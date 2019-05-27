Вице-губернаторы Кубани отчитались о доходах

Чиновники администрации Краснодарского края отчитались о доходах. Согласно антикоррупционному законодательству, эти данные опубликовали на официальном сайте органа власти. Информация о заработке губернатора Вениамина Кондратьева была оглашена в начале мая, теперь же стали известны и доходы всех его заместителей.

По итогам прошлого года больше всех заработала вице-губернатор по социальным вопросам Анна Минькова – 15 млн рублей, что в 10 раз больше, чем в 2017-м. Вместо автомобиля Toyota RAV4 в ведомости появился Jaguar F-PACE. Ее супруг в это же время заработал только 293 тысячи рублей. Год назад в собственности у заместителя главы региона был земельный участок и дом 202 квадратных метра, сейчас своей недвижимости у Миньковой нет. В пользовании у нее у ее мужа по одной квартире, площадью 149 и 150 квадратных метров.

В четыре раза увеличил свой доход по итогам прошлого года заместитель губернатора по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Вороновский. В 2018-м он заработал 6,78 млн рублей, а его супруга всего 177,7 тысяч рублей. В собственности у него значится моторная лодка и автомобиль Lexus ES250. Супруга вице-губернатора владеет земельным участком 534 кв.м. и домом – 261,5 кв.м. Кроме того, у четы в пользовании еще один дом 56 квадратов и земельный участок 6 соток.

Вице-губернатор по внутренней политике Алексей Копайгородский стал зарабатывать вдвое меньше – 1,58 млн рублей за 2018-й год. Зато почти вдвое выросли доходы его супруги и достигли 14,7 млн рублей. Заместителю главы региона принадлежит автомобиль Land Rover, а его жене BMW X5 и Hyundai Santa Fe, а также шесть земельных участков, два дома и четыре нежилых здания.

Атаман Кубанского казачьего войска и вице-губернатор по делам казачества, физкультуры Николай Долуда за 2018-й год заработал 2,83 млн рублей. Он владеет автомобилем Toyota Lexus RX350 и половиной квартиры, площадью 110 квадратных метров. Супруга вице-губернатора указала доход в 472 тысячи рублей, ей принадлежат земельный участок, квартира, два гаража, нежилое помещение и объект незавершенного строительства.

Первый заместитель главы региона Андрей Алексеенко за прошлый год заработал 1,78 млн рублей. В собственности у него доли нежилых зданий и двух земельных участков. Его супруга указала доход в 5,3 млн рублей. Ей принадлежит автомобиль Toyota LandCruiser, две квартиры и нежилое здание, а также доли семи земельных участков и восьми нежилых зданий.

Вице-губернатор по вопросам экономики, бюджета и финансов Игорь Галась заработал 1,68 млн рублей. В собственности у него гараж, доли земельного участка и квартиры. Супруга вице-губернатора указала доход в 372 тысячи рублей. Ей принадлежит автомобиль Infiniti QX60, доля в квартире и гаражный бокс.

Заместитель главы региона, отвечающий за агропромышленный сектор, Андрей Коробка в 2018-м году получил доход в 1,64 млн рублей. В его владении земельный участок в 8 соток, два дома – 37 и 261 квадратных метра, квартира 43 квадратных метра, автомобиль Land Rover и автомобильный прицеп. Его супруга за тот же год заработала 136 тысяч рублей.

Вице-губернатор по имущественным отношениям и природным ресурсам Сергей Болдин указал в ведомости доход в 1,59 млн рублей. Ему принадлежит автомобиль Mercedes Benz 250E и доля в квартире 96,6 квадратного метра. Вместе с супругой, которая заработала 774 тысячи рублей, заместитель главы региона владеет участком в 10 соток.

Василий Швец, заместитель губернатора по вопросам инвестиций, связи и курортам, заработал 1,58 млн рублей. У его супруги нет никакого дохода. Движимой и недвижимой собственности также не значится. В пользовании у вице-губернатора земельный участок, дом 304 квадратных метра и квартира 139 квадратных метров.