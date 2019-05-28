2019-05-28T15:40:07+03:00
Общество

Погода на июнь 2019 в Краснодарском крае: готовимся к грозам и паводкам

Синоптики рассказали, какая будет погода на июнь 2019 в Краснодарском крае
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Чего ждать нам: дождей или палящего солнца?Чего ждать нам: дождей или палящего солнца?Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Всего лишь пару дней - и лето вступит в свои законные права. Самое время для активных прогулок. Кто-то даже планирует отпуска на первый месяц нового сезона. Какая ожидается погода на июнь 2019 в Краснодарском крае? Будут ли дожди с грозами?

Синоптики уверяют - от природы и погоды можно ждать любых капризов. А значит и предсказания сейчас давать рано. Всем известно, что точный прогноз возможен только на ближайшие пару дней. Но все же метеорологи, опираясь на циклически повторяющиеся явления из года в год, рассказали, к чему готовиться кубанским жителям.

- Настоящая жара характерна больше для июля, - говорит «КП» - Кубань» начальник Территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС природного и техногенного характера министерства гражданской обороны и ЧС Краснодарского края Юрий Ткаченко. - В июне традиционно неустойчивое развитие атмосферных процессов. Связаны они, в том числе с прогревом Черного моря, которое обеспечивает поставку влаги в атмосферу. Это, в свою очередь, приводит к большому количеству грозовых явлений.

Кроме того, в этом месяце развивается половодье на реках Кубани, из-за чего происходят паводки.

- Для июня характерно выпадение града, часто бывают локальные сильные ливни. Из-за большого количества осадков формируются склоновые стоки, которые вызывают подтопления в горных районах. Совсем свежий пример такого явления - подтопления в станице Баговской Мостовского района, - добавляет Юрий Ткаченко.

При этом, говорят синоптики, из-за неравномерного распределения осадков по краю, в некоторых районах ожидается высокая пожароопасность.

В среднем месячная температура будет держаться на отметках +27-31 градус, ночью - 22-26 градусов.

Ливни с грозами возможны в начале и середине июня. В те дни, когда будет лить дождь, дневная температура понизится до +20-24 градусов по краю, но все же небывалых низких отметок ждать не стоит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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