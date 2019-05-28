Отец пропавшей в Майкопе 16-летней Даши Шопиной обратился к ней через соцсети

Сейчас на личной странице Даши Шопиной, 16-летней девочки из Майкопа, тревожный статус - «Дашу не нашли. Поиски продолжаются». Она никогда не расстраивала родителей подобной неизвестностью, но вот уже пятый день не выходит на связь. В пятницу, 24 мая, она (как делала это тысячу раз) вышла из родного лицея №34 на улице Первомайской в столице Адыгеи, но ни на тренировке по волейболу в АГУ, ни дома так и не появилась.

Несчастные родители Даши - папа Андрей и мама Ирина - преподаватели в республиканском госуниверситете. В тот же день они обратились с заявлением в полицию. Позже к поиску подключились сотни неравнодушных. Абсолютно все знакомые и друзья Даши говорят о ней, как об уравновешенной, хорошо воспитанной и дружелюбной девушке. Сделать что-то, что станет несчастьем для родителей, она не могла!

Даша с мамой Ириной. Именно в этой кофточке девочка была в день своего исчезновенияФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Дашенька! Есть надежда, что ты можешь это прочитать. Папа, мама, сестры, все родные умоляем тебя вернуться домой. Для нас главное, чтобы ты была жива и здорова. Мы тебя любим, и не передать словами, как сильно переживаем. Не бойся! Вернись домой! – написал вчера, 27 мая, Андрей Шопин на своей странице в соцсетях.

Отец Даши - Андрей обратился к дочери со своей страницы в соцсети

Поиски не прекращались всю ночь.

- На данный момент добровольцы ПСО #ЛизаАлерт продолжают поиск на месте: прочесывается природная среда, проверяются микрорайоны города. Также на месте работают сотрудники полиции, СК и МЧС. Активное участие принимают местные жители. Всего на поисках задействовано более 270 человек, - сообщают координаторы волонтерского поискового отряда «Лиза Алерт». - Ребятам до сих пор не хватает продуктов питания: легких перекусов, которые можно взять с собой на задачи.

Рюкзачок Даши - тоже важная деталь поисковФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Вчера, 27 мая, следственный комитет РФ по республике Адыгея возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Но за последние сутки расследование пока не продвинулось ни на йоту.

- Мы должны проверить все версии исчезновения подростка. Вплоть до, к примеру, участия девочки в социальной игре. Такие случаи фиксировались в других регионах России. В Адыгее пока не было прецедентов, но проверить мы обязаны, - сообщил журналистам замруковидителя отдела процессуального контроля СУ СК по республике Александр Остапенко.

Известно, что просмотр камер видеонаблюдения, где в кадр могла попасть Даша или ее предполагаемые похитители, пока ничего не дал. Но правоохранители призывают не ограничиваться только лишь уличными видеофиксаторами.

- Пока достоверно удалось установить, что она вышла из лицея №34 в 11:11, по улице Победы прошла до улицы Пушкина. После этого ее следы пропадают. Если в это же время кто-то ехал по этим улицам и у вас имеется автовидеорегистратор, сообщите об этом следствию, - обращаются жителям Майкопа правоохранители.

Поисковики и все неравнодушные призывают:

lizaalert_kk Поиски продолжаются. 16-тилетняя #Шопина Дарья, пропавшая в г. #Майкоп, до сих пор не найдена.

- Кто занят или не имеет технических навыков для просмотра видео со своего авторегистратора, для вас начал работу центр компьютерной обработки информации при АГУ! Привозите флешки с авторегистраторов ваших машин, посмотрим и вернем! Если будет большое количество желающих сдать флешку, то организуем придорожний пост приема флешек! Адрес: Первомайская, 208. тел: 8-989-140-21-83.

Адрес почты для отправки видео: cpurban01@gmail.com

- К настоящему времени установлены и обследованы места возможного появления пропавшей девочки. Осмотрены оба берега реки Белой, от Майкопской ГЭС до станицы Ханской. На окраинах Майкопа обследованы объекты незавершенного строительства, берега водоемов, лесной массив», — сообщили в пресс-службе МВД по Адыгее.

Для поисков также применяются летательные аппараты, состоящие на вооружении Росгвардии, используется аппаратно-программный комплекс «Безопасный город», изучаются записи камер видеонаблюдения, полученные с момента исчезновения Дарьи Шопиной. Ориентировки переданы нарядам ГИБДД и в ГУ МВД России по Краснодарскому и Ставропольскому краям. Напомним, все, кому что-либо известно о месте нахождения Даши Шопиной, 16-летней девочки с русыми волосами и серыми глазами, одетой в черные брюки, белую блузку, синюю кофту и синие кроссовки, позвоните по номерам полиции или 8-962-868-80-24.

Поиски не прекращаются даже ночью

СПРАВКА «КП»

С начала года в республике зарегистрировано 21 заявление об исчезновении ребенка, в 2018 году - 111. Все дети нашлись.

- Последний раз уголовное дело с безвестным исчезновением несовершеннолетнего регистрировалось в 2012 году в Майкопском районе. Это было убийство. Тогда пропала девочка, мы ее искали около двух недель. Виновный получил 15 лет лишения свободы. Во всех остальных зарегистрированных случаях дети были успешно найдены в первые сутки, - сообщил СМИ Александр Остапенко.