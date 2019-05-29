Вакансии для молодежи: в Сочи ищут художника для рисования портретов на стаканчиках, а в Краснодаре – няню для собак

Летом не все, конечно, отдыхают. Много молодежи, например, ищет подработку, чтобы во время каникул стать немножко богаче. Обычно студенты и выпускники школ идут в официанты, туристическую отрасль или в сферу продаж. И как говорят аналитики, нынче работодатели стали чаще обращать внимание на сотрудников без опыта.

- Они предпочитают самостоятельно вырастить нужно себе сотрудника, - говорит руководитель PR-службы макрорегиона Юг компании HeadHunter Алёна Манохина. - В среднем, с начала этого года количество вакансий для начинающих специалистов в регионе увеличилось на 7%, а число резюме выросло на 16%.

Но и конкуренция среди новичков достаточно большая. На одну вакансию в Краснодарском крае приходится 9 соискателей. Зато зарплаты для молодежи предлагают неплохие - до 35 000 рублей.

А некоторые вакансии настолько необычные, что молодежи точно понравится. Например, рисовать портреты посетителей кафе на стаканчиках для кофе. Такую вакансию открыли в сочинском кафе. Кроме того, что хорошо рисовать, кандидат еще должен быть ответственным, чистоплотным и уметь корректно и вежливо общаться с посетителями кофейни. За это ему будут платить от 20 000 до 30 000 рублей. А если медведь вдруг на ухо наступил, то в этом же кафе можно устроиться оператором аттракционов. Заведение рядом открыло и различные развлечения для детворы. Зарплата – договорная.

В Геленджике ищут молодого и талантливого демо-учителя, который будет проводить уроки по Skype. Только кандидат непременно должен знать английский язык.

В Краснодаре ищут няню для собак. Этого человека еще называют догситтером. Он должен сидеть с чужой собакой, пока ее хозяин в отъезде. Обычно пса привозят домой к няне. И кандидат должен будет кормить четвероногого друга, играть с ним.