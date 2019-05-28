В Новороссийске составили рейтинг криминальных районов
В администрации Новороссийска 27 мая рассказали, где чаще всего можно нарваться на злоумышленников. По статистике самым криминальным стал Приморский район с 32 преступлениями. Это самая населенная часть города. Там живут около 140 тысяч человек. Граница района начинается от Владимировки и заканчивается у ТЦ «Красная площадь».
По данным администрации города-героя, вторым в рейтинге идет Южный район – 26 преступлений. Здесь живет меньше всего народу – около 70 тысяч человек. Обычно самыми криминальными районами становятся густонаселенные части городов, но здесь исключение. Тут самый популярный пляж - Алексино.
Третьим в рейтинге идет Центральный район – 15 преступлений. Здесь живут около 80 тысяч человек. Это самая популярная часть города у местных и туристов. Здесь стоит крейсер-музей «Кутузов», раскинулась набережная с парками Фрунзе и Ленина. Много кафе, баров, ресторанов и памятников. Отметим, что в этой части больше всего камер и полицейских пунктов. Видимо, поэтому там и преступность меньше.
Четвертым идет Новороссийский район – 13 преступлений. Эта часть охватывает поселки Верхнебаканский, Мысхако, Гайдук, Широкую балку, Абрау-Дюрсо и другие. Здесь много туристических баз и санаториев. В Мысхако это памятник «Взрыв» и винзавод. Часто сюда приезжают постоянные туристы на скалистые пляжи, где отдыхают меньше людей. В Абрау-Дюрсо приезжают ради дегустаций, а в Широкой балке много санаториев.
Самый безопасный – Восточный район. Здесь случилось всего 7 преступлений и живут около 45 тысяч человек. Местные называют эту часть «та сторона». Здесь расположен морской, лесной порты, доки и военная база Черноморского флота.
Популярные преступления
Кражи – 43. Из них:
Кражи из авто – 16.
Квартирные кражи – 7.
Кражи мопедов – 3.
Кража велосипедов – 1.
Кража мотоцикла – 1.
Мошенничество – 21.
Угон мотоцикла – 1.
Где чаще всего бродят преступники:
Центральный район:
улицы Грибоедова, Бирюзова, Сипягина, Советов, Дзержинского и проспект Ленина.
Южный район:
улицы Южная и Героев Десантников, проспект Дзержинского.
Восточный район:
улицы Элеваторная, Одесская, Парк Б и переулок Литейный.
Приморский район:
улицы Видова, Анапское шоссе, Шиллеровская и поселок Цемдолина.
Новороссийский район:
сельские округа Гайдук, Натухаевская и Раевская.
ИСТОЧНИК KP.RU
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