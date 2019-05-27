2019-05-27T20:14:42+03:00
Происшествия

В нескольких районах Кубани выпал град

Местами ледяные снаряды были размером с перепелиное яйцо [фото, видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Стихия бушевала недолго, однако жители районов успели запечатлеть капризы природы.Стихия бушевала недолго, однако жители районов успели запечатлеть капризы природы.
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Погода на Кубани вновь разбушевалась. На отдельные районы Краснодарского края днем обрушились ливни с грозами. А в Тихорецке, Армавире, Гулькевичах, а также в станицах Тбилисской и Елизаветинской выпал град.

Ледяные снаряды гулко ударяли по дороге и бомбили посевы. Люди только и успевали накрывать машины.

Фото: instagram.com/anofrieva_elena_

Фото: instagram.com/anofrieva_elena_

Стихия бушевала недолго, однако жители районов успели запечатлеть капризы природы. Природное явление очевидцы сняли на камеру мобильного телефона, а позже поделились снимками и видеороликами в соцсетях.

Фото: instagram.com/margaritkasss

Фото: instagram.com/margaritkasss

- Огород как ковер белый был, - делятся впечатлениями жители Тихорецка. – А град был разного размера, где-то мелкие шарики, а где-то с перепелиное яйцо.

Больше всего досталось деревьям и растениям - ледяную бомбежку выдержали не многие. На работу социально важных объектов непогода не повлияла.

Непогода в станице Тбилисской Видео: instagram.com/ruzann_1512/.

ВАЖНО!

Стоит сказать, что непогода может повториться. В Краснодарском крае действует экстренное предупреждение по непогоде. Местами по региону (кроме Черноморского побережья) до конца дня ожидаются сильный дождь, ливень вместе с грозой и градом. Порывы ветра могут доходить до 20 метров в секунду.

В случае чрезвычайных ситуаций звоните по единому номеру пожарных и спасателей «101», «01» или на телефон доверия МЧС 8 (861) 268-64-40.

ИСТОЧНИК KP.RU

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