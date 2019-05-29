В Новороссийске выпавшая из окна девушка, от которой отказалась мать, начала говорить
За судьбой Кати Бондаренко, которая в ноябре 2017 года по нелепой случайности выпала из окна общежития, следят тысячи людей. Тогда девушке было всего 20 лет. Сразу после случившегося ее в тяжелом состоянии госпитализировали. У девушки диагностировали открытую черепно-мозговую травму, контузию головного мозга, перелом свода и основания черепа, ушиб легких, множественные переломы ребер. Больше месяца Катя пролежала в реанимации – девушка была в коме, но выкарабкалась. Лишь 8 февраля девушку выписали. Но забирать ее было некому.
- Отец Кати, Андрей Щербина, не смог, ее мама, Ольга Бондаренко, тоже. Она объясняла, что некуда дочь привезти, собственного жилья у нее нет, - рассказывала двоюродная сестра пострадавшей девушки Александра Панченко. - Тогда Ольга договорилась с мамой лучшей подруги Кати - Люзией Хайруллиной. Женщина решила помочь и приютила ее у себя дома в Кабардинке.
Позже сестра оформила опекунство над Катей.
Девушка уже самостоятельно сидит.
«Комсомолка» связывалась с матерью девушки Ольгой Бондаренко. Однако женщина с первых минут разговора заявила – свою родную дочь она никогда не бросала. По ее словам, она мечтает забрать дочку к себе, но ее супруг, отчим Кати, которого она называла папой, не разрешает.
Видеообращение матери Кати Бондаренко.Евгения ХИЛЬКО
Женщина даже поехала в Москву на съемки шоу, где рассказывали историю Кати, и уверяла - в ближайшее время заберет дочь. Но прошло больше полугода, а девушка по-прежнему живет у сестры.
- За все время мама Кати лишь несколько раз написала, спросила, как дела. Но финансово никак не помогала, - рассказывает «КП» - Кубань» Александра Панченко. - Спасибо огромное всем неравнодушным, кто поддерживал Катю и отправлял деньги на лечение. Нам удалось оплатить полгода реабилитации. За это время сестра начала делать большие успехи в лечении. Катя уже научилась самостоятельно сидеть, начала переворачиваться, стала говорить новые слова, пока, конечно, общается не так, как мы с вами, но все же - большой прогресс. То, что не может сказать, она пишет. Для этого она использует магнитную доску с буквами, из которых составляет предложения. Сама просится, чтобы ее посадили в коляску и отправились на прогулку.
Более того, девушка даже встала на ноги. Пока держится неуверенно, но постоянные тренировки укрепляют ее мышцы.
Гимнастика в бассейне. Видео: vk.com/bondarenkohelp.
- Не так давно мы вернулись из реабилитационного центра. Продолжаем занятия и дома. Очень надеемся, что Катя скоро поправится. Врачи говорят, что шанс есть, но на то, чтобы вернуться к прежней жизни, уйдут годы, - добавляет Александра. - Мы не отчаиваемся, не опускаем руки, настрой у Кати хороший.
Настрой у Кати отличный.
НУЖНА ПОМОЩЬ!
Прогнозы врачей ободряющие – вернуться к прежней жизни можно, но нужны постоянные курсы реабилитации. Деньги можно перевести на банковскую карту опекуна девушки.
Банковские реквизиты:
Счет № 4276 3000 1778 4318 (Сбербанк)
Получатель Александра Михайловна П.
С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
В Новороссийске девушка, ставшая инвалидом после падения из окна, оказалась без крыши над головой
Это единственное слово, которое она вновь научилась говорить. После падения с высоты девушка стала инвалидом: не может ходить, самостоятельно есть. Вот уже год она пытается вернуться к прежней жизни.
ИСТОЧНИК KP.RU
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