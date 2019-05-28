Карапузы снова вышли на старт

О некоторых из сотни участников ежегодных соревнований «Карапузы, на старт!» в Краснодаре нельзя сказать, что они давно ждали этого дня. Ведь еще год назад они даже не родились!

Этим майским субботним утром на небе сбивались серые тучи, которые грозили дождем. Но разве это обстоятельство могло помешать малышам участвовать в самых первых в жизни соревнованиях? Милейшее событие года смогло растрогать не только родителей и болельщиков, но и небесную канцелярию, которая сменила гнев на милость и озарила Краснодар солнцем.

Первые участники стали прибывать, когда до старта оставалось более часа. Кто-то начал с разминки и растяжки, другим нужно было обязательно подкрепиться. «Допинг-контроля» на соревнованиях не было, а потому в ход с удовольствием шли материнское молоко, бананы, каши и не только.

Партнером мероприятия выступила компания «Агрокомплекс» им. Н.И. ТкачеваФото: Кирилл ВЕРШИНИН

ПО ВКУСУ И ВЗРОСЛЫМ, И ДЕТЯМ

Партнером мероприятия выступила компания «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева - один из ведущих производителей натуральной продукции в Краснодарском крае.

Вкусными и полезными молочными призами от предприятия с удовольствием угощались как дети, так и взрослые. Все участники и победители получили в подарок новинки продукции компании «Агрокомплекс» - наборы детской линейки, состоящие из йогуртов и молочных коктейлей, которые были разработаны специально для детей. Они не содержат консервантов, искусственных красителей и ароматизаторов. Богаты витаминами и минералами, которые так необходимы растущему организму каждого ребенка. Большое количество фруктов и ягод в йогуртах порадовало их вдвойне.

Самые маленькие участники праздника полюбили питьевые йогурты со вкусом черники, клубники-земляники и яблока-груши. Миниатюрные бутылочки прекрасно умещаются в маленьких ручках, а порции одной упаковки (целых 100 граммов!) хватает на полноценный перекус. Родители малюток отдавали предпочтение йогуртам со вкусами яблока-груша и красных лесных ягод, а детям постарше полюбились вкусы молочных коктейлей - шоколад и клубничная сладкая вата.

Вкусными и полезными молочными призами от предприятия с удовольствием угощались как дети, так и взрослыеФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Пока одни подкреплялись, другие решили вздремнуть перед выходом на дистанцию, ведь силы нужно экономить. Именно поэтому некоторые участники, самому младшему из которых исполнилось всего семь месяцев, предпочитали передвигаться исключительно в коляске либо на руках у родителей. Стратегия!

РОДИТЕЛИ - ГЛАВНАЯ ПОДДЕРЖКА

Но если наш дорогой читатель думает, что родственники наших участников не готовились, он глубоко заблуждается. Яркие командные футболки и банданы, значки, речевки и плакаты - неизменные атрибуты болельщиков. Здесь и эмоциональные призывы «Илюша, беги! Всех обгони!», «Соня, вперед! За тебя даже кот - дома с победой ждет!», лаконичное «Наша Ева чемпион!» и угрожающее «Быстрее Влады - только гепарды!».

Малыши развлеклись на славуФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Наконец, настало время первого забега. В нем участвовали самые маленькие спортсмены. Вы думаете так просто преодолеть 10 метров на четвереньках? Очень зря! Вокруг столько всего интересного, да и кто вообще придумал, что финиш впереди. Ох, уж эти странные взрослые.

Когда одни малыши расползлись в разные стороны, а другие решили просто посидеть, наслаждаясь овациями болельщиков, родители вытащили козыри. Они достали погремушки, бутылочки, шерстяные клубки, телефоны и даже пульты от телевизора! Удивительно, но карапузы рванули со своих мест за желанными штучками.

Если для первой возрастной категории результат менее минуты можно было считать успехом, то для следующих участников все решали доли секундыФото: Кирилл ВЕРШИНИН

- Наша Софа обожает играть со всем, что не игрушка, - смеется Марина, мама одной из участниц. - Поэтому пульт для нее стал отличной мотивацией.

Финиш был драматичным, ведь Платону за несколько сантиметров до ленточки срочно захотелось немного посидеть, тут-то его настигли соперники. Ах, победа была так близка!

НИКТО НЕ УШЕЛ БЕЗ ПОДАРКА

Впрочем, в этот день проигравших не было. Каждый малыш получил свой подарок от партнеров и друзей «Комсомольской правды». Лимонадная фабрика «Майкопская» из Республики Адыгея предоставили прохладительные напитки для маленьких участников.

Лимонадная фабрика «Майкопская» из Республики Адыгея предоставили прохладительные напитки для маленьких участниковФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Вода питьевая ледниковая негазированная «Оштен» из самого сердца гор - вот секрет бодрости и энергичности юных спортсменов, которые проявили поистине спортивный характер и вполне взрослую волю к победе!

