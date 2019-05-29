«Квартиры подорожают на 6000 рублей за квадрат»: аналитики рассказали, чего ждать на рынке недвижимости

Про недвижимость Краснодарского края знает вся страна. Это не просто праздный интерес, это больше прощупывание почвы. Дело в том, что число жителей региона растет, в основном, благодаря мигрантам.

Эта тенденция сохраняется уже несколько лет подряд. Чтобы удовлетворить общегосударственный спрос, девелоперы всего края развернули и используют на полную все свои мощности.

На сегодняшний день на Кубани возводится 1 200 жилых комплексов.

- Наиболее активно новостройки появляются в трех городах края - Краснодаре, Анапе и Сочи. Сейчас общее число новых домов в этих населенных пунктах перевалило за 900 штук, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» эксперты одного из крупных агентств недвижимости.

Кроме увеличения объемов, эксперты отмечают уменьшение итоговой площади квартир. Так за последние два года средняя квадратура упала на два метра – с 47 до 45.

- Стоимость, наоборот, активно растет. С начала 2017 по май 2019 года цены выросли на 7 тысяч рублей за квадратный метр – с 41,2 тысяч рублей до 48,2 тысяч сейчас. Таким образом, бюджет покупки жилья в новостройке вырос почти на 200 тысяч рублей, - пояснили эксперты. – И это происходит, несмотря на уменьшение площади покупаемого объекта.

НОВЫЕ ПРАВИЛА ИГРЫ

Любой, кто хоть немного интересуется недвижимостью, знает про эскроу-счета. Эта новая система предполагает, что с 1 июля застройщики будут использовать не средства дольщиков, а банковские кредиты. Прибыль же девелоперы смогут получить только тогда, когда дом или ЖК будет сдан в эксплуатацию. Это однозначно скажется на цене. А вот насколько именно подскочит цена?

- Влияние этих нововведений оценивается по-разному. Так, в Минстрое говорят о том, что цены вырастут не более чем на 5-7%, а эксперты полагают, что рост составит около 15%. Согласно нашим расчетам, в первом случае средняя цена 45-ти метровой квартиры в 2020 году будет на уровне 2,3 млн рублей. Если же цены подскачут на 15%, то 2,4 млн рублей, - делятся данными аналитики. – В итоге имеем, что в 2017 году средняя квартира в Краснодарском крае была и просторнее (47 метров), и дешевле (1,9 миллиона рублей).