В Новороссийске выпавшая из окна девушка, от которой отказалась мать, начала говорить

За судьбой Кати Бондаренко, которая в ноябре 2017 года по нелепой случайности выпала из окна общежития, следят тысячи людей. Тогда девушке было всего 20 лет. Сразу после случившегося ее в тяжелом состоянии госпитализировали. У девушки диагностировали открытую черепно-мозговую травму, контузию головного мозга, перелом свода и основания черепа, ушиб легких, множественные переломы ребер. Больше месяца Катя пролежала в реанимации – девушка была в коме, но выкарабкалась. Лишь 8 февраля девушку выписали. Но забирать ее было некому.

- Отец Кати, Андрей Щербина, не смог, ее мама, Ольга Бондаренко, тоже. Она объясняла, что некуда дочь привезти, собственного жилья у нее нет, - рассказывала двоюродная сестра пострадавшей девушки Александра Панченко. - Тогда Ольга договорилась с мамой лучшей подруги Кати - Люзией Хайруллиной. Женщина решила помочь и приютила ее у себя дома в Кабардинке.

Позже сестра оформила опекунство над Катей.

Девушка уже самостоятельно сидит.

«Комсомолка» связывалась с матерью девушки Ольгой Бондаренко. Однако женщина с первых минут разговора заявила – свою родную дочь она никогда не бросала. По ее словам, она мечтает забрать дочку к себе, но ее супруг, отчим Кати, которого она называла папой, не разрешает.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/678075" frameborder="0"></iframe> Видеообращение матери Кати Бондаренко.Евгения ХИЛЬКО

Женщина даже поехала в Москву на съемки шоу, где рассказывали историю Кати, и уверяла - в ближайшее время заберет дочь. Но прошло больше полугода, а девушка по-прежнему живет у сестры.

- За все время мама Кати лишь несколько раз написала, спросила, как дела. Но финансово никак не помогала, - рассказывает «КП» - Кубань» Александра Панченко. - Спасибо огромное всем неравнодушным, кто поддерживал Катю и отправлял деньги на лечение. Нам удалось оплатить полгода реабилитации. За это время сестра начала делать большие успехи в лечении. Катя уже научилась самостоятельно сидеть, начала переворачиваться, стала говорить новые слова, пока, конечно, общается не так, как мы с вами, но все же - большой прогресс. То, что не может сказать, она пишет. Для этого она использует магнитную доску с буквами, из которых составляет предложения. Сама просится, чтобы ее посадили в коляску и отправились на прогулку.

Более того, девушка даже встала на ноги. Пока держится неуверенно, но постоянные тренировки укрепляют ее мышцы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="200" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/711607" frameborder="0"></iframe> Гимнастика в бассейне. Видео: vk.com/bondarenkohelp.

- Не так давно мы вернулись из реабилитационного центра. Продолжаем занятия и дома. Очень надеемся, что Катя скоро поправится. Врачи говорят, что шанс есть, но на то, чтобы вернуться к прежней жизни, уйдут годы, - добавляет Александра. - Мы не отчаиваемся, не опускаем руки, настрой у Кати хороший.

Настрой у Кати отличный.

НУЖНА ПОМОЩЬ!

Прогнозы врачей ободряющие – вернуться к прежней жизни можно, но нужны постоянные курсы реабилитации. Деньги можно перевести на банковскую карту опекуна девушки.

Банковские реквизиты:

Счет № 4276 3000 1778 4318 (Сбербанк)

Получатель Александра Михайловна П.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

В Новороссийске девушка, ставшая инвалидом после падения из окна, оказалась без крыши над головой

Это единственное слово, которое она вновь научилась говорить. После падения с высоты девушка стала инвалидом: не может ходить, самостоятельно есть. Вот уже год она пытается вернуться к прежней жизни.