Во время одного из стартов маленькая девочка, которая вышла на дистанцию на четвереньках, как и ее соперники, внезапно встала и пулей рванула к финишу! Этот спурт оказался победным для 11-месячной Эльмиры.

- У нас спортивная семья - стараемся всегда быть в форме. Мы, конечно, тренировались дома, но совсем не ожидали такой прыти от дочери! Она отдала все силы на дистанции и сразу уснула после финиша, на награждение пришлось разбудить. В чем секрет? Бананы! Спасибо «Комсомолке» и ее друзьям за такой праздник и подарки, обязательно придем в следующем году, - поделились впечатлениями родители юной спортсменки.

А для семьи Серебряковых нынешний чемпионат стал уже третьим! Теперь вместе с четырехлетним Артемом стартует и его сестренка Милана.

- Каждый год ждем объявления даты «Карапузов», основательно готовимся, Темка уже делится секретами с сестрой, - улыбаются Марина и Сергей.

Опытный боец в этот раз не стал уделять много времени разминке и отправился на боевую раскраску. У стойки генерального партнера состязаний «Карапузы, на старт!» кредитного потребительского кооператива «Донской кредит» детишки превращались в супергероев, травоядных и хищников благодаря замечательному аквагриму.

КСТАТИ

Сберегательные программы от КПК «Донской кредит» доступны и в Краснодаре

Все мы знаем, что финансы требуют к себе очень точного и бережного отношения. Как без риска сберечь ваш бюджет подскажет кредитный потребительский кооператив «Донской Кредит». Кооператив является добровольным объединением граждан с целью надежного сбережения личных денежных средств и оказания финансовой взаимопомощи своим пайщикам.

КПК "Донской кредит" стал главным партнером мероприятияФото: Кирилл ВЕРШИНИН

КПК "Донской кредит" предлагает пять программ по сбережениям сроком от 3 до 18 месяцев.

Для тех из Вас, кому важно не только сберечь, но и приумножить свой, пусть даже не очень крупный капитал такие комфортные условия очень понравятся. Для тех, кому каждый месяц нужны наличные, по программам возможно снятие процентов по сбережениям ежемесячно.

Ну, а самое главное, что хочется отметить - страхование договоров сбережений, на основании которых привлекаются денежные средства членов кредитного кооператива (пайщиков) в КПК «Донской Кредит» осуществляется НКО НОВС, на основании Лицензии Федеральной службы по финансовым рынкам ВС №4301 от 10 октября 2016 года. Для пайщиков очень важно знать, что их деньги под надежной защитой!

МОРЕ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

Между забегами красотой и грацией для малышей и родителей блеснули наши будущие олимпийские надежды - воспитаницы отделения художественной гимнастики спортивного центра «Генерал». Свои лучшие номера показали победители и призеры первенства Московской области, Ростовской области и Краснодарского края, участники краевых и региональных фестивалей Гришко Милана, Сухинина Лиза, Артеменко Дарья и Костакова Юля. А переживали у выхода на ковер их тренер Альбина Лебедева и хореограф-постановщик Ольга Гурьянова. Зря беспокоились, это было просто блестяще! Браво девочкам от всех родителей и малышей!

Ну а теперь время пришло приготовиться к старту участникам постарше. Если для первой возрастной категории результат менее минуты можно было считать успехом, то для следующих участников все решали доли секунды. И чем старше участники, тем меньше был разрыв между призерами.

А судьи кто, спросите вы? В жюри вошли представители «Комсомолки» и Профессионального баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань»Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

А судьи кто, спросите вы? В жюри вошли представители «Комсомолки» и Профессионального баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань», именно волонтеры «красно-зеленых» фиксировали результаты наших участников. Почетным гостем соревнований стала Миссис Зубастик - подруга маскота главной баскетбольной команды края. Эта дама охотно позировала для фото, играла с малышами и щедро одарила победителей.

Ну и какой же ребенок не любит сладости. А за них отвечал наш вкусный, сладкий партнер Кондитерский комбинат «Кубань» из г.Тимашевска, который вот уже 30 лет исполняет желания! Товарный знак Кондитерского комбината «Кубань» - это гарант высококачественных, натуральных и безопасных кондитерских изделий! Поэтому его продукцию так любят дети и взрослые!

Помимо самых быстрых юных атлетов, были награждены победители в 15 номинациях, среди которых определились мистер и миссис БИБИКОЛЬ. Им достались потрясающие подарки! Это питание, созданное на основе цельного козьего молока из Новой Зеландии!

