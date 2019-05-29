На Кубани планируют развивать виноградные питомники

В селе Молдаванском состоялось выездное заседание комитета Законодательного собрания края по развитию агропромышленного комплекса и продовольствию. Провел его председатель ЗСК Юрий Бурлачко. Во встрече также приняли участие вице-спикер, председатель профильного комитета Александр Трубилин, министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Федор Дерека, депутаты ЗСК, руководство муниципалитета и сельхозтоваропроизводители.

Главной темой встречи стало обсуждение хода реализации краевого закона о развитии виноградарства, анализ состояния отрасли, а также оценка перспектив ее развития.

Отдыхать на виноградниках

Совещание прошло на базе винодельческого хозяйства «Лефкадия». Перед тем как приступить к обсуждению главной темы заседания, его участники осмотрели несколько объектов предприятия. Оно специализируется на напитках премиум-класса, некоторые сорта которых уже заняли призовые места на мировых выставках мастеров винодельческого искусства. «Лефкадия» также производит сыры из овечьего и козьего молока с собственной фермы, имеет небольшую пасеку и несколько гектар посевов подсолнечника для производства качественного масла с высоким содержанием витаминов и минералов.

Глава кубанского парламента посетил музей хозяйства, побывал на виноградных плантациях, винном заводе. Управляющий партнер «Лефкадии» Михаил Николаев рассказал спикеру ЗСК о технологии производства и выдержке вин, а также о дальнейших планах по развития предприятия.

Юрий Бурлачко отметил эффективность работы хозяйства и подчеркнул важность развития агротуризма. Однако, несмотря на то, что оно соответствует всем критериям для качественного отдыха и обладает собственной экскурсионной программой, агротуры и винный туризм являются для предприятия пока еще новым направлением.

- У «Лефкадии» есть все для развития активного агротуризма. Но, к сожалению, о ее существовании не знают даже жители Краснодарского края. Считаю, что владельцам винодельческих хозяйств необходима более агрессивная реклама для перераспределения туристических потоков. Недавно мы проводили выставку-ярмарку «Агротур - 2019», где обсуждали необходимость развития агротуризма. Это одна из стратегических задач края, поскольку Кубань - многогранный регион, в котором есть множество привлекательных мест и помимо побережья, - отметил спикер ЗСК.

Только российские саженцы

В ходе выездного заседания обсудили перспективы развития отрасли. Треть всех виноградников страны находится на Кубани. Общая площадь плантаций составляет более 26 тысяч гектаров. Благодаря активной господдержке объем посадок постоянно увеличивается. В прошлом году прирост площади виноградных плантаций составил 35 процентов. При этом большинство хозяйств используют иностранные саженцы для увеличения площадей и восстановления поврежденных участков виноградников. Это делает отрасль уязвимой и зависимой от внешней политики и положения на международном рынке.

В связи с этим Юрий Бурлачко подчеркнул, что для дальнейшего развития отрасли виноградарским хозяйствам необходимо сделать упор на развитие собственных питомников, увеличении их мощности и качества. Это необходимо для обеспечения экономической безопасности. Спикер отметил, что за последние три года в разы увеличен объем закладки новых плантаций - порядка двух тысяч гектаров ежегодно.

- У нас сегодня достаточно хорошо развивается крупный бизнес. Это такие предприятия, как «Фанагория», «Кубань-вино», «Дивноморское», «Абрау-Дюрсо». В настоящее время возрождается «Мысхако». Но необходимо уделять как можно больше внимания малому и среднему бизнесу. Это отмечено и в указах президента России, и в его Послании Федеральному собранию, - сказал глава кубанского парламента.

Более подробно с состоянием дел в отрасли присутствующих ознакомил министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федор Дерека.

Преференции для гаражников

На совещании отметили, что наряду с успехами по развитию виноградарства и виноделия существуют и определенные сложности. Связаны они в первую очередь с получением фермерами лицензий на продажу производимой ими продукции. Данная тема, напомним, неоднократно затрагивалась депутатами ЗСК и обсуждалась в ходе выездного совещания на базе завода «Абрау-Дюрсо» в январе прошлого года. Инициативы по вопросу снижения административных барьеров при получении фермерами необходимой разрешительной документации выносились на рассмотрение Совета законодателей. Соответствующее обращение краевые парламентарии направили и министру финансов РФ. Благодаря этому только за 2018 год лицензии получили сразу 8 кубанских фермеров. Ранее их было выдано всего три на всю страну.

Но если эта проблема сдвинулась с мертвой точки, то другую, по словам спикера ЗСК, только предстоит решать. Заключается она в том, что винодельческие хозяйства, являясь субъектами малого и среднего предпринимательства, производят подакцизные товары - вино, фруктовые и ликерные вина, шампанское, винные и другие напитки с объемной долей более 0,5 процента. По бюджетному законодательству представители малого и среднего бизнеса, выпускающие такую продукцию, финансовую господдержку получать не вправе.

- Получается, мы, с одной стороны, легализуем наших фермеров, лицензируя их, а с другой, в силу несогласованности норм федерального законодательства, лишаем их господдержки, - обозначил суть проблемы Юрий Бурлачко.

В целях поддержки гаражного виноделия в ходе совещания председатель краевого парламента поручил аграрному комитету ЗСК разработать законодательную инициативу по внесению изменений в федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Предложения, которые содержатся в документе, должны придать дополнительный импульс не только гаражному виноделию, но и всей отрасли в целом.

Бутлегеров возьмут на контроль

Еще одной проблемой развития отрасли является рынок сбыта. Участники обсудили вопрос присутствия на прилавках отечественного вина, которого пока намного меньше, чем импортного. При этом российские вина по качеству не только не уступают, но и превосходят западные аналоги.

Кроме того, как сообщили присутствующие на пленарном совещании виноделы, конкуренцию как крупным производителям, так и представителям гаражного производства составляют нелегальные торговцы контрафактным алкоголем. Причем бутлегерство процветает в прибрежных зонах в разгар туристического сезона. Спикер ЗСК заявил о необходимости ужесточить меры по пресечению незаконной торговли спиртными напитками.

- Необходимо выработать комплекс мер как в сфере законодательства, так и на уровне исполнительной власти для борьбы с фальсификатом. Поток туристов на курорты Краснодарского края растет с каждым годом. В связи с этим должны увеличиваться и поступления в бюджет, но незаконная торговля алкоголем не приносит краю прибыли. А самое главное, возникает угроза здоровью туристов. К исправлению этой ситуации необходимо подключиться всем», - подчеркнул Юрий Бурлачко.

Для выработки общего мнения по борьбе с контрафактом глава краевого парламента предложил провести совместное заседание с товаропроизводителями, представителями правоохранительных органов и профильных ведомств.

По итогам совещания было принято решение осуществлять мониторинг развития малых форм хозяйствования, получивших финподдержку за счет средств регионального бюджета. Краевому минсельхозу рекомендовано содействовать развитию на территории Кубани питомниководческой базы по производству сертифицированного посадочного материала винограда. Роспотребнадзору - обратить особое внимание на качество и безопасность реализуемой на территории региона винодельческой продукции.