В Краснодаре прошел V Международный саммит медицинских сестер

Организаторами события выступили Высшая медицинская школа и Ассоциация медицинских сестер России при поддержке Минздрава России и ведущего частного медицинского холдинга в России ИНВИТРО. Цель Саммита – развитие и повышение престижа профессии медицинской сестры в России, тема этого года «Роль медицинской сестры в противостоянии хроническим заболеваниям».

Международный саммит медсестер в Краснодаре

Саммит медсестер - одно из крупнейших в России отраслевых мероприятий для среднего медицинского персонала. Он уже стал ежегодной традицией к профессиональному празднику: в этом году событие стало особенно масштабным: телемост между Москвой и Санкт-Петербургом, трансляция пленарного заседания, объединяющая 15 городов проведения саммита в России, приглашенные делегации из Германии, Испании, ЮАР, Китая, Индии, Бразилии, 233 спикера, 32 секции во всех городах проведения саммита и рекордное количество участников - в итоге по всей России саммит посетили 4500 медицинских сестер, и 5500 приняли участие в онлайн-трансляции, собрав итоговую аудиторию более 10 000 человек по всей России.

Международный саммит медсестер в Краснодаре

На пленарном заседании обсуждались вопросы изменения в российском законодательстве, расширяющие полномочия среднего медицинского персонала, роль и возможности медицинской сестры в выздоровлении пациента и сокращении его срока госпитализации. Была открыта дискуссия в рамках главной темы саммита 2019 года «Роль медицинской сестры в противостоянии хроническим заболеваниям». Хронические заболевания уносят много жизней, особенно важно это учитывать в уходе за пожилыми пациентами. Именно для этого важно давать медицинской сестре соответствующее образование, расширять сферы ее профессиональной деятельности и круг полномочий.

Международный саммит медсестер в Краснодаре

Саммит аккредитован в системе непрерывного медицинского обучения. Участники мероприятия получили 6 образовательных кредитов.

БУДЬ В КУРСЕ!

Высшая медицинская школа специализируется в сфере дополнительного профессионального образования медицинских работников. Это комплексные услуги в области обучения и развития сотрудников, которые включают в себя курсы повышения квалификации врачей, повышения квалификации и профессиональной переподготовки среднего медицинского персонала, симуляционное обучение, семинары и тренинги, а также оценку деятельности персонала. Ежегодно обучение проходит более 3500 врачей, медицинских сестер, руководителей медицинских центров.

Ассоциация медицинских сестер России - крупнейшее объединение специалистов здравоохранения, созданное в 1992 году. В составе РАМС 43 региональных отделения и более 150 тыс. членов. Среди достижений РАМС - высочайший авторитет в России и мире, членство в Международном совете медсестер, Альянсе сестринских ассоциаций стран БРИКС, руководство Европейским форумом ассоциаций, многочисленные проекты развития сестринской практики.

Ключевая задача РАМС – расширение роли и укрепление вклада специалистов сестринского дела в оказание помощи и поддержку пациентов. Ее выполнение требует изменения законодательства, образования, регулирования практики, менталитета руководителей и самих специалистов – непрерывного качественного обучения. За 2018 год участниками научно-практических и образовательных мероприятий РАМС стали более 50 тысяч человек.

СПРАВКА «КП»

ИНВИТРО - крупнейшая частная медицинская компания в России, специализирующаяся на высокоточной медицинской диагностике и оказании медицинских услуг, предлагает более 1800 видов лабораторных исследований от базового анализа крови до сложных биохимических, иммунологических и генетических исследований. Результаты исследований действительны в любом государственном медицинском учреждении на территории страны. Международный уровень качества, исключительный сервис и высокотехнологичные инновационные решения – главные приоритеты нашей работы. Внедрение передовых международных практик и стандартов позволило ИНВИТРО достичь уровня лучших европейских лабораторий, доказав, что российская лаборатория может и должна соответствовать международным стандартам.

Организаторы и спикеры саммита (на фото №4)

1) Редькина Ирина Александровна - медицинская сестра-анестезист Центра лечения острых и хронических болевых синдромов ГБУЗ «НИИ ККБ №1».

2) Хакуз Фатимет Адамовна - палатная медицинская сестра эндокринологического отделения ГБУЗ Детская краевая клиническая больница министерства здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодара.

Организаторы и спикеры саммита

3) Борзенкова Юлия Олеговна - инструктор-методист ЛФК ГБУЗ «НИИ-ККБ №1».

4) Корнилова Ирина Анатольевна - директор департамента управления медицинским сервисом ИНВИТРО, Москва.

5) Косиковская Ирина Николаевна - генеральный директор ООО «ИНВИТРО-Ростов-на-Дону», ООО «ИНВИТРО-Краснодар».

6) Нарышева Наталья Петровна - старшая медицинская сестра обособленного подразделения перинатального центра ГБУЗ «ККБ №2» г. Краснодар.

7) Сизова Лариса Александровна - главная медицинская сестра ГБУЗ «НИИ-ККБ №1».

8) Бальян Яна Владимировна - исполнительный директор ООО «ИНВИТРО-Краснодар».