятий, более того, обучает других, рассказывая, что такие тренировки гораздо быстрее развивают ребенка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/711266" frameborder="0"></iframe> Занятия Елены Родионовой Видео: instagram.com/sila_vodi_.

Вот только ее коллеги по цеху не одобряют подобную методику.

- Она считает, что делает ребенка более крепким, выносливым, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» инструктор по грудному и раннему плаванию, детский массажист Оксана Заревина. - Но когда малышу 2-3 месяца, он не понимает, что с ним делают, он не может возмутиться, дать понять родителям, что ему не нравятся занятия. Подрастая, у малыша появляется боязнь воды.

Такой жесткий метод, по словам тренера, приводит к тому, что дети не хотят плавать.

- Мы стараемся наоборот популяризировать занятия с любовью. Малыша всему можно научить с помощью мягких, щадящих тренировок, комфортных для ребенка, - добавляет «КП» - Кубань» тренер по детскому плаванию Наталья Костромина. - С физиологической точки зрения занятия Елены - сплошные нарушения. Кувырки вперед, подбрасывания младенцев в принципе запрещены. Что страшно, у этого тренера продолжают заниматься дети и многие тренеры, которые видят ролики Елены, переживают за здоровье этих малышей.

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ

- Такие действия с ребенком недопустимы. Они могут привести к нарушению здоровья и нервно-психического развития детей! Кувырки под водой любые, хоть вперед, хоть назад, хоть боком, физиологически необоснованны. Это риск вдоха под водой, возникновения гипоксических (мелкоточечных) кровоизлияний в мозг, может развиться кинетоз в будущем (болезнь укачивания). И это лишь малая часть того, к чему могут привести такие грубые занятия, - говорит врач-педиатр, неонатолог Елена Игнатьева. - Потому цель таких манипуляций мне непонятна. Ничего они не развивают и не стимулируют. Я прошу принять запретительные меры относительно работы с грудными детьми для этого тренера.