В нескольких районах Кубани выпал град

Погода на Кубани вновь разбушевалась. На отдельные районы Краснодарского края днем обрушились ливни с грозами. А в Тихорецке, Армавире, Гулькевичах, а также в станицах Тбилисской и Елизаветинской выпал град.

Ледяные снаряды гулко ударяли по дороге и бомбили посевы. Люди только и успевали накрывать машины.

Фото: instagram.com/anofrieva_elena_

Стихия бушевала недолго, однако жители районов успели запечатлеть капризы природы. Природное явление очевидцы сняли на камеру мобильного телефона, а позже поделились снимками и видеороликами в соцсетях.

Фото: instagram.com/margaritkasss

- Огород как ковер белый был, - делятся впечатлениями жители Тихорецка. – А град был разного размера, где-то мелкие шарики, а где-то с перепелиное яйцо.

Больше всего досталось деревьям и растениям - ледяную бомбежку выдержали не многие. На работу социально важных объектов непогода не повлияла.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/711320" frameborder="0"></iframe> Непогода в станице Тбилисской Видео: instagram.com/ruzann_1512/.

ВАЖНО!

Стоит сказать, что непогода может повториться. В Краснодарском крае действует экстренное предупреждение по непогоде. Местами по региону (кроме Черноморского побережья) до конца дня ожидаются сильный дождь, ливень вместе с грозой и градом. Порывы ветра могут доходить до 20 метров в секунду.

В случае чрезвычайных ситуаций звоните по единому номеру пожарных и спасателей «101», «01» или на телефон доверия МЧС 8 (861) 268-64-40.