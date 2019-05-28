В Новороссийске составили рейтинг криминальных районов

В администрации Новороссийска 27 мая рассказали, где чаще всего можно нарваться на злоумышленников. По статистике самым криминальным стал Приморский район с 32 преступлениями. Это самая населенная часть города. Там живут около 140 тысяч человек. Граница района начинается от Владимировки и заканчивается у ТЦ «Красная площадь».

По данным администрации города-героя, вторым в рейтинге идет Южный район – 26 преступлений. Здесь живет меньше всего народу – около 70 тысяч человек. Обычно самыми криминальными районами становятся густонаселенные части городов, но здесь исключение. Тут самый популярный пляж - Алексино.

Третьим в рейтинге идет Центральный район – 15 преступлений. Здесь живут около 80 тысяч человек. Это самая популярная часть города у местных и туристов. Здесь стоит крейсер-музей «Кутузов», раскинулась набережная с парками Фрунзе и Ленина. Много кафе, баров, ресторанов и памятников. Отметим, что в этой части больше всего камер и полицейских пунктов. Видимо, поэтому там и преступность меньше.

Четвертым идет Новороссийский район – 13 преступлений. Эта часть охватывает поселки Верхнебаканский, Мысхако, Гайдук, Широкую балку, Абрау-Дюрсо и другие. Здесь много туристических баз и санаториев. В Мысхако это памятник «Взрыв» и винзавод. Часто сюда приезжают постоянные туристы на скалистые пляжи, где отдыхают меньше людей. В Абрау-Дюрсо приезжают ради дегустаций, а в Широкой балке много санаториев.

Самый безопасный – Восточный район. Здесь случилось всего 7 преступлений и живут около 45 тысяч человек. Местные называют эту часть «та сторона». Здесь расположен морской, лесной порты, доки и военная база Черноморского флота.

Популярные преступления

Кражи – 43. Из них:

Кражи из авто – 16.

Квартирные кражи – 7.

Кражи мопедов – 3.

Кража велосипедов – 1.

Кража мотоцикла – 1.

Мошенничество – 21.

Угон мотоцикла – 1.

Где чаще всего бродят преступники:

Центральный район:

улицы Грибоедова, Бирюзова, Сипягина, Советов, Дзержинского и проспект Ленина.

Южный район:

улицы Южная и Героев Десантников, проспект Дзержинского.

Восточный район:

улицы Элеваторная, Одесская, Парк Б и переулок Литейный.

Приморский район:

улицы Видова, Анапское шоссе, Шиллеровская и поселок Цемдолина.

Новороссийский район:

сельские округа Гайдук, Натухаевская и Раевская.