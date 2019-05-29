2019-05-29T15:02:49+03:00
Общество

В Армавире школьники отпраздновали последний звонок под песню «Доля воровская»

Несколько выпускников станцевали под хит певца Боки [видео]
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: паблик "Вконтакте" "МАОУ СОШ№ 9 города Армавир"ФОТО: паблик "Вконтакте" "МАОУ СОШ№ 9 города Армавир"
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Страна будет еще долго вспоминать «Праздник непослушания» в школе №74 Владивостока. Когда выпускники за день до последнего звонка нарядились вызывающие костюмы. Девочки надели полицейскую форму, а мальчики стали ковбоями и зайчиками с голыми торсами и заклеенными сосками. В школе №9 Армавира четыре выпускника 9-х классов станцевали и спели песню «Доля воровская». Ролик попал в сеть, а местные жители разбились на два лагеря. Одни критикуют школьников, другие говорят, мол, ничего страшного ведь сами такими были.

В ролике видно, как 4 парня танцуют под хит певца Боки. Ученики вокруг смотрят на это и смеются. Выглядело это, будто кто-то сел за пульт ди-джея и пошутил перед официальной частью линейки.

В Армавире школьники станцевали под "Доля воровская".Источник: паблик "Армавир"

- На самом деле это случилось после официальной части 23 мая, - рассказали в управлении образования Армавира. – Когда линейка закончилась, начались классные часы, затем учителя ушли на педсовет. Видимо, кто-то из девятиклассников попросил одного из преподавателей разрешения включить музыку. Тот разрешил, а ученики поставили свою песню. По нашим данным, школьников за это не наказали, длился такой танец недолго, несколько минут. Они не нарушали порядок. В этом нет ничего страшного, неправильно, что преподаватели не проконтролировали это, если разрешили поставить музыку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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