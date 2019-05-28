Noize MC гулял по Новороссийску босиком в халате и шампанским, а затем искупался в море

Музыкант снова приехал в Новороссийск, где хотел выступить перед началом курортного сезона. Но 25 мая весь день лил дождь, поэтому выступление отменили. Когда состоится концерт тоже неизвестно. Зато Noize MC решил не терять время и пока возле моря открыть пляжный сезон. В этом ему помогли халат, бутылка шампанского и музыкант Валера.

- Друзья, Краснодарский край, внимание! Если вы ещё не выехали, пожалуйста, не выезжайте: концерт в Абрау-Дюрсо не состоится из-за погодных условий! МЧС сообщило о надвигающемся сильном ливне, поэтому, в целях безопасности, организаторы вынуждены отменить наше выступление, - написал музыкант в своем Инстаграме.

26 мая Noize MC выложил ролик в Инстаграме из гостиницы в центре города, как собирается пойти на море. Перед этим он освободил холодильник от лишних полок и заставил его шампанским. Одну из бутылок взял с собой, накинул халат и в таком виде пошел на пляж.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/711456" frameborder="0"></iframe> Noize MC искупался в Новороссийске.Источник: инстаграм героя публикации

По пути наступил во все лужи, на него странно смотрели из проезжающих мимо машин. Место купания возле гостиницы ему не понравилось из-за больших валунов, которые раскиданы вдоль берега, поэтому он отправился в сторону городского пляжа. Открыл шампанское, поставил бутылку на гальку и окунулся в воду. Сейчас температура воды около 18 градусов и считается холодной.

- Новороссийск. Борьба. Преодоление. Подписывайтесь, ставьте лайки, будьте счастливы. Любовь! – добавил музыкант в посте.