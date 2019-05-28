2019-05-28T18:29:07+03:00
Карта Кубани

Глава Адыгеи и губернатор Краснодарского края поздравили Исхака Машбаша с днем рождения

Сегодня народный писатель Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, Герой труда России Исхак Машбашпразднует свое 89-летие.
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Фото: пресс-служба администрации республики АдыгеяФото: пресс-служба администрации республики АдыгеяФото: пресс-служба администрации республики АдыгеяФото: пресс-служба администрации республики Адыгея
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Поздравить земляка, прославленного литератора и общественного деятеля с днем рождения в Адыгею прибыл губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Вместе с Главой Адыгеи Муратом Кумпиловым они пожелали Исхаку Шумафовичу здоровья, долгих лет и творческого вдохновения.

«Хочу поздравить вас от имени всей Кубани. Вы – уважаемый человек не только в Адыгее и Краснодарском крае, но и далеко за пределами России. Вы пишите душой, Вы чувствуете то, что является сутью и стержнем того, как надо жить на одной большой земле – Кубани и Адыгеи. Дерево без корней плодов дать не может. И сегодня Вы помогаете сохранять корни адыгского народа, понимаете то, что нет ничего дороже мира двух братских народов, и это принципиально важно для сегодняшних и завтрашних поколений. Сегодня есть полное взаимопонимание и сотрудничество на всех уровнях между Адыгеей и Краснодарским краем, и во многом этот задел – заслуга людей, которые жили и живут на общей земле», – сказал Вениамин Кондратьев

В ходе встречи Мурат Кумпилов подчеркнул, что приезд в республику руководителя Краснодарского края для чествования Исхака Машбаша является еще одним подтверждением добрых и теплых отношений двух соседних регионов.

«Исхак Шумафович до сих пор хранит рукописи всех своих романов. Человек, пишущий от руки, не может писать без души. Он передает в своем творчестве культуру, традиции и самобытность адыгского народа. Описывая те или иные страницы истории, он дает понять, что нет ничего ценнее, чем мир и согласие между народами. Это важно для новых поколений. Адыгея и Кубань – два региона с общей историей и традициями добрососедства. Наша общая задача – двигаться вперёд по пути развития и взаимодействия. Это понимание во многом приходит и через литературу, которая меняет человека в лучшую сторону. Творчество нашего писателя было оценено по достоинству Президентом государства Владимиром Путиным, который на днях вручил Исхаку Машбашу звезду Героя труда России. Все жители Адыгеи и Краснодарского края восприняли это с большим воодушевлением и теплотой», – сказал Мурат Кумпилов.

Исхак Машбаш поблагодарил губернатора Краснодарского края и руководителя Адыгеи за теплые слова и отметил, что для него Кубань и Адыгея – это одна малая Родина, которая взрастила, дала жизненные ориентиры и убеждения.

«Кубань и Адыгея – это неотъемлемые части великой России. Я родился в очень простой семье, в которой нас воспитали в любви к нашей стране, к человеку труда. Мне очень приятно, что и в прошлые годы, и сейчас руководители наших регионов продолжают традиции добрососедства и взаимоуважения. Адыгея – мирная республика. Мы живем рядом с Краснодарским краем, и единственная граница между нами – это река Кубань, по-адыгски – Пшыз. Великая река, текущая с Эльбруса, объединяет все народы, которые живут на ее берегах, и, не разделяя людей на национальности, одинаково дает всем свою живительную воду», – сказал Исхак Машбаш, обращаясь к руководителям двух регионов.

После теплых слов и поздравлений руководители Адыгеи и Кубани за чашкой чая пообщались с Исхаком Машбашем о творчестве писателя, общественной деятельности. Также обсуждались вопросы поддержки молодых литераторов, сохранения адыгского языка и культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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