А самый ценный приз - планшет - разыграли команды, которые пришли на соревнования в полном составе. Семейный конкурс от КПК «Доской кредит» выиграли родители Добрыни!Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

А самый ценный приз - планшет - разыграли команды, которые пришли на соревнования в полном составе. Семейный конкурс от КПК «Доской кредит» выиграли родители Добрыни! Им пришлось стоять на одной ноге, касаясь друг друга лишь пальцами, а потом еще и закрыть глаза! Это оказалось не так-то просто, можете попробовать дома.

- Самым первым будет сын - всех быстрее наш Добрын! - Роман и Ксюша начали с речевки. - Мы готовились вечерами, тренировали кричалку, делали футболки, разминались. Стараемся быть спортивной семьей. Спасибо за праздник! Нас накормили, напоили, одарили - просто супер!

Победителям тут же вручили обещанный планшетФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Забеги старших ребят пролетели незаметно, а когда последние участники выходили на старт, в зале царила атмосфера веселого детского праздника с песнями и танцами. И он обязательно состоится в следующем году - оставайтесь с «Комсомолкой»!

ВАЖНО!

Выбор ответственных родителей

Каждый взрослый стремится дать своему ребенку самое лучшее. «БИБИКОЛЬ» - это адаптированные молочные смеси «НЭННИ» на основе новозеландского цельного козьего молока, «БИБИКАШИ» из органических круп высшего качества, а также пюре с козьим творожком и йогуртом из фруктов, овощей и ягод. Для продуктов «БИБИКОЛЬ» используют только самое лучшее сырье.

Помимо самых быстрых юных атлетов, были награждены победители в 15 номинациях, среди которых определились мистер и миссис БИБИКОЛЬФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Овощи, фрукты и ягоды для пюре «БИБИКОЛЬ» - Organic, то есть выращены и произведены с соблюдением принципов органического земледелия и животноводства - без применения синтетических удобрений и пестицидов.

«НЭННИ» - единственные в мире смеси на основе цельного козьего молока. Польза и безопасность этих смесей доказана многочисленными научными исследованиями.

В продукты «БИБИКОЛЬ» не добавляют ничего лишнего - ни сахара, ни соли, ни крахмала, ни отдельных фракций молочных белков. Тем не менее они не только максимально натуральные, но еще и очень вкусные. Детишки их просто обожают!

Но главные эксперты - это всегда сами родители. Заботливые, требовательные, внимательные…

И если эти эксперты доверяют смесям, кашам и пюре «БИБИКОЛЬ», поскольку уверены, что именно с ними дети будут расти крепкими и здоровыми, значит, оно того стоит.

КСТАТИ

Сберегательные программы от КПК «Донской кредит» доступны и в Краснодаре.

Все мы знаем, что финансы требуют к себе очень точного и бережного отношения. Как без риска сберечь ваш бюджет подскажет кредитный потребительский кооператив «Донской Кредит». Кооператив является добровольным объединением граждан с целью надежного сбережения личных денежных средств и оказания финансовой взаимопомощи своим пайщикам.

КПК «Донской кредит» предлагает пять программ сбережения сроком от 3 до 18 месяцев с высокими - от 10 до 13,95% годовых - процентными ставками.

Для тех из вас, кому важно не только сберечь, но и приумножить свой, пусть даже не очень крупный капитал такие комфортные условия очень понравятся. Для тех, кому каждый месяц нужны наличные, по программам возможно снятие процентов по сбережениям ежемесячно.

Ну а самое главное, что хочется отметить - страхование договоров сбережений, на основании которых привлекаются денежные средства членов кредитного кооператива (пайщиков) в КПК «Донской Кредит» осуществляется НКО НОВС, на основании лицензии Федеральной службы по финансовым рынкам ВС №4301 от 10 октября 2016 года. Для вкладчиков очень важно знать, что их деньги под надежной защитой!

Без призов не ушел никто!Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Поздравляем!

Возрастная категория 6 месяцев - 1 год

1-е место - Эльмира Саидова 27,57

2-е место - Ника Ахкоз 40,18

3-е место - Ева Лаврова 49,30

Возрастная категория 1 - 2 года

1-е место - Максим Кудрявцев 4,34

2-е место - Есения Артюхова 6,12

3-е место - Назар Иванов 7,13

Возрастная категория 2 - 3 года

1-е место - Александра Сизоненко 4,59

2-е место - Артемий Губанов 5,02

3 место - Федор Климентьев 5,29

Возрастная категория 3 - 4 года

1-е место - Виктор Мартюшенко 2,64

2-е место - Катерина Воротенькина 2,95

3-е место - Ярослав Михайловский 3,26

Возрастная категория 4-5 лет

1-е место - Мирон Ткаченко 2,49

2-е место - Людмила Шульц 2,69

3-е место - Марк Петибский 2,99

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ФОТОГРАФИЙ В НАШЕЙ ГАЛЕРЕЕ