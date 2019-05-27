В нескольких районах Кубани выпал град
Погода на Кубани вновь разбушевалась. На отдельные районы Краснодарского края днем обрушились ливни с грозами. А в Тихорецке, Армавире, Гулькевичах, а также в станицах Тбилисской и Елизаветинской выпал град.
Ледяные снаряды гулко ударяли по дороге и бомбили посевы. Люди только и успевали накрывать машины.
Фото: instagram.com/anofrieva_elena_
Стихия бушевала недолго, однако жители районов успели запечатлеть капризы природы. Природное явление очевидцы сняли на камеру мобильного телефона, а позже поделились снимками и видеороликами в соцсетях.
Фото: instagram.com/margaritkasss
- Огород как ковер белый был, - делятся впечатлениями жители Тихорецка. – А град был разного размера, где-то мелкие шарики, а где-то с перепелиное яйцо.
Больше всего досталось деревьям и растениям - ледяную бомбежку выдержали не многие. На работу социально важных объектов непогода не повлияла.
Непогода в станице Тбилисской Видео: instagram.com/ruzann_1512/.
ВАЖНО!
Стоит сказать, что непогода может повториться. В Краснодарском крае действует экстренное предупреждение по непогоде. Местами по региону (кроме Черноморского побережья) до конца дня ожидаются сильный дождь, ливень вместе с грозой и градом. Порывы ветра могут доходить до 20 метров в секунду.
В случае чрезвычайных ситуаций звоните по единому номеру пожарных и спасателей «101», «01» или на телефон доверия МЧС 8 (861) 268-64-40.
ИСТОЧНИК KP.RU
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