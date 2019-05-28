2019-05-28T15:40:07+03:00
Общество

Noize MC гулял по Новороссийску босиком в халате и шампанским, а затем искупался в море

Концерт артиста в Абрау-Дюрсо отменили из-за непогоды, и музыкант решил открыть купальный сезон [фото, видео]
Андрей ГОРЕЛОВ
Поделиться:
ФОТО: Натан АнтановичФОТО: Натан Антанович
Изменить размер текста:

Музыкант снова приехал в Новороссийск, где хотел выступить перед началом курортного сезона. Но 25 мая весь день лил дождь, поэтому выступление отменили. Когда состоится концерт тоже неизвестно. Зато Noize MC решил не терять время и пока возле моря открыть пляжный сезон. В этом ему помогли халат, бутылка шампанского и музыкант Валера.

- Друзья, Краснодарский край, внимание! Если вы ещё не выехали, пожалуйста, не выезжайте: концерт в Абрау-Дюрсо не состоится из-за погодных условий! МЧС сообщило о надвигающемся сильном ливне, поэтому, в целях безопасности, организаторы вынуждены отменить наше выступление, - написал музыкант в своем Инстаграме.

26 мая Noize MC выложил ролик в Инстаграме из гостиницы в центре города, как собирается пойти на море. Перед этим он освободил холодильник от лишних полок и заставил его шампанским. Одну из бутылок взял с собой, накинул халат и в таком виде пошел на пляж.

Noize MC искупался в Новороссийске.Источник: инстаграм героя публикации

По пути наступил во все лужи, на него странно смотрели из проезжающих мимо машин. Место купания возле гостиницы ему не понравилось из-за больших валунов, которые раскиданы вдоль берега, поэтому он отправился в сторону городского пляжа. Открыл шампанское, поставил бутылку на гальку и окунулся в воду. Сейчас температура воды около 18 градусов и считается холодной.

- Новороссийск. Борьба. Преодоление. Подписывайтесь, ставьте лайки, будьте счастливы. Любовь! – добавил музыкант в посте.

Noize MC в Новороссийске.Источник: Инстаграм героя публикации

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новороссийск: новости города»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Краснодарцев приглашают на турнир по ММА
Юных гостей «Орленка» учили быть следователями
В Краснодаре у мужчины изъяли метамфетамин
ФК «Краснодар» продлил контракты с четырьмя игроками
В Краснодарском крае изъяли более 300 тысяч литров алкоголя
Уроженка Кубани победила в международном турнире по борьбе
На Кубани отпразднуют День защиты детей
В поликлиниках и больницах Новороссийска не хватает вакцин от бешенства
Жители и гости Новороссийска смогут покататься на новых аттракционах
Отель-замок «Богатырь» получил сертификат качества TripAdvisоr
В одном из дворов Краснодара не вывозят неделю гору мусора
На Кубани до 70% жителей будут проходить ежегодную диспансеризацию
«Краснодар Водоканал» заменил водопровод на улице 2-я Российская
Краснодар присоединится к национальной экологической акции
«Краснодар Водоканал» завершил замену сетей по улице Чапаева
В Абинском районе мужчина заявил о краже жены из квартиры
Компания МТС обеспечила интернетом «кубанскую Шамбалу»
ВТБ развивает сотрудничество с риелторами
В Краснодаре под Садовым мостом 80-летняя женщина попала под поезд и выжила
В Краснодаре более 2,5 тысяч человек собрались в сквере в честь Дня пограничника
В Ейске заключили под стражу работника кладбища, который переставил столик и лавочку от одной могилы к другой
В Краснодаре сносят многоквартирный самострой на улице Ратной Славы